A HMS (Huawei Mobile Services) a Huawei saját ökoszisztémája, ezáltal olyan appok, szolgáltatások és programokat összessége, amelyeknek köszönhetően okosabb, gyorsabb és izgalmasabb a Huawei-készülékünk. A HMS – es készülékekben így megtalálható az asszisztens (Assistant), a Böngésző, a felhőszolgáltatás (Mobile Cloud) vagy éppen az AppGallery, a Huawei saját alkalmazás - áruháza. Utóbbiban megtalálhatók a “must have”, vagyis kihagyhatatlan appok, így például a Tidal, a világ legjobb minőségű zenestreaming-szolgáltatása, amit még Jay-Z alapított annak idején. A kiemelt appok között ott van a szálláskereséshez elengedhetetlen Booking.com, a vásárlást megkönnyítő Amazon Shopping, de megtalálható a Jófogás, a Használtautó, a Rossmann, és az NKM Áramapp/Gázapp is. A “must have” applikációk mellett természetesen több tízezer másik applikáció közül is válogathatunk még, ezek között pedig külön kategóriákban is böngészhetünk, az üzleti alkalmazásoktól kezdve az autós programokon keresztül az oktatáshoz szükségesig. Sőt, ha van olyan applikáció, amit nem találnánk meg könnyedén a kínálatban, a Huawei saját fejlesztésű multifunkciós keresőjét hívhatjuk segítségül, hiszen a Petal Search-ön keresztül azokat az appokat is gyorsan megszerezhetjük, amelyek még nem elérhetők az AppGallery-ben. A Petal Search alkalmazás kereső a P40 család mindegyik tagján elérhető előre telepítve, minden más készülékre pedig letölthető az AppGalleryből is. Az app már 45 ország 40 nyelvén elérhető, köztük magyarul is. Az alkalmazás kereső a mobilok kezdőképernyőjébe épül be, és segítségével egy gombnyomásra megkereshető és letölthető számtalan app. A keresőben a különféle funkciókra szűrve megjelennek az ajánlott applikációk nevei és elérhetőségei, frissítési lehetőségei. Ezek az applikációk letölthetők például az AppGalleryből, vagy egy másik alkalmazásboltból, megnyithatók Quick App-ként, vagy egyszerűen csak frissíthetők. Fontos, hogy a kereső hardveres biztonsági technológiát használ és minden tekintetben eleget tesz az európai adatvédelmi szabályoknak (GDPR).