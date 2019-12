Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5dbc3b8-7bc6-4884-a19b-c74e1e66e3e5","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha már unalmas a Samsung-Huawei-Apple szentháromság, de az elvárásainkból nem igazán kívánunk engedni, akkor remek választás lehet a OnePlus felsőkategóriás okostelefonja. Ráadásul az ára sem túl vészes.","shortLead":"Ha már unalmas a Samsung-Huawei-Apple szentháromság, de az elvárásainkból nem igazán kívánunk engedni, akkor remek...","id":"20191208_oneplus_7t_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5dbc3b8-7bc6-4884-a19b-c74e1e66e3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd23338-b63f-41fc-beb6-dd29df38f38c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_oneplus_7t_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 08. 14:00","title":"Androidos csúcstelefon 50-80 ezerrel olcsóbban: teszten a OnePlus 7T","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","shortLead":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","id":"20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f412ce5-fbe3-4a5d-8d72-df515af5209e","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","timestamp":"2019. december. 07. 10:51","title":"Facebook-komment miatt rúgták ki Lattmann Tamást az NKE-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Európában Magyarország a legjobb a gyermekkori védőoltottságok átoltottsága szempontjából - közölte az egészségügyi államtitkár.","shortLead":"Európában Magyarország a legjobb a gyermekkori védőoltottságok átoltottsága szempontjából - közölte az egészségügyi...","id":"20191208_Europaban_Magyarorszagon_a_legmagasabb_a_gyermekek_atoltottsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97768473-70ba-4e4e-8733-e16aa8ae56ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Europaban_Magyarorszagon_a_legmagasabb_a_gyermekek_atoltottsaga","timestamp":"2019. december. 08. 08:45","title":"Európában Magyarországon a legmagasabb a gyermekek átoltottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ab5ef8-71fd-41e9-afa6-5a79fde29bf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az étkezésben ma már teljesen elfogadott, az öltözködésben is trendi lehet. Virágkorát éli ugyanis vegán divattervezés, és van, ahol már meg is vásárolhatók a kizárólag növényi alapanyagokból készült kreációk.","shortLead":"Ami az étkezésben ma már teljesen elfogadott, az öltözködésben is trendi lehet. Virágkorát éli ugyanis vegán...","id":"201949__vegan_divat__csakis_noveny__bor_kaktuszbol__viragkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9ab5ef8-71fd-41e9-afa6-5a79fde29bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807a0a46-fbd0-4cd3-b934-b28524707b5f","keywords":null,"link":"/360/201949__vegan_divat__csakis_noveny__bor_kaktuszbol__viragkor","timestamp":"2019. december. 07. 12:20","title":"Vegán divat: bőrkabát kaktuszból, cipő parafából, ingek csalánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ad72b2-f41c-4cd9-b0bc-1a94867d3e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat személyt őrizetbe vettek Szlovákiában a hét emberéletet követelő tragikus eperjesi (Presov) gázrobbanással kapcsolatban.\r

","shortLead":"Hat személyt őrizetbe vettek Szlovákiában a hét emberéletet követelő tragikus eperjesi (Presov) gázrobbanással...","id":"20191208_Hat_szemelyt_vettek_orizetbe_az_eperjesi_robbanassal_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3ad72b2-f41c-4cd9-b0bc-1a94867d3e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883b84f3-6dea-45ea-99b1-7873467d35ee","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Hat_szemelyt_vettek_orizetbe_az_eperjesi_robbanassal_kapcsolatban","timestamp":"2019. december. 08. 14:07","title":"Hat személyt vettek őrizetbe az eperjesi robbanással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ő javára döntött a bíróság. A sértett búvár szerint rosszul.","shortLead":"Az ő javára döntött a bíróság. A sértett búvár szerint rosszul.","id":"20191207_elon_musk_pedo_guy_pedofil_buvar_thaifold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7b4b20-362b-42b1-a3e7-20f95ef08061","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_elon_musk_pedo_guy_pedofil_buvar_thaifold","timestamp":"2019. december. 07. 10:15","title":"Elon Musk megnyerte a pedofilozós ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sült kolbi 2200-ért? Bécsben ugyanez 1500.","shortLead":"Sült kolbi 2200-ért? Bécsben ugyanez 1500.","id":"20191207_budapesti_karacsonyi_vasar_sult_kolbasz_forralt_bor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaec525-2e75-4104-9d78-15a55e6425a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_budapesti_karacsonyi_vasar_sult_kolbasz_forralt_bor","timestamp":"2019. december. 07. 10:30","title":"A budapesti karácsonyi vásár a bécsinél és a pozsonyinál is drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bekövetkezés valószínűsége alacsony, de ha mégis megvalósul, nagy megrázkódtatást hoz.","shortLead":"A bekövetkezés valószínűsége alacsony, de ha mégis megvalósul, nagy megrázkódtatást hoz.","id":"20191208_saxo_forint_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ec71ee-77e2-4e4e-af80-7bfee80d9d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_saxo_forint_arfolyam","timestamp":"2019. december. 08. 17:54","title":"Saxo Bank meghökkentő jóslatai közt szerepel a 375 forintos euró árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]