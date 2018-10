Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cca22a68-e2c9-47f4-9db1-18b63e83e5ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját belépőkártyát is kapott. ","shortLead":"Saját belépőkártyát is kapott. ","id":"20181011_Macska_egerfogo_Izland_hotel_Twitter_Reddit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca22a68-e2c9-47f4-9db1-18b63e83e5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093648cb-2724-4c07-a06e-dd2786c79a4b","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Macska_egerfogo_Izland_hotel_Twitter_Reddit","timestamp":"2018. október. 11. 16:28","title":"Imádja az internet a magyar macskát, aki egy izlandi hotel hivatásos egérfogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault egyik vezető munkatársa talált némi párhuzamot az olcsó román SUV és az ikonikus amerikai izomautó között.","shortLead":"A Renault egyik vezető munkatársa talált némi párhuzamot az olcsó román SUV és az ikonikus amerikai izomautó között.","id":"20181011_a_nap_kijelentese_a_duster_a_roman_marka_ford_mustangja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae77b1d2-034d-4746-bc5d-43ded9df4f51","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_a_nap_kijelentese_a_duster_a_roman_marka_ford_mustangja","timestamp":"2018. október. 11. 13:21","title":"A nap kijelentése: a Duster a román márka Ford Mustangja – ön szerint is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hurrikán már csökkenő erejű, de változatlanul életveszélyes a pusztítása Floridában.","shortLead":"A hurrikán már csökkenő erejű, de változatlanul életveszélyes a pusztítása Floridában.","id":"20181011_michael_hurrikan_florida_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105e378-58ce-4528-94b4-7cb4a8987734","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_michael_hurrikan_florida_halalos_aldozat","timestamp":"2018. október. 11. 07:18","title":"Emberéletet is követelt már a tomboló Michael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","shortLead":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","id":"20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fbf513-6d41-41c7-9372-67d7771a4cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","timestamp":"2018. október. 10. 09:22","title":"A kormány már 2026-ig költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a473996f-52ff-46d1-84c6-b0f4022e4202","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181010_Cicas_klippet_igert_a_Belga_de_csak_felig_teljesitette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a473996f-52ff-46d1-84c6-b0f4022e4202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a2e8e-29e0-40cf-8679-749f32385657","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Cicas_klippet_igert_a_Belga_de_csak_felig_teljesitette","timestamp":"2018. október. 10. 10:47","title":"Cicás klipet ígért a Belga, de csak félig teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","shortLead":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","id":"20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260bf5e9-e81d-4b4e-b252-b07a821860bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Beintett az olasz kormány a kritikusainak, csak azért sem változtat a költségvetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg fegyverrendszere egy közepes méretű kibertámadást sem bírna ki. A hackerek a drónok, rakéták irányítását is könnyen át tudnák venni.","shortLead":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg...","id":"20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9a3512-83ca-483a-844d-91ad6b47eee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","timestamp":"2018. október. 10. 20:03","title":"9 másodperc alatt feltörték az amerikai hadsereg egyik fegyverrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","shortLead":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","id":"20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac77468c-e5da-4295-9c21-194a424823d8","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","timestamp":"2018. október. 10. 11:54","title":"Taylor Swift hatalmát nem becsülhetik alá a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]