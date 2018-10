Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről. A háromgyermekes nők életük végéig mentesülhetnek a személyijövedelemadó-fizetés alól.","shortLead":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről...","id":"20181002_Nemzeti_konzultacio_a_haromgyermekes_nok_eletuk_vegeig_adomentesseget_kapnanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735f86da-208c-4e4d-b063-7b0518636848","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Nemzeti_konzultacio_a_haromgyermekes_nok_eletuk_vegeig_adomentesseget_kapnanak","timestamp":"2018. október. 02. 10:34","title":"Nemzeti konzultáció: a háromgyermekes nők életük végéig adómentességet kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fűtés nélkül, 5-6 fokban aludtak a gyerekek. A korábbi LMP-képviselő helyszíni videóban számolt be az állapotokról, majd üzent is a kormánynak.","shortLead":"Fűtés nélkül, 5-6 fokban aludtak a gyerekek. A korábbi LMP-képviselő helyszíni videóban számolt be az állapotokról...","id":"20181003_Szel_Bernadett_videoja_utan_azonnal_meg_is_csinaltak_a_foti_gyermekotthon_kazanjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c876007-28e5-46ea-b18a-2826bc63d638","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szel_Bernadett_videoja_utan_azonnal_meg_is_csinaltak_a_foti_gyermekotthon_kazanjat","timestamp":"2018. október. 03. 11:15","title":"Szél Bernadett videója után azonnal meg is csinálták a fóti gyermekotthon kazánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László az Átlátszó oknyomozó cikkéről. ","shortLead":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László...","id":"20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd5eaf2-5373-47f2-84cf-b5e4fe7f931e","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","timestamp":"2018. október. 02. 13:02","title":"Mészáros Lőrinc tévéje szerint az Orbán luxusrepkedését megíró újságírók mind hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd92de35-94bc-4519-b14a-6a32f707109f","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A „magyaroknál magyarabb” Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor a Szabadság térből egykoron irredenta skanzent fabrikáló, leginkább a mai CÖF-öz hasonlítható „civil” szervezet elnökének emlékpadját avatták. A skandalumot fokozta, hogy mindez a friss Urmánczy-díjas Kövér László házelnök hathatós támogatásával történt. Az akkori és a minapi csepeli – egész alakos – szoboravató ceremónián egyaránt főszerepet kapott Németh Szilárd. 2003-ban Tarlós István főpolgármester árnyékában, csepeli polgármesterként, a hét elején honvédelmi államtitkárként nevezte „megrendítően aktuálisnak” Urmánczy gondolatait. A gyűlöletbeszéd egyik nagymesterének portréját a HVG öt évvel ezelőtt, egy ma is aktuális cikkben rajzolta meg. ","shortLead":"A „magyaroknál magyarabb” Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor...","id":"20181003_Az_orszagzaszlovivo__ki_volt_az_irredenta_vezeto_akiert_ennyire_rajong_Nemeth_Szilard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd92de35-94bc-4519-b14a-6a32f707109f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6df2a3e-bdd0-4b19-b274-efc1785bf0d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Az_orszagzaszlovivo__ki_volt_az_irredenta_vezeto_akiert_ennyire_rajong_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. október. 03. 17:28","title":"Az országzászlóvivő – ki volt az irredenta vezető, akiért ennyire rajong Németh Szilárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi, Valencia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre nem érkeztek meg idejében, emiatt vizsgálódik az UEFA.","shortLead":"A keddi, Valencia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre nem érkeztek meg idejében, emiatt vizsgálódik az UEFA.","id":"20181003_keses_manchester_united_jose_mourinho_bajnokok_ligaja_uefa_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf99709-7380-44a6-a06d-bfa3fc711588","keywords":null,"link":"/sport/20181003_keses_manchester_united_jose_mourinho_bajnokok_ligaja_uefa_vizsgalat","timestamp":"2018. október. 03. 17:21","title":"Elkéstek Mourinhóék a meccsről, vizsgálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccde4e9-26d4-4291-a60b-ca180a003ded","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orri Páll Dýrason tagadja a vádakat, de nem akarja, hogy az izlandi zenekar hírnevét veszélyeztesse az ügy. ","shortLead":"Orri Páll Dýrason tagadja a vádakat, de nem akarja, hogy az izlandi zenekar hírnevét veszélyeztesse az ügy. ","id":"20181002_Szexualis_eroszakkal_vadoljak_otthagyta_a_zenekart_a_Sigur_Ros_dobosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fccde4e9-26d4-4291-a60b-ca180a003ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45550fa0-3dc8-48f8-b5c3-87c9dea2ce35","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Szexualis_eroszakkal_vadoljak_otthagyta_a_zenekart_a_Sigur_Ros_dobosa","timestamp":"2018. október. 02. 09:31","title":"Szexuális erőszakkal vádolják, otthagyta a zenekart a Sigur Rós dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adam Mosseri 2008 óta dolgozik a Facebooknak, a két Instagram-társalapító távozása után a képmegosztó platform irányítása lesz a feladata.","shortLead":"Adam Mosseri 2008 óta dolgozik a Facebooknak, a két Instagram-társalapító távozása után a képmegosztó platform...","id":"20181003_adam_mosseri_facebook_instagram_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b042c73-de6f-4fa3-97df-94af0b5c9157","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_adam_mosseri_facebook_instagram_vezetoje","timestamp":"2018. október. 03. 13:03","title":"Mostantól az az ember irányítja az Instagramot, aki eddig a Facebook-üzenőfalunkért volt felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7895a6d2-8be0-4cc8-b1a0-71b3f7563d71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Agrárgazdasági Kutatóintézet felmérése szerint a pékek veszteséggel adják tovább a termékeiket, a haszon az eladóknál jelentkezik. A pékek már nem tudják finanszírozni a veszteséget, így az országban helyenként akár ellátási gondok is keletkezhetnek.","shortLead":"Az Agrárgazdasági Kutatóintézet felmérése szerint a pékek veszteséggel adják tovább a termékeiket, a haszon...","id":"20181002_Annyira_rossz_a_sutoipar_helyzete_hogy_a_pekszovetseg_mar_ellatasi_gondokat_vizional","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7895a6d2-8be0-4cc8-b1a0-71b3f7563d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ae208c-118d-4d9f-84dc-c766dad6418a","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Annyira_rossz_a_sutoipar_helyzete_hogy_a_pekszovetseg_mar_ellatasi_gondokat_vizional","timestamp":"2018. október. 02. 10:40","title":"Annyira rossz a sütőipar helyzete, hogy a pékszövetség már ellátási gondokat vizionál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]