[{"available":true,"c_guid":"fbe027be-64bb-4cf8-a766-4bf0ea7714f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November elején debütálhat a RED tavaly óta várt okostelefonja, amelyről eddig csak annyit lehetett tudni, hogy holografikus kijelzőt kap. Most a cég több infóról is lerántotta a leplet.","shortLead":"November elején debütálhat a RED tavaly óta várt okostelefonja, amelyről eddig csak annyit lehetett tudni...","id":"20181018_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbe027be-64bb-4cf8-a766-4bf0ea7714f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81155b4-222e-4bad-84a2-49e6b370dcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","timestamp":"2018. október. 18. 15:03","title":"Két hét múlva jöhet az izgalmas új mobil: mire lesz képes a holografikus képernyős telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Ungár Péter megírta, Puzsérral húzná ki az LMP-t a gödörből, a megmondóember október 23-án az LMP színpadára is áll.","shortLead":"Miután Ungár Péter megírta, Puzsérral húzná ki az LMP-t a gödörből, a megmondóember október 23-án az LMP színpadára is...","id":"20181018_Oktober_23a_Puzser_szolal_fel_az_LMP_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7077147f-28aa-4859-bfb0-81835b334200","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Oktober_23a_Puzser_szolal_fel_az_LMP_tuntetesen","timestamp":"2018. október. 18. 15:27","title":"Október 23-a: Puzsér szólal fel az LMP tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd004e5-0c13-4ae4-b66c-2bc7777c1df3","c_author":"Balla István - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az ország egyik legszegényebb régiójában elterülő kistelepülésen a legmodernebb programozási ismeretekkel ismerkednek a roma gyerekek. A két cég és helyi civilek összefogásával indult program valós kitörést jelenthet egy olyan faluból, ahol néhány éve egyetlen érettségizett élt. Ő ma a program egyik motorja.","shortLead":"Az ország egyik legszegényebb régiójában elterülő kistelepülésen a legmodernebb programozási ismeretekkel ismerkednek...","id":"20181018_A_gettofalu_ahonnan_programozassal_tornenek_ki_a_romak_szendrolad_logiscool","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd004e5-0c13-4ae4-b66c-2bc7777c1df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67c3102-b684-43ac-8b00-2eb1d1aa9384","keywords":null,"link":"/elet/20181018_A_gettofalu_ahonnan_programozassal_tornenek_ki_a_romak_szendrolad_logiscool","timestamp":"2018. október. 18. 11:00","title":"Programozással törnének ki a romák a szegénységből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47f1cb2-afe7-4fb9-833c-a8712e9089a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több másik település után Hódmezővásárhelyen is épített buszmegállót a Kétfarkú Kutya Párt, itt azonban a többivel ellentétben nem hogy nem bontották le, még segített is nekik a városháza.","shortLead":"Több másik település után Hódmezővásárhelyen is épített buszmegállót a Kétfarkú Kutya Párt, itt azonban a többivel...","id":"20181020_Hodmezovasarhelyen_kozmunkasok_segitettek_a_Ketfarku_buszmegalloepiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47f1cb2-afe7-4fb9-833c-a8712e9089a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9f23da-abe2-4da2-b388-b18f3492361f","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Hodmezovasarhelyen_kozmunkasok_segitettek_a_Ketfarku_buszmegalloepiteset","timestamp":"2018. október. 20. 08:48","title":"Hódmezővásárhelyen közmunkások segítették a Kétfarkú buszmegálló-építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Janus-arcú a fővárosi lakáspiac: bár ötödik éve kitartóan emelkednek, a budapesti lakásárak még mindig csak a régió középmezőnyébe tartoznak. Másrészről viszont egyre több vevő szemléli elképedve az árakat, mert azokat a saját jövedelméhez viszonyítva nagyon magasnak találja. \r

","shortLead":"Janus-arcú a fővárosi lakáspiac: bár ötödik éve kitartóan emelkednek, a budapesti lakásárak még mindig csak a régió...","id":"20181018_Sokkolo_statisztika_haromszor_gyorsabban_nottek_a_lakasarak_a_jovedelmeknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d7d55-f695-4f38-bac6-75b0d0e27562","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Sokkolo_statisztika_haromszor_gyorsabban_nottek_a_lakasarak_a_jovedelmeknel","timestamp":"2018. október. 18. 12:56","title":"Sokkoló statisztika: háromszor gyorsabban nőttek a lakásárak a jövedelmeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a meghívók a média számára: alig egy hónappal a nagy szeptemberi iPhone-bemutató után újabb rendezvényt tart az Apple, ezúttal New Yorkban. A palettán ezúttal is elsősorban hardvereszközök szerepelnek.","shortLead":"Kimentek a meghívók a média számára: alig egy hónappal a nagy szeptemberi iPhone-bemutató után újabb rendezvényt tart...","id":"20181019_apple_oktober_30_new_yorki_rendezveny_uj_ipad_pro_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2337d7-8804-46a0-a08b-6ae402b499e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_apple_oktober_30_new_yorki_rendezveny_uj_ipad_pro_2018","timestamp":"2018. október. 19. 07:33","title":"Jegyezze fel a dátumot: újabb gépeket jelent be hamarosan az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az első napokban országosan 101 esetben figyelmeztette az utcán élőket.","shortLead":"A rendőrség az első napokban országosan 101 esetben figyelmeztette az utcán élőket.","id":"20181018_Budapesten_is_elvittek_az_elso_hajlektalant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3227afa8-a135-4a83-a872-9819d21bab7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Budapesten_is_elvittek_az_elso_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 18. 14:23","title":"Budapesten is elvitték az első hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02aee5e-9a4a-4341-b3d4-f83d3afff6e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, koholt vádak alapján szüntették meg jogviszonyát. Tagja egy ellenzéki párt helyi szervezetének, amit szerinte kórház nem nézett jó szemmel. Ez állhat kirúgása hátterében.","shortLead":"A férfi azt állítja, koholt vádak alapján szüntették meg jogviszonyát. Tagja egy ellenzéki párt helyi szervezetének...","id":"20181019_MarkiZay_mellett_kampanyolt_a_beteghordo_kirugtak_a_hodmezovasarhelyi_korhazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02aee5e-9a4a-4341-b3d4-f83d3afff6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b4636-31ad-4728-8afd-d2220bd62305","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_MarkiZay_mellett_kampanyolt_a_beteghordo_kirugtak_a_hodmezovasarhelyi_korhazbol","timestamp":"2018. október. 19. 09:42","title":"Márki-Zay mellett kampányolt a beteghordó, kirúgták a hódmezővásárhelyi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]