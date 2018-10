Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a15e5a-9f0c-44eb-9297-e29e4bddbedd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány tinédzser és egyikőjüknek az édesanyja kifejezetten hollywoodi hírességek kifosztására szakosodott. Az amerikai rablóbanda az elmúlt időben többek között Rihanna házába tört be, de rablási listájukon további nagy sztárok szerepeltek. ","shortLead":"Néhány tinédzser és egyikőjüknek az édesanyja kifejezetten hollywoodi hírességek kifosztására szakosodott. Az amerikai...","id":"20181003_A_het_fogasa_elkaptak_a_hollywoodi_sztarok_fosztogatoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a15e5a-9f0c-44eb-9297-e29e4bddbedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8325503f-ce03-4732-ba50-3864ea7ccc79","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_A_het_fogasa_elkaptak_a_hollywoodi_sztarok_fosztogatoit","timestamp":"2018. október. 03. 10:04","title":"A hét fogása: elkapták a hollywoodi sztárok fosztogatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Végre valaki egyetért valakivel. ","shortLead":"Végre valaki egyetért valakivel. ","id":"20181004_Lehet_hogy_megis_sikerul_megallapodni_a_Brexitrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d6ad4b-fb73-4afe-8c68-e355f16e66dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Lehet_hogy_megis_sikerul_megallapodni_a_Brexitrol","timestamp":"2018. október. 04. 16:17","title":"Lehet, hogy mégis sikerül megállapodni a Brexitről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió forintból kiképzett fegyőrök felmondtak. Most Kiskunhalason nyit egy fegyintézmény 1,7 milliárd forintból, keresik is újra az őröket. Állítólag középiskolákba is ellátogatnak majd emiatt.","shortLead":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió...","id":"20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce9fc8-0ca5-4704-8676-0cdc5563c956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","timestamp":"2018. október. 03. 13:51","title":"Börtön lesz a kiskunhalasi menekültközpontból, középiskolákból is toboroznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti...","id":"20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95971dd9-22b6-4a96-8136-e05672b97e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 03. 16:48","title":"Borsodban is megjelent az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f0d9cf-dc7d-4ee9-99ca-4dcc52a23d93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a legbalfácánabb közlekedési balesetek egyike, amit valaha láttunk.","shortLead":"Ez a legbalfácánabb közlekedési balesetek egyike, amit valaha láttunk.","id":"20181004_autos_video_vontatokotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f0d9cf-dc7d-4ee9-99ca-4dcc52a23d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac907813-e5c1-4436-abbf-c1522f37ad92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_autos_video_vontatokotel","timestamp":"2018. október. 04. 14:25","title":"Szegény gyalogos az egymást vontató autók kötelében esett hasra a zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","shortLead":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","id":"20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c735ee-135c-467f-a600-7e46268b8d27","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2018. október. 04. 14:44","title":"73 milliárd forintos hitelt kapott a kormány az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó alacsony visszatérítése miatt. A személyautók mehetnek, a kamionok vesztegelhetnek.","shortLead":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó...","id":"20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396502c-7cc0-4514-8eed-e7bd00c1754e","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Lezárják a magyar-szerb határt Kelebiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a22f044-3252-4502-83da-5f5692f67696","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Thom Yorke néha bánkódik a Harcosok klubja miatt, de abban az állapotában szerinte képtelen lett volna megcsinálni.","shortLead":"Thom Yorke néha bánkódik a Harcosok klubja miatt, de abban az állapotában szerinte képtelen lett volna megcsinálni.","id":"20181004_Radiohead_Harcosok_klubja_Thom_Yorke_Suspiria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a22f044-3252-4502-83da-5f5692f67696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba1a179-451f-4bbd-8d03-7ab62f0e2914","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Radiohead_Harcosok_klubja_Thom_Yorke_Suspiria","timestamp":"2018. október. 04. 11:58","title":"A Harcosok klubját nem vállalta, de ezt a hideglelős horrort igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]