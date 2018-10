Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b324d5bc-e6e6-4c02-a45f-362528ee2ae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tűz keletkezett, egy távhővezeték sérülhetett meg. A pesti oldalon látni a gőzt.","shortLead":"Nem tűz keletkezett, egy távhővezeték sérülhetett meg. A pesti oldalon látni a gőzt.","id":"20181009_Goz_omlik_a_Margit_hid_lababol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b324d5bc-e6e6-4c02-a45f-362528ee2ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac695da2-4458-4c69-be11-fef2a07addf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Goz_omlik_a_Margit_hid_lababol__video","timestamp":"2018. október. 09. 08:10","title":"Gőz ömlik a Margit híd lábából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő tett fel írásbeli kérdést Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek arról, hány pszichiáter dolgozik állami alkalmazásban az országban.","shortLead":"Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő tett fel írásbeli kérdést Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek arról...","id":"20181008_gyermekpszichiater_emmi_kasler_miklos_retvari_bence_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800c413b-2089-4ae4-9ad7-3a2cdc36893e","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_gyermekpszichiater_emmi_kasler_miklos_retvari_bence_egeszsegugy","timestamp":"2018. október. 08. 18:56","title":"Mire elég 45 gyermekpszichiáter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lány léggömbbel című alkotás eredetileg egymillió fontért kelt el, de miután cafatokra szaggatta magát, becsüsök szerint már kétmilliót is érhet.","shortLead":"A lány léggömbbel című alkotás eredetileg egymillió fontért kelt el, de miután cafatokra szaggatta magát, becsüsök...","id":"20181009_Megsemmisitette_magat_most_mar_ketszer_annyit_er_Banksy_muve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9491671b-efaf-4cc6-ac78-e18fa89f169d","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Megsemmisitette_magat_most_mar_ketszer_annyit_er_Banksy_muve","timestamp":"2018. október. 09. 05:22","title":"Most, hogy megsemmisítette magát, már kétszer annyit ér Banksy műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése, akiknek a jövőben érteniük kell a mesterséges intelligencia alkalmazásához is – derül ki az EY globális kutatásából.","shortLead":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése...","id":"20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e45918-5c7d-41f1-9bab-4bc92162d764","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 07. 13:33","title":"Az ma már édeskevés, ha a pénzhez ért valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","shortLead":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","id":"20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b419fd-1182-4769-8c7b-b7b9043a7254","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","timestamp":"2018. október. 07. 13:10","title":"Közbeszerzést sértett, 8 millió forintra büntették a MÁV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak bátor játékra lesz szüksége a Nemzetek Ligája soron következő két mérkőzésén a görögök és az észtek ellen.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak bátor játékra lesz szüksége a Nemzetek Ligája soron...","id":"20181008_willi_orban_marco_rossi_magyar_labdarugo_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef4c279-0a47-4643-8cff-65fadf59b0a0","keywords":null,"link":"/sport/20181008_willi_orban_marco_rossi_magyar_labdarugo_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. október. 08. 21:23","title":"Elárulta Orban, mikor döntött a magyar válogatott mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lesz még pár lezárás az itt tartózkodó török államfő miatt. Mutatjuk, mire számíthatnak a budapesti autósok és gyalogosok kedden. ","shortLead":"Lesz még pár lezárás az itt tartózkodó török államfő miatt. Mutatjuk, mire számíthatnak a budapesti autósok és...","id":"20181008_recep_tayyup_erdogan_budapest_orban_viktor_utlezaras_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302e0bc-cb84-4db8-bd16-5ba8d45d9d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_recep_tayyup_erdogan_budapest_orban_viktor_utlezaras_rendorseg","timestamp":"2018. október. 08. 19:29","title":"Nincs még vége az Erdogan miatti felfordulásnak, kedden folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb9e43f-8f0f-4acb-a2c8-e1ae17255693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A The Raw Chocolate Company csokoládéba mártott csemegéjében fémdarabot találtak.","shortLead":"A The Raw Chocolate Company csokoládéba mártott csemegéjében fémdarabot találtak.","id":"20181009_Veszelyes_goji_bogyora_figyelmeztet_a_Nebih_ha_megvette_inkabb_ne_egyen_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffb9e43f-8f0f-4acb-a2c8-e1ae17255693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483c78e1-9bb1-46da-9053-52b9ad27c6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Veszelyes_goji_bogyora_figyelmeztet_a_Nebih_ha_megvette_inkabb_ne_egyen_belole","timestamp":"2018. október. 09. 09:45","title":"Veszélyes goji bogyóra figyelmeztet a Nébih, ha megvette, inkább ne egyen belőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]