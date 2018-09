Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket kifejezetten gazdagoknak készítenek.","shortLead":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket...","id":"20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e800bb-c798-4c97-b1a4-17605414d1c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:41","title":"Fotók: A világ legmenőbb íróasztalát hozta össze egy lengyel cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4217235-1649-4a86-bef4-c3187c29900c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előterjesztésről holnap szavaz a közgyűlés.","shortLead":"Az előterjesztésről holnap szavaz a közgyűlés.","id":"20180926_15_millio_forintot_er_a_debreceni_repter_az_onkormanyzat_megis_5_milliot_adna_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4217235-1649-4a86-bef4-c3187c29900c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0889f54b-c3a3-4401-adb3-e16feb7d6618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_15_millio_forintot_er_a_debreceni_repter_az_onkormanyzat_megis_5_milliot_adna_erte","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:58","title":"1,5 millió forintot ér a debreceni reptér üzemeltetése, az önkormányzat mégis 5 milliót adna érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nemzetközi tervpályázat eredményhirdetése 2019 első negyedévében várható. ","shortLead":"A nemzetközi tervpályázat eredményhirdetése 2019 első negyedévében várható. ","id":"20180925_Vegul_15_epitesziroda_palyazik_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_tervezesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357867f9-9044-4218-ab0d-b42bfafe95cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Vegul_15_epitesziroda_palyazik_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_tervezesere","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:20","title":"Végül 15 építésziroda pályázik az új Közlekedési Múzeum tervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lungo Drom elnöke hosszasan beszélt a Magyar Hírlapnak a jelentés szerinte valós problémáiról.","shortLead":"A Lungo Drom elnöke hosszasan beszélt a Magyar Hírlapnak a jelentés szerinte valós problémáiról.","id":"20180926_Farkas_Florian_A_Sargentinijelentes_veszelyezteti_a_magyar_ciganysag_felzarkozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9956c5b-da07-4a33-9571-139c2f146c87","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Farkas_Florian_A_Sargentinijelentes_veszelyezteti_a_magyar_ciganysag_felzarkozasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:20","title":"Farkas Flórián: A Sargentini-jelentés veszélyezteti a magyar cigányság felzárkózását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77275-d770-4159-9b28-b9ab3a60c648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon posztolt egy fotót, amelyen a karjában tartja Anna Adélt.","shortLead":"A Facebookon posztolt egy fotót, amelyen a karjában tartja Anna Adélt.","id":"20180925_Megmutatta_legkisebb_unokajat_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77275-d770-4159-9b28-b9ab3a60c648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a56605-97dc-4599-b9d8-bf8472427248","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megmutatta_legkisebb_unokajat_Orban_Viktor","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:19","title":"Megmutatta legkisebb unokáját Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2035ba2-1b7b-4a99-b9af-4c095244dd2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi a szocialista újságírás? Ezen is elgondolkodhatnak azok, akik az Orbán–Garancsi–Mészáros fémjelezte luxusháromszög után kutat a kormány által eltartott sajtóban.","shortLead":"Mi a szocialista újságírás? Ezen is elgondolkodhatnak azok, akik az Orbán–Garancsi–Mészáros fémjelezte luxusháromszög...","id":"20180926_Csak_az_Origo_mer_irni_az_Atlatszo_cikkerol_a_kormanymediaban_es_meg_hogy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2035ba2-1b7b-4a99-b9af-4c095244dd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b58c560-3ac6-4b77-8726-a186e4ce9bd8","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Csak_az_Origo_mer_irni_az_Atlatszo_cikkerol_a_kormanymediaban_es_meg_hogy","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:58","title":"Csak az Origo mer írni az Átlátszó cikkéről a kormányoldalról, és még hogy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István a hvg.hu-nak nem cáfolta, de nem is erősítette meg a Népszava értesülését.","shortLead":"Tarlós István a hvg.hu-nak nem cáfolta, de nem is erősítette meg a Népszava értesülését.","id":"20180926_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_indulas_orban_viktor_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75821658-755e-4871-8a61-c5000c524870","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_indulas_orban_viktor_budapest","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:33","title":"Még izgulhatunk, hogy tényleg újra indul-e Tarlós a főpolgármesterségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 205 millió forintot oszt szét a főváros néhány sportklub között.","shortLead":"Összesen 205 millió forintot oszt szét a főváros néhány sportklub között.","id":"20180926_Az_FTCnek_80_az_Ujpestnek_40_millio_forintot_szavaztak_meg_Tarlosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d07409-c831-443c-ba2c-d29e20936d3a","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Az_FTCnek_80_az_Ujpestnek_40_millio_forintot_szavaztak_meg_Tarlosek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:57","title":"Az FTC-nek 80, az Újpestnek 40 millió forintot szavaztak meg Tarlósék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]