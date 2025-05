Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e867daf-7ee7-4dfc-83aa-ff9c34f2a6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál június 30-ig online elérhetővé tesz hét kiemelkedő LMBTQ-tematikájú dokumentumfilmet, a kölcsönzési díjból befolyt nettó bevételt pedig a Budapest Pride-ot is szervező Szivárvány Misszió Alapítványnak ajánlja fel.","shortLead":"A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál június 30-ig online elérhetővé tesz hét kiemelkedő...","id":"20250508_Online-hozzaferheto-filmekkel-all-ki-a-Pride-mellett-a-Verzio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e867daf-7ee7-4dfc-83aa-ff9c34f2a6b1.jpg","index":0,"item":"8230b3ce-45fd-4196-bafb-6ad0c4939565","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Online-hozzaferheto-filmekkel-all-ki-a-Pride-mellett-a-Verzio","timestamp":"2025. május. 08. 13:49","title":"Online hozzáférhető filmekkel áll ki a Pride mellett a Verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki világ országaira. Szemléltetésül elővett egy táblát, amelyik minden balatoni fagyizónak becsületére válna. Hogy miért állhatott az amerikai elnök érdekében így megbolygatni a világpiaci viszonyokat, KAP magyarázta el a Duma Aktuál közönségének. Kiderült, hogy ki rohant bele tátott szájjal a f*szerdőbe, hogy Trump le tudja-e nyomni Kínát péniszméregetéssel, valamint az, hogy lesz-e ettől még sz*rabb Magyarországon.","shortLead":"Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki...","id":"20250507_duma-aktual-donald-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91.jpg","index":0,"item":"eaa1cc63-30da-448e-8a66-93a99549a285","keywords":null,"link":"/360/20250507_duma-aktual-donald-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 07. 19:30","title":"We can do it! We can do it! Donald Trumpnak is új, amit mond, ezért ismételgeti addig, amíg megérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","shortLead":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","id":"20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886.jpg","index":0,"item":"d542abd8-e00b-4df0-ba2d-13964ee6a554","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","timestamp":"2025. május. 08. 07:21","title":"700 kilométeres hatótávú vadonatúj Hyundai villanyautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60ed95c-c0f4-4bab-8103-5eaefb6df2e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Laponyi Zsolt az ügyfélkapun keresztül értesült az eljárásról.","shortLead":"Laponyi Zsolt az ügyfélkapun keresztül értesült az eljárásról.","id":"20250509_laponyi-zsolt-rendor-kdnp-fegyelmi-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f60ed95c-c0f4-4bab-8103-5eaefb6df2e8.jpg","index":0,"item":"213e178a-e8a3-4bc8-ba06-5d50c5c1cd74","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_laponyi-zsolt-rendor-kdnp-fegyelmi-eljaras","timestamp":"2025. május. 09. 08:16","title":"Fegyelmi indult a rendőr ellen, aki nem akarta, hogy a KDNP-t reklámozzák a fényképével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134adca1-79c4-46a4-bdc2-a1049f912141","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermekkori sérülések feldolgozásától az önbecsülés megerősítéséig – többek között erről beszél majd a különleges önismereti kártyákkal a napokban jelentkező L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, kiképző terapeuta a következő HVG Extra Pszichológia Szalonban.","shortLead":"A gyermekkori sérülések feldolgozásától az önbecsülés megerősítéséig – többek között erről beszél majd a különleges...","id":"20250507_Vajon-lehetek-onmagam-terapeutaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/134adca1-79c4-46a4-bdc2-a1049f912141.jpg","index":0,"item":"c30458dc-9048-4c84-8798-9fb23ed81654","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250507_Vajon-lehetek-onmagam-terapeutaja","timestamp":"2025. május. 07. 17:50","title":"Vajon lehetek önmagam terapeutája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4f07f6-ac02-4e80-845f-11649f69cab2","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Fejenként 25 millió forintot is felszámíthatnak költségként azok a cégek, amelyek közvetítőként segítik a harmadik országból érkező állampolgárokat a tartózkodási engedély megszerzésében az állami aranyvízumprogramban. Az érintettek szerint ezért hatalmas munkát kell végezni, és sok a költség is.","shortLead":"Fejenként 25 millió forintot is felszámíthatnak költségként azok a cégek, amelyek közvetítőként segítik a harmadik...","id":"20250508_hvg-tartozkodasi-engedely-kozvetitocegek-aranyvizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4f07f6-ac02-4e80-845f-11649f69cab2.jpg","index":0,"item":"7628e946-5b2d-49a9-af7d-1facf1b5dec8","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-tartozkodasi-engedely-kozvetitocegek-aranyvizum","timestamp":"2025. május. 08. 06:30","title":"Nagy kaszálásra készülnek a hazai közvetítők, és Tiborczék sem maradnak ki az aranyvízumbizniszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f7eec9-5eca-491f-9f91-2a2eac5dcc33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már minden egyes nézőre 25 ezer forintnyi közpénzt költ az állam, egyetlen estére pedig 17 millió forint támogatás jut, miközben a személyi juttatások 80 százalékkal emelkedtek öt év alatt.","shortLead":"Már minden egyes nézőre 25 ezer forintnyi közpénzt költ az állam, egyetlen estére pedig 17 millió forint támogatás jut...","id":"20250507_operettszinhaz-tamogatas-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f7eec9-5eca-491f-9f91-2a2eac5dcc33.jpg","index":0,"item":"5fec1510-f474-4cc6-9eee-a5c94475a16f","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_operettszinhaz-tamogatas-novekedes","timestamp":"2025. május. 07. 12:00","title":"Hihetetlen mértékben nőtt az Operettszínház támogatása, miközben egyre kevesebb az előadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"XIV. Leó testvére elárulta, hogy az új egyházfő is látta a Konklávé című filmet.","shortLead":"XIV. Leó testvére elárulta, hogy az új egyházfő is látta a Konklávé című filmet.","id":"20250509_xiv-leo-papa-testvere-john-prevost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"149e0080-a6df-43d4-84fd-1878950c02ca","keywords":null,"link":"/elet/20250509_xiv-leo-papa-testvere-john-prevost","timestamp":"2025. május. 09. 06:30","title":"Szókirakó játékokkal szokott lazítani az új pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]