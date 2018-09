Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88b771d4-fa88-4876-a828-eebf1c427cd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kenyában a vadvédelmi hatóságok 11 orrszarvút akartak áttelepíteni egy kedvezőbb körülményeket biztosító régióba. De a szállítók hibáztak, az állatok elpusztultak. Egyszerűen kiszáradtak.","shortLead":"Kenyában a vadvédelmi hatóságok 11 orrszarvút akartak áttelepíteni egy kedvezőbb körülményeket biztosító régióba. De...","id":"20180924_A_hozza_nem_ertes_es_a_hatosagi_felrenezes_tizedeli_Afrika_paratlan_vadallomanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b771d4-fa88-4876-a828-eebf1c427cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe1fb46-8d52-4192-9e9c-3fe392750454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_A_hozza_nem_ertes_es_a_hatosagi_felrenezes_tizedeli_Afrika_paratlan_vadallomanyat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:07","title":"A hozzá nem értés és a hatósági „félrenézés” tizedeli Afrika páratlan vadállományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1430219-7496-4530-aab8-0194e82e6da3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A konzervatívok számára sincs menekvés, az Orbán-rezsim pusztító dühe most „a jobboldali elhajlók” ellen irányul. ","shortLead":"A konzervatívok számára sincs menekvés, az Orbán-rezsim pusztító dühe most „a jobboldali elhajlók” ellen irányul. ","id":"20180925_TGM_Szazadveg_ez_a_veg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1430219-7496-4530-aab8-0194e82e6da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44730f0d-3910-45c8-a79d-d2c26ee89192","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_TGM_Szazadveg_ez_a_veg","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:16","title":"TGM: Századvég: ez a vég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e061c102-9340-4704-999f-ff30c80e15e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új négykerék-hajtású járgány elsősorban tekintélyt parancsoló külsejéről, illetve elementáris erejéről ismerszik meg. ","shortLead":"Ez az új négykerék-hajtású járgány elsősorban tekintélyt parancsoló külsejéről, illetve elementáris erejéről ismerszik...","id":"20180925_ha_darth_vader_terepjarot_valasztana_erre_a_707_loeros_szornyetegre_voksolna_rezvani_tank_v8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e061c102-9340-4704-999f-ff30c80e15e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6898c200-cc14-4194-a70e-a3a0ac20c6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_ha_darth_vader_terepjarot_valasztana_erre_a_707_loeros_szornyetegre_voksolna_rezvani_tank_v8","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:21","title":"Ha Darth Vader terepjárót választana, erre a 707 lóerős szörnyetegre voksolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 700 ezer rohingya menekült Bangladesbe a kegyetlenkedések elől, Amerika szankciókat vezetett be az ezért felelőssé tett katonai vezetők ellen.","shortLead":"Mintegy 700 ezer rohingya menekült Bangladesbe a kegyetlenkedések elől, Amerika szankciókat vezetett be az ezért...","id":"20180925_Washington_is_sulyosan_eliteli_a_rohingjak_elleni_kegyetlenkedeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e57a584-353e-4d8e-a320-640a7c5e0737","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Washington_is_sulyosan_eliteli_a_rohingjak_elleni_kegyetlenkedeseket","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:37","title":"Washington is súlyosan elítéli a rohingyák elleni tömeggyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári a tízparancsolat kipróbálását ajánlja az ellenzéknek, amely elhallgatja a jó híreket az egészségügyben. Parlamenti nap zajlik.\r

