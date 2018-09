Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Urban Legends blog összegyűjtötte az elmúlt hetekben a közösségi oldalakon futótűzként terjedő kamugyanús híreket. Többek között az élelmiszeripari átverésekről.","shortLead":"Az Urban Legends blog összegyűjtötte az elmúlt hetekben a közösségi oldalakon futótűzként terjedő kamugyanús híreket...","id":"20180927_igazi_mez_vizben_higitva_lep_mintazata_genetikai_memoria_atveres_hoaxkviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445fb0cc-68c2-4bda-94e0-31110e6dc412","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_igazi_mez_vizben_higitva_lep_mintazata_genetikai_memoria_atveres_hoaxkviz","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:03","title":"Szokott venni mézet? Meglehetősen nagy kamu terjed az igazi mézről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katalán függetlenséget ellenző programmal akarja megnyerni a barcelonai polgármesterválasztást Manuel Valls. A francia politikus korábban Franciaország miniszterelnöke is volt, s miután nem választották meg a szocialisták elnökjelöltjének a 2017-es államfőválasztásra, át akart állni a centrista Emmanuel Macron oldalára, hogy elnyerje legalább a kormányfői posztot. Az az akció nem sikerült.\r

","shortLead":"A katalán függetlenséget ellenző programmal akarja megnyerni a barcelonai polgármesterválasztást Manuel Valls...","id":"20180926_Barcelonaban_lenne_polgarmester_a_volt_francia_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d53a772-44c4-4c39-bb85-df78df599060","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Barcelonaban_lenne_polgarmester_a_volt_francia_kormanyfo","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:28","title":"Barcelonában lenne polgármester a volt francia kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180926_Bono_a_kormanyparti_sajtoban_lassan_botfulu_pedofilla_valik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a542a2a-49b3-4626-9291-a82e226d352b","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Bono_a_kormanyparti_sajtoban_lassan_botfulu_pedofilla_valik","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:24","title":"Bono a kormánypárti sajtóban lassan botfülű pedofillá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890a1a7-d883-42a5-a9fb-acdfa866bfb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lassult a növekedés az új építésű lakások piacán – derül ki az Otthon Centrum friss elemzéséből. 2018 szeptemberére a fővárosi beruházások száma elérte a 468-ot, míg a vidéki megyei jogú városok projektjeinek száma 490-re növekedett. Az értékesítettség is javult az előző év azonos időszakához képest: vidéken és a fővárosban egyaránt közel 48 százalék volt a leköthető új építésű lakások aránya.","shortLead":"Nem lassult a növekedés az új építésű lakások piacán – derül ki az Otthon Centrum friss elemzéséből. 2018 szeptemberére...","id":"20180926_5os_sebbesegbe_kapcsoltak_az_ujlakasfejlesztok_de_az_arazasban_sem_fogjak_vissza_magukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0890a1a7-d883-42a5-a9fb-acdfa866bfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cea106-f297-4ac9-b5f8-9deb7442d15a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_5os_sebbesegbe_kapcsoltak_az_ujlakasfejlesztok_de_az_arazasban_sem_fogjak_vissza_magukat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:49","title":"5-ös sebességbe kapcsoltak az újlakás-fejlesztők, de az árazásban sem fogják vissza magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Növekedett a számuk, gyorsan le is húzták őket a veszélyeztetett fajok listájáról. A bíró szerint elhamarkodottan.","shortLead":"Növekedett a számuk, gyorsan le is húzták őket a veszélyeztetett fajok listájáról. A bíró szerint elhamarkodottan.","id":"20180925_Nincs_veszelyben_Maci_Laci_megsem_engedik_a_grizzlyvadaszatot_a_Yellowstone_Parkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccdbf8f-7980-4309-8a28-31e5dd89849e","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Nincs_veszelyben_Maci_Laci_megsem_engedik_a_grizzlyvadaszatot_a_Yellowstone_Parkban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:12","title":"Nincs veszélyben Maci Laci, nem engedik a grizzlyvadászatot a Yellowstone Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem ennyire jellemző. Ez utóbbin próbálnak most segíteni az előbbiek.","shortLead":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem...","id":"20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2fb395-08a9-442f-af50-ac6f1165e854","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"A Snapchat, de még a Tinder is dolgozik rajta, hogy minél többen menjenek el szavazni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d934e9c7-4357-4c32-8af2-2f4155a605b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az út Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakaszán történt a szerencsétlenség.","shortLead":"Az út Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakaszán történt a szerencsétlenség.","id":"20180926_Meghalt_a_biciklis_akit_kisteherauto_utott_el_a_47es_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d934e9c7-4357-4c32-8af2-2f4155a605b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d4c76-b6aa-4a7b-a5ff-ce9ec7b43925","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180926_Meghalt_a_biciklis_akit_kisteherauto_utott_el_a_47es_uton","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:47","title":"Meghalt a biciklis, akit kisteherautó ütött el a 47-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e061c102-9340-4704-999f-ff30c80e15e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új négykerék-hajtású járgány elsősorban tekintélyt parancsoló külsejéről, illetve elementáris erejéről ismerszik meg. ","shortLead":"Ez az új négykerék-hajtású járgány elsősorban tekintélyt parancsoló külsejéről, illetve elementáris erejéről ismerszik...","id":"20180925_ha_darth_vader_terepjarot_valasztana_erre_a_707_loeros_szornyetegre_voksolna_rezvani_tank_v8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e061c102-9340-4704-999f-ff30c80e15e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6898c200-cc14-4194-a70e-a3a0ac20c6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_ha_darth_vader_terepjarot_valasztana_erre_a_707_loeros_szornyetegre_voksolna_rezvani_tank_v8","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:21","title":"Ha Darth Vader terepjárót választana, erre a 707 lóerős szörnyetegre voksolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]