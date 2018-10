Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végső esetben, a fő cél nem ez.","shortLead":"Végső esetben, a fő cél nem ez.","id":"20181025_A_katasztrofavedelem_is_elszallithatja_a_szemetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269e07c8-90d0-4059-9d5b-ee1b99ab7efb","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_katasztrofavedelem_is_elszallithatja_a_szemetet","timestamp":"2018. október. 25. 15:24","title":"A katasztrófavédelem is elszállíthatja a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első érmünk.","shortLead":"Megvan az első érmünk.","id":"20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb0c4a-2922-4179-8579-f40b05be042c","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. október. 25. 19:44","title":"Barka Emese bronzérmet nyert a budapesti birkózó világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jean-Luc Mélenchon, a francia szélsőbaloldali populisták vezére Olaszország támogatására szólított fel a nagy költségvetési vitában Brüsszellel szemben. A római populista kormányzat olyan költségvetési tervezetet nyújtott be, melyet az Európai Unió brüsszeli bizottsága csakis visszautasíthatott.","shortLead":"Jean-Luc Mélenchon, a francia szélsőbaloldali populisták vezére Olaszország támogatására szólított fel a nagy...","id":"20181025_Europa_populistai_nagyon_egymasra_talaltak_de_papai_aldasra_nem_szamithatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783695c4-2b94-4aa3-9263-fa3e2395300c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Europa_populistai_nagyon_egymasra_talaltak_de_papai_aldasra_nem_szamithatnak","timestamp":"2018. október. 25. 15:05","title":"Európa populistái nagyon egymásra találtak, de pápai áldásra nem számíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszatér a gyökerekhez Mészáros Lőrinc, az egykori gázszerelő cége most egy gázszerelési pályázat legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Visszatér a gyökerekhez Mészáros Lőrinc, az egykori gázszerelő cége most egy gázszerelési pályázat legnagyobb nyertese...","id":"20181026_17_milliard_forintert_szerel_gazt_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe950b7-0059-40a7-a394-49218cde8352","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_17_milliard_forintert_szerel_gazt_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2018. október. 26. 11:54","title":"1,7 milliárd forintért szerel gázt Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szűnni nem akaróan feszül az ellentét az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között. Az OBT szóvivője, Vadász Viktor a HVG Portré beszélgetésében azt mondta, az OBT-OBH vita a jogállami működés eklatáns példája lehetne, ha a másik fél is visszatérne végre a kijelölt játéktérre.","shortLead":"Szűnni nem akaróan feszül az ellentét az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között. Az OBT...","id":"20181025_Kiraktam_magam_a_tuzvonalba_allitja_Hando_kritikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3fd8d4-e306-4fbd-9487-c1952ddab949","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Kiraktam_magam_a_tuzvonalba_allitja_Hando_kritikusa","timestamp":"2018. október. 25. 14:45","title":"„Kiraktam magam a tűzvonalba” – állítja Handó kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7701b254-9bfb-4f2b-a806-8cc44cfff324","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kreml aggasztónak tartja azt az orosz védelmi minisztériumi jelentést, amely szerint egy amerikai kémrepülőgép irányította azokat a drónokat, amelyek januárban megtámadták az orosz erők egyik szíriai katonai támaszpontját. ","shortLead":"A Kreml aggasztónak tartja azt az orosz védelmi minisztériumi jelentést, amely szerint egy amerikai kémrepülőgép...","id":"20181025_Moszkva_az_orosz_erok_elleni_kozvetlen_tamadassal_vadolja_az_USAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7701b254-9bfb-4f2b-a806-8cc44cfff324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2740015-e77f-414f-8feb-c99317f5b244","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Moszkva_az_orosz_erok_elleni_kozvetlen_tamadassal_vadolja_az_USAt","timestamp":"2018. október. 25. 12:37","title":"Moszkva az orosz erők elleni közvetlen támadással vádolja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Láthatóan simán kicselezték a rendszert, mostanra pedig mind felszívódtak. A legtöbb tartozással az Összefogás párt rendelkezik. ","shortLead":"Láthatóan simán kicselezték a rendszert, mostanra pedig mind felszívódtak. A legtöbb tartozással az Összefogás párt...","id":"20181026_Tobb_mint_ketmilliard_forintot_raktak_zsebre_a_kamupartok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8133b38-071e-4e75-95d8-c2548c28af09","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Tobb_mint_ketmilliard_forintot_raktak_zsebre_a_kamupartok","timestamp":"2018. október. 26. 11:51","title":"Több mint kétmilliárd forintot raktak zsebre a kamupártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acab696-9f76-4444-ab9a-348e87c37df4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a rendezvényen keresve sem találtunk hibrid, vagy esetleg tisztán elektromos meghajtású járgányokat. V8-as, kompresszoros és nitrós csodákból viszont nem volt hiány.","shortLead":"Ezen a rendezvényen keresve sem találtunk hibrid, vagy esetleg tisztán elektromos meghajtású járgányokat. V8-as...","id":"20181025_benzingozos_mennyorszag_egy_hamisitatlan_amerikai_autos_talalkozon_jartunk_az_usaban_san_diego_v8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5acab696-9f76-4444-ab9a-348e87c37df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75339d9-80eb-4d7e-a510-c217c59c0b6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_benzingozos_mennyorszag_egy_hamisitatlan_amerikai_autos_talalkozon_jartunk_az_usaban_san_diego_v8","timestamp":"2018. október. 25. 06:41","title":"Benzingőzös mennyország: egy hamisítatlan amerikai autós találkozón jártunk az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]