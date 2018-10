Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1804e39-b25e-4958-866c-711d69190c5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt, a Nyugat által elhagyott sereg nézett szembe a törökkel, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie.","shortLead":"Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt...","id":"20181011_Mohacs_Fodor_Pal_torokok_csata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1804e39-b25e-4958-866c-711d69190c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f04c13d-457f-44d5-9b5a-bb62bdbb6001","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Mohacs_Fodor_Pal_torokok_csata","timestamp":"2018. október. 11. 14:46","title":"Mohács a hősies helytállás példája is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát kaptak. ","shortLead":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát...","id":"20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a53887-53a3-414e-912d-8907d20554cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","timestamp":"2018. október. 10. 17:03","title":"Sokallja az új iPhone-ok árát? Van már olyan is, amelyik 4 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michel Cohen azért hagyta ott a Republikánus Pártot, hogy így is jelezze elhatárolódását \"a jelenlegi kormányzat értékrendjétől\". ","shortLead":"Michel Cohen azért hagyta ott a Republikánus Pártot, hogy így is jelezze elhatárolódását \"a jelenlegi kormányzat...","id":"20181012_donald_trump_volt_ugyvedje_michael_cohen_demokrata_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5173a699-79a3-4cc4-add9-dbed3c1dcb85","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_donald_trump_volt_ugyvedje_michael_cohen_demokrata_part","timestamp":"2018. október. 12. 05:10","title":"Donald Trump volt ügyvédje újra demokrata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4eb74e1-1e84-4dbd-b398-e0796c17d94e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi valószínűleg az amerikai repülőgépiparra és űrhajózásra vonatkozó ipari és kereskedelmi kémkedést végzett.","shortLead":"A férfi valószínűleg az amerikai repülőgépiparra és űrhajózásra vonatkozó ipari és kereskedelmi kémkedést végzett.","id":"20181011_Osszeeskuves_es_gazdasagi_kemkedes_vadat_emeltek_egy_kinai_ferfi_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4eb74e1-1e84-4dbd-b398-e0796c17d94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ac7afa-a920-4faf-ba78-ad9ef076c747","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Osszeeskuves_es_gazdasagi_kemkedes_vadat_emeltek_egy_kinai_ferfi_ellen","timestamp":"2018. október. 11. 07:47","title":"Összeesküvés és gazdasági kémkedés: vádat emeltek egy kínai férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át, amit gyereknevelésről, munkahelyről, étkezésről, pénzköltésről eddig gondoltunk. Hogy milyen új készségek lesznek a segítségünkre, hogy eligazodjunk ebben az átláthatatlan információáradatban. Vagy hogy a végre felszínre került és sokáig kibeszéletlen nőügyek hogyan tarthatók ébren a ma Magyarországán.","shortLead":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át...","id":"20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2492a9da-3f26-4c87-ba3d-97d46e0e7e7c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","timestamp":"2018. október. 12. 14:00","title":"A komfortzónánkat nem is elhagyni, hanem újrarajzolni kéne? – Megjelent a HVG Extra A Nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f0ca52b9-5fbf-41d9-b318-e5a4a2131e1b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ceremónián Szijjártó Péter is beszédet mondott.","shortLead":"A ceremónián Szijjártó Péter is beszédet mondott.","id":"20181012_Alairtak_a_BMWszerzodest_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ca52b9-5fbf-41d9-b318-e5a4a2131e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e813ca74-2fcd-47cf-a64a-7e87a94503cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Alairtak_a_BMWszerzodest_Debrecenben","timestamp":"2018. október. 12. 12:39","title":"Aláírták a BMW-szerződést Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán elbizakodottságának Magyarország az áldozata” – véli Timothy Snyder, a Yale Egyetem professzora.","shortLead":"„Orbán elbizakodottságának Magyarország az áldozata” – véli Timothy Snyder, a Yale Egyetem professzora.","id":"20181012_Orban_egy_ustokos_a_vegen_becsapodik_valamibe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0f3be5-5d86-42fe-9a06-8638c1b76b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Orban_egy_ustokos_a_vegen_becsapodik_valamibe","timestamp":"2018. október. 12. 09:38","title":"„Orbán egy üstökös, a végén becsapódik valamibe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3115d6-20b1-436c-9c4c-74135e4568a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok nagy-britanniai befektetése ellen hozott brit kormányrendelet alapján.","shortLead":"Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok...","id":"20181010_zamira_hadzsijeva_london_bankarfeleseg_harrods_penzmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d3115d6-20b1-436c-9c4c-74135e4568a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b3f99e-49ff-4921-8d34-9cd80e8df494","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_zamira_hadzsijeva_london_bankarfeleseg_harrods_penzmosas","timestamp":"2018. október. 10. 19:46","title":"Gyanús lett a nő, aki 6 milliárd forintot költött a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]