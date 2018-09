Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karambol kis extrával.","shortLead":"Karambol kis extrával.","id":"20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565a4ea-21e9-4568-bf80-72a2b6801e4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:25","title":"Nyílegyenesen ment le az autó a metrólépcsőn, miután karambolozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés közelebb van, mint gondolnánk. ","shortLead":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés...","id":"20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4936efc-4f30-4a4c-aa65-bbf5c57abc18","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:10","title":"Széles mosoly, ölelkezés: a két Korea megállapodott az atomfegyverek leszereléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f390ef2-7a8d-4517-8568-0a7cd803dc0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megküldte első fotóit a NASA új exobolygóvadász űrszondája, amelyet eddig ismeretlen világok felkutatása miatt indított útnak az amerikai űrhivatal.","shortLead":"Megküldte első fotóit a NASA új exobolygóvadász űrszondája, amelyet eddig ismeretlen világok felkutatása miatt indított...","id":"20180919_nasa_tess_urszonda_exobolygo_elon_musk_spacex_falcon_9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f390ef2-7a8d-4517-8568-0a7cd803dc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635c4ead-af5f-4553-b268-e311ba5a2e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_nasa_tess_urszonda_exobolygo_elon_musk_spacex_falcon_9","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:03","title":"Megjöttek az elsők képek a NASA szondájától, amely lakható bolygók után kutat a végtelen űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatóság (NAMMD) ismét engedélyezte a Richter nagykereskedelmi leányvállalata, a Pharmafarm SA működését – közölte a Richter a BÉT honlapján szerdán. A Richter óriásit bukhatott egy korábbi szankció miatt.","shortLead":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatóság (NAMMD) ismét engedélyezte a Richter nagykereskedelmi...","id":"20180919_Eurotizmilliokat_bukhatott_a_Richter_azon_hogy_egyik_teherautobol_a_masikba_pakoltak_a_gyogyszereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c18797b-62d1-4c5a-9158-3022d90c8867","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Eurotizmilliokat_bukhatott_a_Richter_azon_hogy_egyik_teherautobol_a_masikba_pakoltak_a_gyogyszereket","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:03","title":"Eurótízmilliókat bukhatott a Richter azon, hogy egyik teherautóból a másikba pakolták a gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha megvásárolja a feltört szájthoz tartozó jogosultságot. Több ezer weboldal jelszava és mindenféle más adata sorakozik az árusításhoz használt orosz fórum piacterén.","shortLead":"A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha...","id":"20180920_feltort_weboldal_hackertamadas_orosz_forum_adatbazis_hozzaferes_jogosultsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d2536-b203-4616-9966-97c7d645bb9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_feltort_weboldal_hackertamadas_orosz_forum_adatbazis_hozzaferes_jogosultsag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:03","title":"Fillérekért árulják feltört magyar weboldalak jelszavait egy orosz fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Virginia Tech műszaki egyetem kutatóinak elsőként sikerült kifejleszteniük egy olyan, vegyszerek és energiafelhasználás nélkül működő fagymentesítő technológiát, amely állításuk szerint korlátlan ideig képes egy felület 90 százalékát szárazon és jégmentesen tartani.","shortLead":"Az amerikai Virginia Tech műszaki egyetem kutatóinak elsőként sikerült kifejleszteniük egy olyan, vegyszerek és...","id":"20180919_vegyszerek_energia_nelkul_mukodo_fagymentesito_technologia_fagymentesites_jegtelenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8436aa1-744b-4f2f-8f1a-7822c8658a29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_vegyszerek_energia_nelkul_mukodo_fagymentesito_technologia_fagymentesites_jegtelenites","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:03","title":"Minden autós álma: kitalálták a vegyszerek és energia nélkül működő fagymentesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfd53c1-6613-4773-a84e-dfc6e92d7f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Meglepődtek kissé a vámosok Brazíliában, amikor Egyenlítői-Guinea alelnöke kiszállt magán Boeing 777-es gépéből 11 főnyi kíséretével. 19 méregdrága Vuitton táskában több mint másfél millió dollár volt náluk készpénzben.","shortLead":"Meglepődtek kissé a vámosok Brazíliában, amikor Egyenlítői-Guinea alelnöke kiszállt magán Boeing 777-es gépéből 11...","id":"20180919_A_buzgo_vamosok_lecket_adtak_az_afrikai_diktator_aranyifju_gyermekenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfd53c1-6613-4773-a84e-dfc6e92d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0e8e27-47fb-4ebd-a7fe-77fdc662b974","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_A_buzgo_vamosok_lecket_adtak_az_afrikai_diktator_aranyifju_gyermekenek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:36","title":"A buzgó vámosok leckét adtak a diktátor aranyifjú gyermekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2da7f1-8729-437c-b97a-df4aea121f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére Spiró György fogalmazott meg üzenetet a Magyar Dráma Napja alkalmából. Úgy véli, a színház nem kultúrnövény, ahogy a hatalmasságok vélik, esztétikai dogmák szerint nem lehet ápolni.\r

\r

","shortLead":"Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére Spiró György fogalmazott meg üzenetet a Magyar Dráma Napja...","id":"20180919_Spiro_Gyorgy_A_szinhaz_lete_alapvetoen_ma_sem_forog_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c2da7f1-8729-437c-b97a-df4aea121f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6e994-46ff-4911-9387-c8d0c25d683d","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Spiro_Gyorgy_A_szinhaz_lete_alapvetoen_ma_sem_forog_veszelyben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:09","title":"Spiró György: A színház léte alapvetően ma sem forog veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]