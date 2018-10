Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b1db43-bff4-4742-8982-5b4d7ff9e33c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hegyomlásnyi nyomatékú ausztrál elektromos autó végsebessége megközelíti az 500 km/h-t.","shortLead":"A hegyomlásnyi nyomatékú ausztrál elektromos autó végsebessége megközelíti az 500 km/h-t.","id":"20181008_125_masodperc_alatt_gyorsul_0rol_100ra_ez_az_uj_villanyauto_akkumulator_gyorstoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b1db43-bff4-4742-8982-5b4d7ff9e33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa3f34-ea70-41cf-b038-45b3775c5de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_125_masodperc_alatt_gyorsul_0rol_100ra_ez_az_uj_villanyauto_akkumulator_gyorstoltes","timestamp":"2018. október. 08. 13:21","title":"1,25 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra az új villanyautó, és 90 másodperc alatt feltölthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06114f5-6092-40da-8769-7e23657b5a72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat állatorvosát, Hershel Greene-t játszó Scott Wilson 76 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A sorozat állatorvosát, Hershel Greene-t játszó Scott Wilson 76 éves volt.\r

\r

","id":"20181007_Meghalt_a_Walking_Dead_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06114f5-6092-40da-8769-7e23657b5a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b408bc07-abec-4894-8b22-1c4de618075b","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Meghalt_a_Walking_Dead_sztarja","timestamp":"2018. október. 07. 11:33","title":"Meghalt a Walking Dead sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017-es beszámolót mulaszthatták el leadni.","shortLead":"A 2017-es beszámolót mulaszthatták el leadni.","id":"20181007_Vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinkaek_cege_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319b56ab-ffab-431a-b9a9-8608d06e1391","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinkaek_cege_ellen","timestamp":"2018. október. 07. 10:39","title":"Végrehajtás indult Hosszú Katinkáék cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése, akiknek a jövőben érteniük kell a mesterséges intelligencia alkalmazásához is – derül ki az EY globális kutatásából.","shortLead":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése...","id":"20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e45918-5c7d-41f1-9bab-4bc92162d764","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 07. 13:33","title":"Az ma már édeskevés, ha a pénzhez ért valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A hét első feléig kapott haladékot a cég adósságai megtérítésére, ha ezt nem teszi meg, értékesíthetik a birtokukban álló vagyontárgyakat. A cég birtokában több félkész csuklós busz is állhat, az Ikarus Egyedi az MKB Banknak és a beszállítóknak is tartozik.","shortLead":"A hét első feléig kapott haladékot a cég adósságai megtérítésére, ha ezt nem teszi meg, értékesíthetik a birtokukban...","id":"20181008_A_heten_megkezdodhet_az_Ikarus_Egyedi_felszamolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a33a2-6a91-427b-9021-5bf7391c9655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_A_heten_megkezdodhet_az_Ikarus_Egyedi_felszamolasa","timestamp":"2018. október. 08. 10:58","title":"A héten megkezdődhet az Ikarus Egyedi felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Juventus 2-0-ra verte az Udinesét az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, így továbbra is százszázalékos és vezeti a tabellát.","shortLead":"A címvédő Juventus 2-0-ra verte az Udinesét az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, így továbbra is...","id":"20181006_juventus_udinese_bentancur_ronaldo_olasz_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c03578c-3e90-42b2-81de-57c0242c0b7f","keywords":null,"link":"/sport/20181006_juventus_udinese_bentancur_ronaldo_olasz_bajnoksag","timestamp":"2018. október. 06. 23:09","title":"Folytatta a gólgyártást Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c2e106-c7cb-4238-bb7b-9986a0b963c7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"„Franciaország az értekezletek országa” – állítja a Le Figaro, több magas képzettségű közép,- és felsővezető megkérdezése után.","shortLead":"„Franciaország az értekezletek országa” – állítja a Le Figaro, több magas képzettségű közép,- és felsővezető...","id":"20181008_On_is_ugy_erzi_hogy_az_ertekezletek_a_lazas_munkavegzes_illuziojat_keltik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93c2e106-c7cb-4238-bb7b-9986a0b963c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f9463e-fa04-4463-bb66-73c09f88db76","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181008_On_is_ugy_erzi_hogy_az_ertekezletek_a_lazas_munkavegzes_illuziojat_keltik","timestamp":"2018. október. 08. 06:11","title":"Ön is úgy érzi, hogy az értekezletek a lázas munkavégzés illúzióját keltik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]