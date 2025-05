„Változások a DK-ban” címmel tart sajtótájékoztatót Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció (DK) ideiglenes elnöke, ám csak egyedül, a két főszereplő, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára nélkül. Gyurcsány Ferenc ugyanis csütörtökön azonnali hatállyal visszavonult a politikától: lemondott a DK elnöki posztjáról, a frakcióvezetői pozíciójáról és a parlamenti mandátumáról is, és nem indul többé választáson sem. Döntését nem ő, hanem párttársa és felesége, Dobrev Klára jelentette be, tudatva azt is, hogy elválnak, ő pedig elindul a DK elnöki posztjáért. Erről itt írtunk bővebben:

A magyar politika egy posztgyurcsányi világban: milyen hatással lehet ez Magyarékra, feltámadhat-e a DK, kit utálhat majd a Fidesz? A Gyurcsány Ferenc nélküli DK, ami egy éve még elképzelhetetlen volt, valósággá vált. Sőt, talán már ez lehet a párt túlélésének záloga. Kérdéses, hogy a DK – akár egy új óellenzéki összefogás élén – profitálhat-e az új helyzetből. Ahogy az is, mennyit veszít a gyurcsányozásra győzelmeket építő Fidesz, vagy nyer-e a „kékfideszező” Magyar Péter.

Molnár Csaba azzal kezdte, hogy a távozó Gyurcsányt méltatta, mondván, ő volt a rendszerváltás óta a legtisztességesebb miniszterelnök, aki sokmindent mást csinált, mint most Orbán Viktor, és ezeket fel is sorolta, példaként említette, hogy míg Orbán folyamatosan emeli a fizetését, Gyurcsány fel sem vette azt, és neki nem is a barátai vezették a leggazdagabb magyarok listáját. Megerősítette:

Gyurcsány Ferenc saját döntése volt, hogy teljesen visszavonul a közélettől, és Dovbrev Klára az elnökjelölt, akik a DK tagsága meg is választ majd.

Az ideiglenes elnök világossá tette: a DK mind a 106 körzet saját jelöltet és listát is állít a 2026-os választáson, ez nem változik. Mint mondta, a DK az egyetlen, bejutásra esélyes nem jobboldali párt. A közeljövő feladatairól elmondta, május 26-június 1 között lesz online pártszavazás az új elnökről, így június elsején már várhatóan Dobrev Klára lesz az elnök – más jelentkező nincs.

Azt is bejelentette, hogy Dobrev Klára EP-képviselő ugyan, de itthonról fogja vezetni a pártot. Gyurcsány Ferencet pedig a DK jelölése alapján listáról Rónai Sándor váltja a parlamentben, az új frakcióvezető pedig az új pártelnök lesz – legalábbis politikai értelemben, hiszen nem tagja az Országgyűlésnek. Viszont közjogi értelemben Sebián-Petrovszky László lesz az új frakcióvezető. A változás új terveiről pedig

vasárnap Dobrev Klára fog bejelentéseket tenni.

Molnár bővebben nem fejtette ki, miért és miért éppen most mondott le Gyurcsány, csak megismételte, amit csütörtökön Dobrev Klára is tudatott, hogy megunta a folyamatos gyurcsányozást. Azt Gyurcsány kérte, hogy ne ő jelentse be a távozását, hanem Dobrev Klára, ami pedig az időzítést illeti, úgy fogalmazott: így marad egy év arra, hogy az új elnök felkészítse a pártot a választásokra. Arra a felvetésre, hogy Gyurcsány lemondásához olyan belső hangok vezettek, miszerint vele nem lehet megállítani a Tisza térnyerését a DK kárára, Molnár azt mondta, semmi ilyen belső nyomás nem volt, ez Gyurcsány saját döntése volt. Hozzátette:

a DK bent lesz a következő parlamentben és ha lesz kormányváltás, akkor a DK bent lesz a kormányban is.

Kérdésre válaszolva Molnár azt is cáfolta, hogy politikai értelemben összekülönbözött volna a párt jövőbeni politikáját illetően Gyurcsány és Dobrev. A Tisza reakciójáról, miszerint a Fidesz javaslatára időzítették a lemondást, amikor Magyar Péterék nyilvánosságra hozták a hangfelvételüket, azt mondta, hogy aki ezt hiszi, vegyen alufóliasisakot, és amúgy problémásnak tartja a videóban elhangzottakat. Gyurcsány, mint brand és annak elvesztésének kérdésére megjegyezte: Dobrev a magyar baloldal legnépszerűbb politikusa a közvélemény-kutatások szerint, mert elfogadott nem csak a DK közösségében, amit a korábbi ellenzéki előválasztás eredménye is mutatott. Hozzátette: lehet, hogy a Fidesz folytatja a gyurcsányozást, de ez már majd hazugság lesz. Megjegyezte:

a DK mindenkivel tud együttműködni a választáson a kormányváltás érdekében, ha valaki velünk össze akar fogni, az keressen minket.

Arról is beszélt, hogy a DK saját mérései szerint 8 százalék körül állnak. Azt megerősítette, hogy távozott a párt kommunikációs igazgatója, Wirsching Viktória, de nem kirúgták, hanem saját döntése. Azt is elmondta, hogy Gyurcsány könyvet fog írni, de közösséi médiás felületeit archiválják. Amúgy Gyurcsány nem közszereplő már, nem kötelessége újságírói kérdésekre válaszolni, így ne is hívják – tanácsolta Molnár. Azt is mondta,

nem foglalkoztak eddig azzal, hogy a listájukon helyet kaphatnak-e más kis pártok, például a Momentum vagy más párt politikusai, de nem nagyon lát ilyeneket.

A kezdeti gyászhangulat bizakodó, jövőbe forduló hangulatba fordult – mondta Gyurcsány távozásának fogadtatásáról Molnár. A HVG kérdésére, hogy Gyurcsány Ferenc, aki korábban rendszeresen és komoly összegekkel támogatta a pártot, ezt esetleg visszakéri-e, illetve válásuk után bármelyik fél részéről lehet-e további adományokra számítani, az ideiglenes elnök azt mondta, nem kölcsönökről volt szó, tehát nem jár majd vissza a pénz, és amúgy arra számít, továbbra is érkeznek támogatások, ahogy nagyon sokan mások is – például ő maga is – rendszeresen adományoz.

Arra a kérdésre, hogy Dobrev Klára miért nem hagyja ott az EP-t és lesz magyar parlamenti képviselő, Molnár azt mondta, a szándék meglett volna, de jogi probléma adódott: Dobrev Klára 2022-ben a közös ellenzéki listán mandátumot szerzett, de erről lemondott, és úgy tűnik a jogászok szerint, hogy azt a mandátumot nem veheti vissza, amiről egyszer már lemondott, így ő nem ülhetne be várhatóan Gyurcsány Ferenc helyére a Parlamentbe. Az, hogy ki lesz a DK miniszterelnök-jelöltje, Molnár nem árulta el, de nem zárta ki, hogy Dobrev Klára, csak erről még nem döntöttek.

„Valakik majd mernek újra”

„Gyurcsány Ferenc nem azzal jelentkezett be a miniszterelnöki pozícióra, amit a családi veszekedésből felvett. Hanem egy húszoldalas tanulmánnyal a Mozgó Világ című folyóiratban, több mint húsz évvel ezelőtt.” – írja a politikából kicsekkoló volt kormányfőről a HVG publicistája, Tóta W. Árpád:

Tóta W. Árpád búcsúztatja Gyurcsány Ferencet: Mint a villám tépte magányos fenyő Keresztre feszítettük, köpönyegére sorsot vetettünk. És nem nyertünk.

Gyurcsány volt az az ember, aki az ember, aki utoljára vett részt miniszterelnök-jelölti vitán Orbán Viktorral, és akinek a tucatnyi jelentkező közül az elmúlt 20 évben egyedül sikerült választáson legyőzni a Fidesz elnökét. Ő volt az, akire ráégett a „szemkilövető” jelző, és akinek neve elválaszthatatlan lett a 2006 őszi eseményektől, és aki elmondta az őszödi beszédet – igazság- vagy hazugságbeszédet.