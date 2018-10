Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","shortLead":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","id":"20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea008d-f2f0-4a71-a410-7bda82fea85e","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","timestamp":"2018. október. 01. 10:27","title":"Magyar kapust igazolt az Aston Villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363080cc-58d1-48a9-8d35-bb875f2c3ef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy a most bevezetett olaszországi dízel-kitiltás pontosan mely autókat érinti. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy a most bevezetett olaszországi dízel-kitiltás pontosan mely autókat érinti. ","id":"20181001_dizel_autoja_van_mutatjuk_mire_figyeljen_nagyon_ha_olaszorszagba_utazik_forgalmi_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=363080cc-58d1-48a9-8d35-bb875f2c3ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec20d6-4c1b-43ad-9695-64e507a9fc1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_dizel_autoja_van_mutatjuk_mire_figyeljen_nagyon_ha_olaszorszagba_utazik_forgalmi_engedely","timestamp":"2018. október. 01. 09:41","title":"Dízelautója van? Mutatjuk, mire figyeljen nagyon, ha Olaszországba utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezrek vonultak utcára szombaton Rio de Jaineiróban a hónap elején megkéselt, szélsőjobboldali elnökjelölt Jair Bolsonaro ellen tiltakozva.","shortLead":"Ezrek vonultak utcára szombaton Rio de Jaineiróban a hónap elején megkéselt, szélsőjobboldali elnökjelölt Jair...","id":"20180930_brazilia_rio_szelsojobboldali_elnokjelolt_jair_boisonaro_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93ca434-6aef-4064-8942-6e65988522e2","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_brazilia_rio_szelsojobboldali_elnokjelolt_jair_boisonaro_tiltakozas","timestamp":"2018. szeptember. 30. 01:00","title":"\"Őt nem!\" – ezrek tiltakoztak Brazíliában a \"trópusok Trumpja\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5ebbd1-581a-4de8-a573-ffcd1160e49e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes megyékben közegészségügyi válsághelyzet van.","shortLead":"Egyes megyékben közegészségügyi válsághelyzet van.","id":"20181001_Koszi_Florence_gigamoszkitok_leptek_el_EszakKarolinat_a_tropusi_vihar_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b5ebbd1-581a-4de8-a573-ffcd1160e49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd46132-2993-4528-9868-df183e18838a","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Koszi_Florence_gigamoszkitok_leptek_el_EszakKarolinat_a_tropusi_vihar_utan","timestamp":"2018. október. 01. 07:55","title":"Gigamoszkítók lepték el Észak-Karolinát a Florence után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cb14ab-390c-4d1d-bf9e-e8378c5da818","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan sok felhasználónak nem tetszett a Skype új verziója, hogy a Microsoftra nehezedő felhasználói nyomás miatt meghosszabbították a klasszikus csevegő(felület) támogatását. Most azonban kihúzzák a dugót.","shortLead":"Olyan sok felhasználónak nem tetszett a Skype új verziója, hogy a Microsoftra nehezedő felhasználói nyomás miatt...","id":"20181001_microsoft_skype_csevegoprogram_chatprogram_regi_skype_7_verzio_tamogatottsag_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1cb14ab-390c-4d1d-bf9e-e8378c5da818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a7af4-f754-47d9-9d46-fde776031f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_microsoft_skype_csevegoprogram_chatprogram_regi_skype_7_verzio_tamogatottsag_vege","timestamp":"2018. október. 01. 09:03","title":"Nincs tovább: kihúzzák a széket jól megszokott Skype alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","shortLead":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","id":"20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e64b8b-d10c-43a2-9ec7-ab4334bf3e20","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:27","title":"Bepipult az eladó, amiért leköpték, rálőtt a vevőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4f6c81-5176-44d2-9f31-efc48b9a40bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezrek vonultak az utcára és csaptak össze a rendőrökkel Barcelonában, a katalán függetlenségről tartott népszavazás egyéves évfordulóján rendezett megmozdulásokon.","shortLead":"Ezrek vonultak az utcára és csaptak össze a rendőrökkel Barcelonában, a katalán függetlenségről tartott népszavazás...","id":"20181001_Barcelona_katalan_fuggetlenseg_evforduloja_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d4f6c81-5176-44d2-9f31-efc48b9a40bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4675ef01-957e-49f7-a92d-b279f1655a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Barcelona_katalan_fuggetlenseg_evforduloja_tuntetes","timestamp":"2018. október. 01. 16:01","title":"Tömegtüntetések vannak Barcelonában, festékkel dobálták a rendőröket – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d15d08-b7e2-4313-a64e-d5f38d9751c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Állítólag közös megegyezéssel távozott, miután a csapat szombaton megalázó vereséget szenvedett.","shortLead":"Állítólag közös megegyezéssel távozott, miután a csapat szombaton megalázó vereséget szenvedett.","id":"20181001_Kirugtak_Laszlo_Csabat_uj_edzot_kap_a_Dundee_United","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d15d08-b7e2-4313-a64e-d5f38d9751c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77234bd0-e495-4fa5-a5b8-bdecf51b2de0","keywords":null,"link":"/sport/20181001_Kirugtak_Laszlo_Csabat_uj_edzot_kap_a_Dundee_United","timestamp":"2018. október. 01. 10:43","title":"Kirúgták László Csabát, edző nélkül maradt a Dundee United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]