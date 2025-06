Vállalkozást indítani mindig kockázatos, de szerencsére a mai pályakezdőket ez egyre kevésbé tántorítja el attól, hogy megvalósítsák a saját álmaikat. Ebben segíti őket az OTP Junior június 18-án induló vállalkozói műsora, ahol három, már most komoly sikerekkel büszkélkedő fiatal mentorálja azokat, akik még csak most lépnek rá az útra.

A versenyre több mint 200 fő jelentkezett, akik közül tíz formáció – egyéni vagy csapatos vállalkozás – jutott be a műsorba. A paletta rendkívül széles: az élelmiszeripartól a kreatív szegmensig álltak elő az indulók online és offline szolgáltatások, termékek ötleteivel. Az viszont közös bennük, hogy már most, a pályájuk kezdetén van egy erős víziójuk.

A győztes 10 millió forintot fordíthat majd a vállalkozására, de itt mindenki nyer: egy biztonságos közegben, profi mentorok mellett próbálhatják ki magukat és kaphatnak visszajelzéseket. Eközben pedig nemcsak ők, hanem a nézők is rengeteg ismerettel gazdagodhatnak.

Mekkora a vállalkozói kedv a fiataloknál?

Szerencsére a pályakezdő generációra már jellemző az autonómia: egyre többen viszik piacra hobbijukat, és a vállalkozások gyakran személyes ügyekből indulnak ki. A globális platformoknak hála pedig már a kulturális különbségek sem korlátozzák a lehetőségeket.

Sáfrányné Dr. Gubik Andrea, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi karának egyetemi docense a GUESS kutatási projekt adatait idézte:

„A diákok 70 százaléka eleinte alkalmazottként szeretne elhelyezkedni, és 15 százalék gondolkodik vállalkozásindításban. Öt év távlatában azonban ez az arány már 35 százalék fölé nő – a vállalkozói lét tehát sokak számára vonzó, de a többség először tapasztalatokat gyűjtene, hogy felkészüljön az önálló indulásra.”

De mi kell még, hogy merjenek kockázatot vállalni a fiatalok? Nemcsak a tudás, a hozzáállás is számít:

„Szükséges a tudatos gondolkodás, a kreativitás, a rugalmasság. Ma már számtalan lehetőség nyílik a mentorálásra is, így a kezdő vállalkozóknak nem kell egyedül érezniük magukat: rengeteg program, esemény és üzleti klub segíti őket, ahogyan a szakirodalom és az ehhez hasonló műsorok is, mint az OTP Junior Piacralépők” – emelte ki Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank Mikro- és Kisvállalati üzletág vezetője. Emellett pedig a családi háttér is meghatározza a vállalkozói kedvet:

„Ebben is mintakövetők vagyunk, ha nem is tudatosan. Aki azt látta, hogy a szülei vállalkoznak, annak ez természetes – akinek viszont más a normája, annak ezt előbb meg kell tanulnia. A szocializáció tehát meghatározó, de a műsor és az oktatási programok alkalmasak rá, hogy átadják ezt az attitűdöt.”

Valós kihívások, valódi tanulás

A fiatal vállalkozókat nyolc epizódon keresztül követhetjük majd nyomon a YouTube-on. Az első négy epizódot június 18-tól hetente teszi közzé az OTP Bank csatornája, a második etap – köztük a döntő – ősszel következik. A két szakasz közti szünet célja, hogy a résztvevők időt és lehetőséget kapjanak a vállalkozásuk továbbfejlesztésére.

A versenyzők itt nem elméleti feladványokkal találkoznak: olyan valós üzleti kihívásokkal néznek szembe, amelyekkel egy friss vállalkozó a mindennapokban is találkozik. A fókusz a cselekvésen és döntéshozatalon van, és nagy hangsúlyt kap az is, hogyan lehet egy jó ötletet megtérülővé tenni.

Ebben három fiatal, de már sikeres vállalkozó segíti őket: Cserháti-Herold Janka (Hormonmentes.hu), Tóth Simon (Simon’s Burger) és Wettstein Albert (Munch). Bár különböző iparágakból érkeztek, és a karakterük is eltérő, már mindannyian bizonyítottak a maguk területén. Tapasztalataikat és gondolataikat a műsor indulásához kapcsolódó sajtóeseményen osztották meg, amelyen a fentebb idézett szakértők, Sáfrányné Dr. Gubik Andrea és Dancsné Engler Bernadett is részt vettek.

Kerekasztal-beszélgetés a mentorokkal az OTP Junior Piacralépők sajtóeseményén

Cserháti-Herold Janka kisgyerekes anyukaként kezdte a vállalkozását, és 10 év alatt számtalan nőnek segített önmaga megismerésében: „Jött az ötlet, hogy valami sajátot szeretnék, nem egy 8-tól 4-ig állást. Az alapötlet azonban önmagában kevés, kellett hozzá a küldetéstudat is, hogy átsegítsen a kezdeti nehézségeken” – mondta a mentor, aki a hormonmentes fogamzásgátlásban találta meg a számára fontos ügyet.

Wettstein Albert, a Munch társalapítója vállalkozásával az ételmentést emelte magasabb szintre, és már külföldön is egyre nagyobb sikereket ér el. Szerinte a kezdetekkor sokan irreálisan nagy rizikót vállalnak, de ez nem feltétlenül baj. „Ezzel a kezdők akkor talán még nincsenek is tisztában. Az idők során viszont a vállalkozók egyre rezisztensebbé válnak, egyre nehezebb meglepni őket.”

Tóth Simon, a Simon’s Burger alapítója rövid idő alatt lett a vendéglátás megkerülhetetlen alakja. Mint mondja, ő is vállalkozói családból származik, ezért könnyedén sajátította el ezt a szemléletet:

„Már gyerekkorom óta igyekszem kiszolgálni a »piaci igényeket«, ami akkor még a világítós karkötőket jelentette. Mindig igyekszem olyan rést találni, amit ki tudok tölteni. Ösztönlény vagyok: úgy állok hozzá, hogy mindannyian gyerekek vagyunk a szánkón a dombtetőn. El kell rugaszkodnunk, és meglátjuk, mi történik. Azt javaslom, mindenki írjon össze 20 ötletet – kizárt, hogy ne legyen közöttük használható.”

A kezdő vállalkozókat gyakran sújtja az imposztor-szindróma: kétségbe vonják a saját képességeiket, sőt gyakran az elért eredményeiket is. Erre Wettstein Albert szemléletes példát hozott:

„Egyszer meghívtak a Google nemzetközi rendezvényére, ahol fiatal vezetőknek tartottak képzést. Elgondolkodtam, miért is vagyok itt egyáltalán? Hiszen voltak résztvevők Indiából és Kínából is, akiket bizonyára egymilliárd ember közül választottak ki. Aztán ahogy a többiekkel elindult a beszélgetés, kiderült, hogy mindenki küzd ugyanilyen aggályokkal. Szerintem nemcsak olyan mentort érdemes választani, aki 10 évvel előttünk jár, hanem olyat is, aki mindössze 1-2 évvel: így friss tapasztalatokkal tud szolgálni és könnyebb kapcsolódni hozzá.”

Ezzel Janka is egyetértett: „A műsorban szerencsére kiderült számomra, hogy tudok újat mondani a versenyzőknek, annak ellenére, hogy én sem olyan régen kezdtem. Fontos az a fajta attitűd, hogy »ha én meg tudtam csinálni, nektek is sikerülni fog«. Vállalkozóként sokszor magányosan vágsz bele. Egy ilyen műsor és közösség lehet az a háttér, ami segít átlendülni a holtpontokon.”

Wettstein Albert hozzátette: „A versenyzők itt a valóságot kapják tömörített változatban. Az ember életében van egy időablak, amikor megnyílik a lehetőség. Ha akkor ott van az ötlet, a motiváció és a közeg, akkor lépni kell.” Az OTP Junior Piacralépők pedig éppen ezt az ugródeszkát biztosítja: nemcsak show, hanem társadalmi edukációs eszköz is.





