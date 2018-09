Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","shortLead":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","id":"20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2a9402-b0ce-4c7c-9031-7d8065d16a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:16","title":"Michelle Obama is csatlakozott az amerikai félidős választási kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő évi európai parlamenti választásoknak az illegális migráció lesz a fő kérdése - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.","shortLead":"A jövő évi európai parlamenti választásoknak az illegális migráció lesz a fő kérdése - emelte ki a miniszterelnök...","id":"20180923_Bakondi_a_migracio_prizmajan_latja_az_EPvalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ae6cdd-064d-4852-ba59-4b2dd6ea7025","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Bakondi_a_migracio_prizmajan_latja_az_EPvalasztast","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:28","title":"Bakondi a migráció prizmáján látja az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem elérhető az oldal, lehet, hogy a túlzott aggodalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Nem elérhető az oldal, lehet, hogy a túlzott aggodalom miatt.\r

\r

","id":"20180923_Eltunt_az_Index_szabadsagmeroje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a50c4b-a137-4eb6-92c8-4f7903c8bc1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_Eltunt_az_Index_szabadsagmeroje","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:43","title":"Eltűnt az Index szabadságmérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11abf141-5984-477a-a644-37802ecb9498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy idős nőt vert át a 35 év körüli nő. ","shortLead":"Szombaton egy idős nőt vert át a 35 év körüli nő. ","id":"20180924_Unokazos_csalot_keresnek_Soroksaron_vigyazzon_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11abf141-5984-477a-a644-37802ecb9498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2571b3a-5b67-48f6-81c4-d645b680ea07","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Unokazos_csalot_keresnek_Soroksaron_vigyazzon_vele","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:16","title":"\"Unokázós\" csalót keresnek Soroksáron, vigyázzon vele!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940e8b9c-bc67-442c-8902-33d8d7fae9b0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Richard St. John milliomos 500 sikeres emberrel készített interjút, és nyolc olyan elvet azonosított, amely segítette őket a boldogulásban.","shortLead":"Richard St. John milliomos 500 sikeres emberrel készített interjút, és nyolc olyan elvet azonosított, amely segítette...","id":"20180925_Ime_a_siker_titka_8_pontban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=940e8b9c-bc67-442c-8902-33d8d7fae9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76acd29a-375a-459c-97d6-d60eadeb3128","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180925_Ime_a_siker_titka_8_pontban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:15","title":"Íme a siker titka 8 pontban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54658ca-0d55-40f4-ada9-a1f4d07e5338","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Útelágazódáshoz érkezett a baloldali ellenzéki politizálás, az MSZP törvényjavaslatok tömkelegét nyújtotta be, bár tudja, hiába. A DK pedig az utcán volt néhány órát, azonban a személyeskedő gyűlöletnél többet nem mutattak a tüntetők. Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Útelágazódáshoz érkezett a baloldali ellenzéki politizálás, az MSZP törvényjavaslatok tömkelegét nyújtotta be, bár...","id":"20180923_Orban_utlegelese_keves_a_Fidesz_bukasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f54658ca-0d55-40f4-ada9-a1f4d07e5338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9f14aa-c1da-411a-8ce9-837a0df67a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Orban_utlegelese_keves_a_Fidesz_bukasahoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:30","title":"Orbán ütlegelése kevés a Fidesz bukásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Célpont szerkesztő-riportere, Major-Ádám Andrea még a héten búcsút int a csatornának. ","shortLead":"A Célpont szerkesztő-riportere, Major-Ádám Andrea még a héten búcsút int a csatornának. ","id":"20180925_Felmondott_a_Hir_TV_riportere_aki_cegugyeirol_probalta_faggatni_Tiborcz_Istvant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27dc76c-3ad5-4abd-832e-8c462ae54065","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Felmondott_a_Hir_TV_riportere_aki_cegugyeirol_probalta_faggatni_Tiborcz_Istvant","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:16","title":"Felmondott a Hír TV riportere, aki cégügyeiről próbálta faggatni Tiborcz Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt főpolgármester idén nősült ötödjére. ","shortLead":"A volt főpolgármester idén nősült ötödjére. ","id":"20180925_Csajozasi_tippek_Demszky_Gabortol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5143bf-1761-4689-9dac-2d9616b9edfb","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Csajozasi_tippek_Demszky_Gabortol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:35","title":"Csajozási tippek Demszky Gábortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]