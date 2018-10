Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az indoklás szerint majd bemutatják a \"reális magyar álláspontot\". Néhány hete még másról beszélt az álláspontot bemutatni kívánó kormány képviselője.","shortLead":"Az indoklás szerint majd bemutatják a \"reális magyar álláspontot\". Néhány hete még másról beszélt az álláspontot...","id":"20181025_Betiltana_a_Fidesz_a_muanyag_zacskokat_de_azert_leszavazta_az_errol_szolo_javaslatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49e5038-b223-47c7-92fb-1e83984e413f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Betiltana_a_Fidesz_a_muanyag_zacskokat_de_azert_leszavazta_az_errol_szolo_javaslatot","timestamp":"2018. október. 25. 11:38","title":"Betiltaná a Fidesz a műanyag zacskókat, de nem szavazta meg az erről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész visszatért a filmvászonra, és boldog.","shortLead":"A színész visszatért a filmvászonra, és boldog.","id":"20181026_Kulka_Janos_Nehez_volt_nagyon_elfaradtam_kozben_de_megerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db634a-9faa-4c84-8b0f-0c30c78786bb","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Kulka_Janos_Nehez_volt_nagyon_elfaradtam_kozben_de_megerte","timestamp":"2018. október. 26. 09:03","title":"Kulka János: „Nehéz volt, nagyon elfáradtam közben, de megérte”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A program nem sok mindent ért el eddig, de ez nem akadályozza a kormányt abban, hogy egy 365 millióból felújított villát adjon székhelyül Azbej Tristannak és csapatának. ","shortLead":"A program nem sok mindent ért el eddig, de ez nem akadályozza a kormányt abban, hogy egy 365 millióból felújított...","id":"20181025_Egy_Naphegy_teri_villat_kap_a_Hungary_Helpsert_felelos_allamtitkarsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1108cf94-48d9-46d4-92d3-1c580c02737c","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Egy_Naphegy_teri_villat_kap_a_Hungary_Helpsert_felelos_allamtitkarsag","timestamp":"2018. október. 25. 19:42","title":"Egy Naphegy téri villát kap a Hungary Helpsért felelős államtitkárság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói tömegközlekedés is leáll.","shortLead":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói...","id":"20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a2022d-d66d-454e-b5c2-30f27d63cf07","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","timestamp":"2018. október. 25. 16:42","title":"Gigasztrájk lesz Olaszországban, Róma, Milánó és a vasút is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként kerülhetett a falba, de annyi bizonyos, hogy az elmúlt 118 évben két fogorvos is lakott az épületben.","shortLead":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként...","id":"20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80ae562-d906-4fd6-9422-b7aee1259df9","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","timestamp":"2018. október. 26. 10:07","title":"Több száz emberi fogat találtak egy georgiai épületbe falazva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc979de-b708-4261-b17c-ae03aac50ef4","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Miért fontos a monitor beállítása, felbontása, elhelyezése, magassága? Mit tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért? Miért jó az álló munkavégzés, és ha mégis ülni kell, azt hogyan tehetjük a legkíméletesebben? Tippek, trükkök az egészségünket kevésbé rongáló irodai, számítógépes munkavégzéshez.","shortLead":"Miért fontos a monitor beállítása, felbontása, elhelyezése, magassága? Mit tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért...","id":"lenovo_20181024_Romlo_szemek_fajos_hatak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc979de-b708-4261-b17c-ae03aac50ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a8d80f-a0c9-40ba-a722-36a0d7b1f3a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181024_Romlo_szemek_fajos_hatak","timestamp":"2018. október. 25. 19:38","title":"Romló szemek, fájós hátak: hogyan védhetjük egészségünket számítógépes munka közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"7abc00d0-b97a-4372-a9af-4c9e814d17c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Innen már csak egy lépés a vádemelés.","shortLead":"Innen már csak egy lépés a vádemelés.","id":"20181026_Mar_az_ugyeszsegen_van_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7abc00d0-b97a-4372-a9af-4c9e814d17c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9297917-fbad-48a8-ba7b-29d96ba9eae5","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Mar_az_ugyeszsegen_van_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_ugye","timestamp":"2018. október. 26. 19:10","title":"Már az ügyészségen van a Dózsa György úti gázoló ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novozánszki Fanni holtteste egy olyan társasághoz kerülhetett, akikről azt beszélték, ha kell, nyom nélkül eltüntetnek bárkit, mondta a lány családjának ügyvédjének egy jelenleg börtönben ülő férfi.","shortLead":"Novozánszki Fanni holtteste egy olyan társasághoz kerülhetett, akikről azt beszélték, ha kell, nyom nélkül eltüntetnek...","id":"20181026_Egy_tanu_allitja_tudja_mi_tortent_VV_Fannival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caca448c-1fc9-4eef-913d-ab59545949f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Egy_tanu_allitja_tudja_mi_tortent_VV_Fannival","timestamp":"2018. október. 26. 09:24","title":"Egy tanú állítja, tudja, mi történt VV Fannival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]