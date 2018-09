Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Lepipálják őket a fürge startupok, sokszor ezzel kongatják a vészharangot a hagyományos pénzintézetek felett. Ám a bankok felvették a kesztyűt, és a fejlesztéshez náluk van a legtöbb tőke.","shortLead":"Lepipálják őket a fürge startupok, sokszor ezzel kongatják a vészharangot a hagyományos pénzintézetek felett. Ám...","id":"201838__fintech__mesterseges_intelligencia__embermentes_helyzetek__kamatoztatja_atudasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caa4051-a036-4e9b-b1f0-b2375598e60e","keywords":null,"link":"/tudomany/201838__fintech__mesterseges_intelligencia__embermentes_helyzetek__kamatoztatja_atudasat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 07:00","title":"A huhogók szerint hamarosan bezárják a bankokat – szerintünk kár lenne temetni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt. A legutóbbi esetben az apuka három gyerekét szállította ittasan.","shortLead":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt...","id":"20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733836-1692-4fea-aaa9-abd6eebcab63","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:51","title":"Eddig öt ember vesztette életét a hétvégén történt közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d04f9a-a320-4bc3-aa92-bc9249c45b0f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Daniel Kalder elolvasta Lenin, Sztálin, Kadhafi, Mao, Khomeini, Szaddám Huszein irományait, hogy megtudja, mivel keserítették milliók életét. Tapasztalatait leírta, könyve nemrég magyarul is megjelent. Interjú.","shortLead":"Daniel Kalder elolvasta Lenin, Sztálin, Kadhafi, Mao, Khomeini, Szaddám Huszein irományait, hogy megtudja, mivel...","id":"201838__daniel_kalder_iro__akaosz_instruktorairol_pokoli_szovegekrol__termelesi_legenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d04f9a-a320-4bc3-aa92-bc9249c45b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89c1040-aa28-4ce3-a0a0-605ef0bf4f8b","keywords":null,"link":"/kultura/201838__daniel_kalder_iro__akaosz_instruktorairol_pokoli_szovegekrol__termelesi_legenyek","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:00","title":"Átrágta magát a diktátorok agyzsibbasztó művein, és állítja, egyik sem tudott írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cb332c-8431-4c34-a037-6778d90b429c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az őrök csaknem száz olyan tárgyat foglaltak le, amelyek nem lehettek volna a raboknál.","shortLead":"Az őrök csaknem száz olyan tárgyat foglaltak le, amelyek nem lehettek volna a raboknál.","id":"20180921_Gigaellenorzest_tartott_a_BvOP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79cb332c-8431-4c34-a037-6778d90b429c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276c59db-4bc7-477b-8781-ca310aca2b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Gigaellenorzest_tartott_a_BvOP","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:24","title":"Gigaellenőrzést tartott a BvOP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Románia felé tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar légiforgalmi irányítással. ","shortLead":"A Románia felé tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar légiforgalmi irányítással. ","id":"20180921_Nema_francia_gep_miatt_riasztottak_a_honvedsegi_Gripeneket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb780cf-186b-40a9-82a6-82d2e7606f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Nema_francia_gep_miatt_riasztottak_a_honvedsegi_Gripeneket","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:04","title":"Néma francia gép miatt riasztották a honvédségi Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokak szerint rémálom lehet a vége, de a gigász terv megvalósítása kellene ahhoz, hogy 2030-ra dobják az olajat.","shortLead":"Sokak szerint rémálom lehet a vége, de a gigász terv megvalósítása kellene ahhoz, hogy 2030-ra dobják az olajat.","id":"201832__giganaperomu_szaudarabiaban__atommal_egyutt__5000_km2__a_napos_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6c40e4-c158-4415-9a6d-82f4949e9a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__giganaperomu_szaudarabiaban__atommal_egyutt__5000_km2__a_napos_oldal","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:00","title":"Hihetetlen méretű naperőműről álmodnak a szaúdiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5096f3-a4e8-4ed0-afc1-930f963922ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt volt Nemes Jeles László Napszállta című filmjének premierje is.","shortLead":"Itt volt Nemes Jeles László Napszállta című filmjének premierje is.","id":"20180922_Vegetert_a_miskolci_filmfesztival_A_bunos_cimu_alkotas_kapta_a_fodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5096f3-a4e8-4ed0-afc1-930f963922ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18997e56-867d-49fb-a492-cca2a3bf526d","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Vegetert_a_miskolci_filmfesztival_A_bunos_cimu_alkotas_kapta_a_fodijat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 21:42","title":"Végetért a miskolci filmfesztivál, A bűnös című alkotás kapta a fődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba6fea9-7076-4469-8057-c00e66bcaed2","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"kkv","description":"Százmilliókat termel évente egy néhány éve indult aprócska magyar cég, amely egy nem mindennapi szegmensben, a helikopter-karbantartásban jeleskedik. ","shortLead":"Százmilliókat termel évente egy néhány éve indult aprócska magyar cég, amely egy nem mindennapi szegmensben...","id":"201838__helikopterek__magyar_siker__vallalkozo_szellem__forgoszarnyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba6fea9-7076-4469-8057-c00e66bcaed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c04d6f-2b44-4438-ab8a-4df097f5e415","keywords":null,"link":"/kkv/201838__helikopterek__magyar_siker__vallalkozo_szellem__forgoszarnyalas","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:00","title":"Ez kell ahhoz, hogy európai tényezővé nője ki magát egy magyar helikopterszerviz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]