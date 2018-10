Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott az Apple fórumain, hogy hiába csatlakoztatják a kábelt az új iPhone-hoz, nem kezd el tölteni a készülék.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott az Apple fórumain, hogy hiába csatlakoztatják a kábelt az új iPhone-hoz, nem kezd...","id":"20181002_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_toltes_chargegate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e63f730-9782-418c-9a21-cfe906e55afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_toltes_chargegate","timestamp":"2018. október. 02. 13:03","title":"Itt a ChargeGate: hiába dugják be a kábelt, nem töltődnek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6b7129-fec1-4a60-8986-704af1c3fc7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tíz évig építették, egy hónapig működött.","shortLead":"Tíz évig építették, egy hónapig működött.","id":"20181002_Osszedoles_fenyegeti_a_san_fransiscoi_tomegkozlekedesi_kozpontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c6b7129-fec1-4a60-8986-704af1c3fc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5652617c-0545-4b05-acd5-7bdfda1b2e83","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Osszedoles_fenyegeti_a_san_fransiscoi_tomegkozlekedesi_kozpontot","timestamp":"2018. október. 02. 16:24","title":"Összedőlés fenyegeti a San Franciscó-i tömegközlekedési központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d4a2b0-0d70-49cc-83af-12a18c9665fd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA ellenzi azt, hogy Magyarország az ukrán oktatási törvény miatti kétoldalú vita akadályozza a NATO és Kijev együttműködését – mondta a HVG-nek Kay Bailey Hutchison, amerikai NATO-nagykövet, aki nem sokkal azután nyilatkozott lapunknak, hogy az USA nagykövetsége Facebook-profiljának megváltoztatásával küldött közvetett üzenetet a magyar kormánynak. ","shortLead":"Az USA ellenzi azt, hogy Magyarország az ukrán oktatási törvény miatti kétoldalú vita akadályozza a NATO és Kijev...","id":"20181002_magyar_ukran_viszaly_usa_kay_bailey_hutchinson_nato_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94d4a2b0-0d70-49cc-83af-12a18c9665fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29478d9-89be-4a2e-870f-e9d568602659","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_magyar_ukran_viszaly_usa_kay_bailey_hutchinson_nato_nagykovet","timestamp":"2018. október. 02. 12:53","title":"Amerikának most már nagyon nem tetszik a magyar-ukrán viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cbf080-7638-4288-b3ec-3292f86836d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kórházba szállították azt a svéd férfit, aki egy egész hétvégét töltött egy bevásárlóközpont liftjébe szorulva.","shortLead":"Kórházba szállították azt a svéd férfit, aki egy egész hétvégét töltött egy bevásárlóközpont liftjébe szorulva.","id":"20181001_Harom_nap_utan_szabadult_a_liftbol_egy_sved_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6cbf080-7638-4288-b3ec-3292f86836d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37b8468-b732-4efd-8160-2b19420b688a","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Harom_nap_utan_szabadult_a_liftbol_egy_sved_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 18:10","title":"Három nap után szabadult a liftből egy svéd férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadettnél betelt a pohár. Az LMP korábbi kormányfőjelöltje bejelentette, hogy Szabó Szabolccsal együtt távozik az ökopárt frakciójából – értesült hétfő délután a hvg.hu és az Index. ","shortLead":"Szél Bernadettnél betelt a pohár. Az LMP korábbi kormányfőjelöltje bejelentette, hogy Szabó Szabolccsal együtt távozik...","id":"20181001_Szel_Bernadett_hatat_fordit_az_LMPnek_ket_fovel_csokkenhet_a_part_frakcioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d55720-8493-4cff-9dfe-31d50db9bfdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Szel_Bernadett_hatat_fordit_az_LMPnek_ket_fovel_csokkenhet_a_part_frakcioja","timestamp":"2018. október. 01. 14:45","title":"Szél Bernadett kilép az LMP-ből, két fővel csökken a párt frakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Új cég jött létre a BDPST-csoport részeként, a kormányfő veje a kontrolling üzletággal bővítette tucatnál is több ingatlanos vállalkozását.","shortLead":"Új cég jött létre a BDPST-csoport részeként, a kormányfő veje a kontrolling üzletággal bővítette tucatnál is több...","id":"20181001_Tiborcz_Istvan_uj_vallalkozasba_kezdett_adoszakertoi_tevekenyseget_kinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026330ec-6bdb-4729-b268-167fe7c2d9a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tiborcz_Istvan_uj_vallalkozasba_kezdett_adoszakertoi_tevekenyseget_kinal","timestamp":"2018. október. 01. 12:03","title":"Tiborcz István új vállalkozása adószakértői tevékenységet kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c901f7bd-ce53-4df2-8b7a-58f97b368146","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többtucatnyian dolgoztak a bálna megmentésén, ami csak második nekifutásra sikerült.","shortLead":"Többtucatnyian dolgoztak a bálna megmentésén, ami csak második nekifutásra sikerült.","id":"20181002_Partra_sodrodott_egy_pupos_balna_28_oraig_tartott_visszavontatni_a_vizbe__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c901f7bd-ce53-4df2-8b7a-58f97b368146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734741c3-4c3e-4b20-9b1c-7e00464923a1","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Partra_sodrodott_egy_pupos_balna_28_oraig_tartott_visszavontatni_a_vizbe__video","timestamp":"2018. október. 02. 10:12","title":"Partra sodródott egy púpos bálna, 28 óráig tartott visszavontatni a vízbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A történet több helyen is elég homályos.","shortLead":"A történet több helyen is elég homályos.","id":"20181001_Az_eleteert_kuzd_a_vadasz_akire_raesett_egy_medve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c995f2ca-2819-4cfd-a634-cf1bc0b1fb36","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Az_eleteert_kuzd_a_vadasz_akire_raesett_egy_medve","timestamp":"2018. október. 01. 14:37","title":"Az életéért küzd a vadász, akire ráesett egy medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]