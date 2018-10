Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eb59c14-e088-48fd-8755-d89c15a787b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as években keveseknek adatott meg, hogy beüljenek egy kupé Skodába, és mostanra tovább csökkent ennek esélye, hiszen mára alig maradt meg néhány jó állapotú példány. Mutatunk egyet.","shortLead":"A 80-as években keveseknek adatott meg, hogy beüljenek egy kupé Skodába, és mostanra tovább csökkent ennek esélye...","id":"20181021_szocialista_sportkocsi_ime_a_legdragabb_hazai_regi_skoda_egy_remek_rapid_cseh_kupe_oldtimer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eb59c14-e088-48fd-8755-d89c15a787b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b282bc-f98d-47e9-a78d-116df1df8665","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_szocialista_sportkocsi_ime_a_legdragabb_hazai_regi_skoda_egy_remek_rapid_cseh_kupe_oldtimer","timestamp":"2018. október. 21. 08:21","title":"Szocialista sportkocsi: íme a legdrágább hazai régi Skoda, egy remek Rapid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55012011-2fd4-488b-babc-da99c168fd85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegével vonultak az utcákra a koreai nők, miután az elmúlt hónapokban nagyon megsokasodtak a rejtett kamerával készült intim képek. A helyzet annyira súlyos, hogy rendőrségnek is be kellett avatkoznia, nehogy egy kézbe vett mobil félreértésre adjon okot. Eközben világszerte szaporodik az olyan mobilos kártékony programok száma, melyekkel egy óvatlan felhasználó készülékét távolról is rávehetik a megfigyelésre mások.","shortLead":"Tömegével vonultak az utcákra a koreai nők, miután az elmúlt hónapokban nagyon megsokasodtak a rejtett kamerával...","id":"20181020_del_korea_rejtett_kamera_kemkamera_pornograf_felvetelek_kukkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55012011-2fd4-488b-babc-da99c168fd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2defbd05-6b94-42c4-924c-48d78fcd4828","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_del_korea_rejtett_kamera_kemkamera_pornograf_felvetelek_kukkolas","timestamp":"2018. október. 20. 12:03","title":"Ön is letakarja a laptopja kameráját? Lehet, hogy le kellene a telefonjáét is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d33638-45f5-4ed3-bfb2-06f1fd9c0da9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Két ember közös célja csakis a közös boldogság lehet, de ahhoz, hogy megtudjuk, elégedettek vagyunk-e magunkkal vagy a másikkal, a neves író-költő házaspár szerint először is azt kell megtudnunk, hogy kik vagyunk mi, és kicsoda a másik.","shortLead":"Két ember közös célja csakis a közös boldogság lehet, de ahhoz, hogy megtudjuk, elégedettek vagyunk-e magunkkal vagy...","id":"20181021_Dragoman_Gyorgy_Ha_ez_a_negy_feltetel_teljesul_elegedettek_lehetunk_egymassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33d33638-45f5-4ed3-bfb2-06f1fd9c0da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d969880-1ada-43e4-9a2b-0bd688994822","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181021_Dragoman_Gyorgy_Ha_ez_a_negy_feltetel_teljesul_elegedettek_lehetunk_egymassal","timestamp":"2018. október. 21. 20:15","title":"Dragomán György: Ha ez a négy feltétel teljesül, elégedettek lehetünk egymással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88767d9-f954-4d9d-8d27-f1a75ee67c8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az 50-es években született városi kisautónak a tesztelések során egészen elképesztő próbákat kellett kiállnia. ","shortLead":"Ennek az 50-es években született városi kisautónak a tesztelések során egészen elképesztő próbákat kellett kiállnia. ","id":"20181022_a_nap_videoja_a_mai_divatterepjarokat_megszegyeniti_a_regi_apro_mini_suv_brit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88767d9-f954-4d9d-8d27-f1a75ee67c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f34c02-89f4-4a3f-9471-75583e42aeae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_a_nap_videoja_a_mai_divatterepjarokat_megszegyeniti_a_regi_apro_mini_suv_brit","timestamp":"2018. október. 22. 08:21","title":"A nap videója: a mai divatterepjárókat megszégyeníti a régi apró Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a778f5-ba02-4e96-9a29-51bbe9d84248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Agykárosodása van, az államtól viszont évi 6000 forint támogatást kap csak egy kislány Nagyúton. A falu kupakokat gyűjt, hogy segítsen.\r

\r

","shortLead":"Agykárosodása van, az államtól viszont évi 6000 forint támogatást kap csak egy kislány Nagyúton. A falu kupakokat...","id":"20181021_Kupakok_ezreivel_segitik_a_kislanyt_Nagyuton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a778f5-ba02-4e96-9a29-51bbe9d84248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d834ef-4c24-4c5e-baca-ef5de49f3014","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Kupakok_ezreivel_segitik_a_kislanyt_Nagyuton","timestamp":"2018. október. 21. 20:18","title":"Kupakok ezreivel segítenek egy kislányt Nagyúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ebe64-ab78-43f5-b757-11c9b523e52f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó cserébe annyit kér, hogy a garancia időtartama alatt kizárólag márkaszervizbe vigyük az autót. Ami egyelőre csak és kizárólag a Proace lehet.","shortLead":"A japán gyártó cserébe annyit kér, hogy a garancia időtartama alatt kizárólag márkaszervizbe vigyük az autót. Ami...","id":"20181021_1_millio_kilometert_meghalado_extra_garancia_a_toyotatol_proace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22ebe64-ab78-43f5-b757-11c9b523e52f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f591b41-d392-4c56-9234-e3e2a8090279","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_1_millio_kilometert_meghalado_extra_garancia_a_toyotatol_proace","timestamp":"2018. október. 21. 11:21","title":"1 millió kilométert meghaladó garancia a Toyotától, egy szépséghibával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0bdc32-ce35-4abd-979f-1a125e057ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A katonák munkája sehol nem csak játék és mese, az viszont tény, hogy a videojátékok készítőinek van honnan ihletet nyerniük, amikor háborús körülmények közé helyezik a játékosokat.","shortLead":"A katonák munkája sehol nem csak játék és mese, az viszont tény, hogy a videojátékok készítőinek van honnan ihletet...","id":"20181020_amerikai_legiero_fotok_usaf_amerikai_katonak_munkaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f0bdc32-ce35-4abd-979f-1a125e057ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d015a9-7541-4281-b509-62e42ff6009a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_amerikai_legiero_fotok_usaf_amerikai_katonak_munkaja","timestamp":"2018. október. 20. 15:03","title":"Fotók: mint egy durva sci-fi játékban, úgy dolgoznak az amerikai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46c402b-d6ec-441e-b01a-12f5b53cdc1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például a szegények melletti elköteleződés, egy-egy ínséget szenvedő család vagy éppen menekült befogadása.\" A püspök nem állami elismerésben részesült.\r

\r

","shortLead":"\"Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például...","id":"20181021_Kituntettek_Beer_Miklos_vaci_megyespuspokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d46c402b-d6ec-441e-b01a-12f5b53cdc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946a5024-3ef1-4d1e-8579-ae2c0694b589","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Kituntettek_Beer_Miklos_vaci_megyespuspokot","timestamp":"2018. október. 21. 15:46","title":"Kitüntették Beer Miklós váci megyéspüspököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]