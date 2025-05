Sokan gondolják – tévesen – visszafordíthatatlannak a bizalmi vagyonkezelésről (bvk) szóló megállapodást, pedig ez egyáltalán nem jelent kőbe vésett állapotot. Inkább rugalmas alkalmazkodóképességet és gördülékeny átmenetet nyújt egy olyan helyzetben, amelyet sok esetben gyász és a bizonytalanság árnyékolhat be.

A legtöbb félelem a vagyonkezelő kijelöléséhez kapcsolódik, hiszen ő az, akire a vagyonrendelő rábízza a családi vagyon elemeit. Bármennyire is nagy a bizalom, bármekkora is a jóindulat, a legjobb választásnak vélt jelöltről is kiderülhet, hogy nem lesz képes maradéktalanul ellátni ezt a feladatot. „A bvk olyan szinten paraméterezhető és cizellálható, hogy a vagyonkezelőt is el lehet távolítani a tisztségéből, ha nem felel meg az előzetesen megszabott feltételeknek” – hangsúlyozza Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője.

Noha ez valószínűleg komoly érv lehet amellett, hogy egy, a bizalmi körbe tartozó magánszemély helyett professzionális vagyonkezelő cég kapja meg ezt a feladatot a bvk megállapodásban, Magyarországon inkább az előző megoldás jellemző. Pedig ez sokszor amiatt sem feltétlenül szerencsés, mert az illető jó eséllyel a bvk összes kedvezményezettjét ismeri, márpedig egy családi viszály kellős közepén ez gyakran szül rossz vért. Arról nem is beszélve, hogy egy méretesebb cég- és befektetésvolumen szakszerű kezelése jelentős energiát és szakértelmet kíván meg – nem véletlen, hogy nem a háziorvoshoz megyünk szemműtétre.

A jól összerakott bvk szerződés egyébként a szétfeszített családi állapotokra is gyógyírt nyújthat. Azzal, hogy nem engedi széthullani a vagyont, anyagi stabilitást vihet egy amúgy forrongó rendszerbe. Leegyszerűsítve: akkor is garantált például a családi vállalkozás működtetése vagy a befektetések megfelelő kezelése, ha a civakodó családtagok közül épp senki sincs, aki akarna vagy tudna ezekkel foglalkozni.

A kellően körültekintő vagyonrendelő persze azt is megteheti, hogy nem a teljes vagyont viszi be a bvk-ba, hanem csak bizonyos részeit és azt célzottan elkülöníti a kedvezményezettek javára. Magyarán előre gondoskodhat arról, hogy mindenki megkapja a neki járó részt, elkerülendő ezzel az anyagi természetű vitákat. A megoldás nagy előnye továbbá, hogy olyan kedvezményezetteket is ki lehet jelölni benne, akik még meg sem születettek, vagy akik nem tartoznak a vagyonrendelő természetes örökösei közé. A vagyonrendelő feltételeket is szabhat: például unokái nagykorúvá válásához kapcsolhatja a nekik járó vagyonrész átadását, vagy akár kikötheti azt is, hogy a teljes jussukat kizárólag egy felsőfokú diploma megszerzését követően kaphatják meg.

A vagyonrendelőnek persze nem kell feltétlenül ragaszkodnia hozzá, hogy a családi vállalkozás a család tulajdonában maradjon. A szerződésben rendelkezhet azokról a feltételekről, amelyik megteremtik a lehetőséget az értékesítésre, de ehhez többnyire az összes kedvezményezett egyetértésére is szükség van. Ugyanakkor, ha egy családi vállalkozás több generáción átívelő működtetése a cél, ehhez ideális megoldás a bvk Bozsogi Tamás szerint. Ez a megoldás Magyarországon azért is hasznos lehet, mivel a magántulajdonnak ez a formája a rendszerváltozás környékére vezethető vissza: még nem alakult ki tehát annak a gyakorlata, hogyan is kéne átadni a stafétát az elkövetkező generációnak.

Elsőre talán meglepő, de a bvk egy cégeladás esetén is hasznos lehet. Egy adásvételnek ugyanis jelentős adóügyi vonzata van, bizalmi vagyonkezeléssel viszont lényegesen kedvezőbb feltételekkel valósítható meg a transzfer. Amennyiben a vagyonrendelő és a kedvezményezettek is magánszemélyek, tartós befektetési számlával ők további adóelőnyt is elérhetnek. Ehhez jól kell megválasztani a számlavezető bankot, hiszen Bozsogi Tamás szerint egyáltalán nem mellékes szempont, hogy az valóban képes-e teljeskörű pénzügyi hátteret nyújtani ehhez a jellemzően bonyolult konstrukcióhoz.

