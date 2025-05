4,2 százalékosra lassult az infláció áprilisban, ami a korábbi pár hónap adatánál már jobb, de még mindig fájóan magas szám. Ez volt az a hónap, amikor már látszott a mutatón az élelmiszerek árrésének állami korlátozása – a szabály március közepén lett érvényes, úgyhogy az akkori statisztikában, amelyekhez március 20-ig összegyűjtötték az adatokat, még csak korlátozottan mutatkozott meg a hatása.

Ha csak azt nézzük, hogy az elmúlt egy hónapban hogyan változtak az árak, akkor jól lehet látni, hogy a tíz termék, amelynél a legnagyobb áresést mérték éves alapon, egytől egyig élelmiszer. Szóval itt még lehet is a kormánynak mivel dicsekednie, az élelmiszerinfláció 1,3 százalékkal csökkent – bár az összkép úgy teljes, hogy ez is kisebb a vártnál, mert a nem árréssapkás termékek árait a vártnál jobban emelték.

De márciusról áprilisra átlagosan így is nőttek az árak, 0,2 százalékkal. Ezt leginkább az magyarázza, hogy a szolgáltatások ára újra lendületesen nőtt. Ennek az élén a távolsági utazások drágulása áll, de a belföldi üdülés is jóval drágább lett. Több ruhatípus is ott van a legjobban drágulók listáján, ahogy kellemetlenül nagyot emelkedett a gáz ára is – tavaly nagyon meleg volt az április, idén sokkal kevesebben fértek be a csökkentett árat biztosító fogyasztási korlát alá.

Tovább lassult az infláció, de nem annyira az árrés, inkább a benzinár miatt Még mindig nem sikerült levinni a célként kitűzött 4 százalék alá az inflációt, de már jobb a helyzet, mint egy hónapja volt.

És vajon mit látunk hosszabb távon, mennyire hatott a kormány politikája? Egy ritkábban használt részét szedtük elő a statisztikának: amely nem az elmúlt egy havi vagy az előző 12 havi árváltozást mutatja, hanem azt, hogy az év eleje óta mi történt – ez most azért praktikus, mert nagyjából az év eleje óta feszült rá megint arra a kormány, hogy szabályokkal rendezze újra az árakat, illetve beavatkozással fenyegesse azokat a cégeket, amelyek nem mennek bele önkéntes árcsökkentésbe.

Az élelmiszereknél ezen a listán is látszik a változás, de itt már megjelenik a legnagyobb áresést produkáló termékek között az üzemanyag – márpedig ez annyira fontos összetevője az inflációnak, hogy a mostani lassulásért is nagy részben ez felel. Ha pedig bankokat vagy mobilcégeket keresünk a legnagyobb árcsökkentést végrehajtók között, azokat nem találjuk ott, hiába állt beléjük a kormány.

Sőt, a telefon- és internetdíjak ott vannak a legnagyobbat drágulók között! Látszik, hogy az év eleji nagy, a tavalyi inflációt követő áremelések megtették a hatásukat. De a tíz legjobban dráguló közül hat élelmiszer – ami világosan mutatja, hogy a kormány az árrés szabályozásával sem tud mindent megoldani.