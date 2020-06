Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott kockázatot azzal a megállapítással, hogy az elmúlt hónapok gyökeresen megváltoztatták az életet. A veszélyhelyzet miatti életmódváltás egyebek mellett abban is megmutatkozott, hogy sok más mellett a banki szolgáltatások használata – mint például a számlanyitás, a hitel és kölcsön igénylése, vagy a közüzemi díjak befizetése - is még inkább az online térbe terelődött. Ön hogyan változtatott szokásain? Töltse ki kérdőívünket!

Ahogy az oktatás, a munkavégzés, vagy a napi szintű beszerzések döntő többségét az internetre kényszerítette a koronavírus járvány, úgy a lakossági pénzügyek intézését, a napi bankolást is leginkább a fotelből végeztük a kijárási, személyes kapcsolattartási korlátozások ideje alatt. A készpénz helyébe a mobiltelefon, a laptop, vagy a bankkártya lépett, ezek az eszközök váltak a pénzügyek intézésének főszereplőivé.

Az elektronikus bankolás eddig is egyre több ember számára elérhető szolgáltatás volt, mégsem volt magától értetődő a használata – aminek több oka is lehet. A koronavírus járvány miatt az érintkezések számának csökkentésére kellett törekedünk, így új módokat találhattunk a bank- és pénzügyeink intézésére. Az online bankolással a lakosságot érintő legtöbb banki megoldás – kártyalimit változtatás, számlanyitás, befektetések kezelése, lekötés, utalás, csekkbefizetés – elvégezhető, így a kényelem mellett az egészségi kockázatok csökkentése is a digitális banki ügyintézés mellett szól.

Aki tehát a járvány előtt előnyben részesítette a készpénz használatot és a személyes ügyintézést, az a veszélyhelyzetben megismerkedhetett és meg is barátkozhatott a digitális és érintésmentes alternatívákkal. Vajon mi marad meg az új szokásokból? Az enyhítések után visszatérünk oda, ahol abbahagytuk? Megnézzük!

A következő rövid tesztsorozatban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Covid-19 vírus elleni védekezésként bevezetett veszélyhelyzet átalakította-e az Ön bankolási szokásait és amennyiben igen, mely területeken és milyen mértékben. Az eredményeket következő cikkünkben kiértékeljük.

1. Hogyan intézte banki ügyeit a koronavírus megjelenése, illetve az otthon maradás előtt? mindig személyesen mentem a bankfiókba inkább interneten bankoltam, vagy mobilbankot használtam a számlák fizetését és az utalásokat interneten intéztem, kölcsönért vagy hitelért, illetve új számláért a bankba mentem Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

2. A kijárási korlátozások bevezetése után másként intézi banki ügyeit? nem, továbbra is elsétálok a legközelebbi bankfiókba igen, bejelentkeztem internetbankba igen, letöltöttem a telefonos applikációt, vagy felhívtam a Call Centert Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

3. Ha változtatott bankolási szokásain, a kijárási korlátozások miatt tette, vagy már amúgy is elege volt a bankfiókba, postára járásból? elegem volt, a bank is, a posta is messze van, minek annyit gyalogolni rettegek a koronavírustól, amúgy sem szeretem a tömeget szeretem az újdonságokat, kíváncsi vagyok, mire megyek a modern technológiával Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

4. Csak egyféle banki ügyintézési módot használ, vagy többféle módon intézi banki ügyeit? az analóg megoldások híve vagyok, csak a készpénz ami sárga csekken jön, azzal megyek a postára, az utalásokat interneten mindent az interneten keresztül intézek Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

5. Ha az interneten bankol, mire használja leggyakrabban a szolgáltatást? átutalásra, közüzemi számlák fizetésére számlaegyenleg lekérdezésre amit lehet online intézek Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

6. Sürgősen pénzre lenne szüksége, kölcsön vagy hitel igénylése mellett dönt. Hogyan intézi? otthonról, a fotelből online hitelt vagy kölcsönt igénylek jobban szeretem az ilyet személyesen intézni, bemegyek a bankfiókba kölcsönkérek egy barátomtól vagy rokonomtól Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

7. Sikerült megtakarítania egy nagyobb összeget. Mihez kezd vele? eldugom a könyvek közé keresek egy vonzó befektetési formát és a bankra bízom, hogy hasznosan forgassa nyitok egy új lakossági számlát és ott tárolom, nem nyúlok hozzá Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

8. Új számla nyitása esetén milyen megoldást alkalmazna? belépek az internetbankba, és ott nyitok új számlát a bankban személyesen intézem minek annyi számla, csak összekeverem őket Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

9. A mindennapos fizetéseknél, bevásárlás során kártyával fizet vagy inkább készpénzzel? hol így, hol úgy, ahogy alakul kártyát vagy mobil fizetést használok még a legkisebb összegek kiegyenlítésére is már mondtam, a készpénzes megoldások híve vagyok Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

10. Melyik készpénzkímélő bankolási megoldás tetszett meg annyira, hogy a veszélyhelyzet után is használná? ezentúl online intézek mindent, amit csak tudok biztos, hogy az interneten fizetem be a közüzemi díjakat elfelejtem a készpénzt, csak a kártya vagy a mobilfizetés Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Digitális szolgáltatások Az OTP Bank digitális szolgáltatásainak köszönhetően gyorsan és biztonságosan intézheti pénzügyeit internet- és mobilbankján keresztül. Internetkapcsolat segítségével így akár otthona kényelméből: intézheti utalásait

befizetheti csekkjeit

kártyalimitet módosíthat

nyithat számlát

kezelheti befizetéseit/lekötéseit

feltöltheti mobilegyenlegét

módosíthatja adatait

sőt akár hitelt vagy kölcsönt is igényelhet. A fenti szolgáltatásokról további információ itt található. Vásárlásai során pedig érintésmentesen fizethet a mobilfizetési szolgáltatásoknak köszönhetően androidos vagy iOS készülékein egyaránt.

