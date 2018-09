Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő és férje azzal fenyegették a cég vezetőjét, hogy ha nem fizet, elvágják a torkát.","shortLead":"A nő és férje azzal fenyegették a cég vezetőjét, hogy ha nem fizet, elvágják a torkát.","id":"20180924_Csak_ketmillio_forintert_akarta_visszaadni_a_megbizo_ceg_iratait_egy_gyori_konyvelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51741d9-ff31-43b8-93c0-fd7072e37279","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Csak_ketmillio_forintert_akarta_visszaadni_a_megbizo_ceg_iratait_egy_gyori_konyvelo","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:52","title":"Csak kétmillió forintért akarta visszaadni a megbízó cég iratait egy győri könyvelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A minap leégett Rio de Janeiró-i Brazil Nemzeti Múzeum kincseit siratjuk.","shortLead":"A minap leégett Rio de Janeiró-i Brazil Nemzeti Múzeum kincseit siratjuk.","id":"201838_brazil_mukincsinferno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a1a320-a95b-4331-adaa-632b21909f93","keywords":null,"link":"/kultura/201838_brazil_mukincsinferno","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:30","title":"Brazil műkincsinfernó: páratlan kincsek vesztek oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óvatosabbak lettek az emberek, amikor hitelből vesznek lakást, de máshogy nem tudják megoldani a vásárlást.","shortLead":"Óvatosabbak lettek az emberek, amikor hitelből vesznek lakást, de máshogy nem tudják megoldani a vásárlást.","id":"20180922_Hatbol_egy_lakasvasarlo_ussza_meg_hitelfelvetel_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d79d61-a56f-4524-aaea-190f18afd862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Hatbol_egy_lakasvasarlo_ussza_meg_hitelfelvetel_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:40","title":"Hatból egy lakásvásárló ússza meg hitelfelvétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a fejlettebb és naprakész funkciókkal rendelkező Windows 10, sokan máig a jól bevált 7-es oprendszert használják. És vannak olyanok is, akik még mindig az XP-t nyúzzák. Kíváncsiak vagyunk: írják meg nekünk, mi a maradás oka! ","shortLead":"Hiába a fejlettebb és naprakész funkciókkal rendelkező Windows 10, sokan máig a jól bevált 7-es oprendszert használják...","id":"20180922_windows_10_7_xp_vista_operacios_rendszer_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f195fa-c078-4e04-a378-3837913e0e30","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_windows_10_7_xp_vista_operacios_rendszer_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:03","title":"Windows 10 vagy Windows 7? Netán az XP? Mire esküszik? Írja meg nekünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a01148-06bb-411a-b4fc-abe5ec35151a","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Gyenge és túlideologizált alkotás váltja fel Nagy Imre szobrát a Vértanúk terén, a vörösterror áldozatainak nevét őrző Nemzeti Vértanúk emlékműve. ","shortLead":"Gyenge és túlideologizált alkotás váltja fel Nagy Imre szobrát a Vértanúk terén, a vörösterror áldozatainak nevét őrző...","id":"201831__nemzeti_vertanuk__nagy_imre_a_hidon__bajtarsak_tere__vissza_a_terben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a01148-06bb-411a-b4fc-abe5ec35151a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d13c6e6-2988-4aa2-a1ea-7567f93effb9","keywords":null,"link":"/kultura/201831__nemzeti_vertanuk__nagy_imre_a_hidon__bajtarsak_tere__vissza_a_terben","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:00","title":"Nagy Imrét is kitúrja a Kossuth tér mellől a Horthy-éra emlékműve, de a felvésendő neveket még keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","shortLead":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","id":"20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b659be-debb-436b-9b13-0bb01137fd02","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:27","title":"Még októberben komoly felvásárlás lesz a televíziós piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13970b67-b868-4ab8-a46a-dbbb3971ff87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta feszít ez a kérdés sokakat, de most Berlinben, az az Innotrans kiállításon a gyártó Stadler mindenkinek megmutatta, milyen lesz a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrain.","shortLead":"Hónapok óta feszít ez a kérdés sokakat, de most Berlinben, az az Innotrans kiállításon a gyártó Stadler mindenkinek...","id":"20180923_Vegre_megtudtuk_hogy_fog_kinezni_a_szegedi_tramtrain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13970b67-b868-4ab8-a46a-dbbb3971ff87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f6ed8d-e7f2-499b-b58d-faa3409d6ce0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vegre_megtudtuk_hogy_fog_kinezni_a_szegedi_tramtrain","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:26","title":"Végre megtudtuk, hogy fog kinézni a szegedi tramtrain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokak szerint rémálom lehet a vége, de a gigász terv megvalósítása kellene ahhoz, hogy 2030-ra dobják az olajat.","shortLead":"Sokak szerint rémálom lehet a vége, de a gigász terv megvalósítása kellene ahhoz, hogy 2030-ra dobják az olajat.","id":"201832__giganaperomu_szaudarabiaban__atommal_egyutt__5000_km2__a_napos_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6c40e4-c158-4415-9a6d-82f4949e9a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__giganaperomu_szaudarabiaban__atommal_egyutt__5000_km2__a_napos_oldal","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:00","title":"Hihetetlen méretű naperőműről álmodnak a szaúdiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]