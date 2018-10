Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ez az erotikus portál "igyekszik megszabadítani az erotikát a piszkosságtól"
Kikutatta, hogy a nők inkább hallgatják a pornót, és erre már érdemesnek tartotta vállalkozást alapítani.
2018. október. 27. 18:30

A levéltárosoknak gyanús, hogy a kormányiratokat „baráti kezekbe" adják
Az 1990 utáni kormányiratokról van szó, amelyeket eddig a Magyar Nemzeti Levéltár kezelt, de hamarosan a kormány házi kutatóintézetéhez kerülnek.
2018. október. 27. 13:00

Kövér László nemzetbiztonsági felülvizsgálatot kezdeményezett Demeter Márta ellen
A házelnök kezdeményezte az LMP-s Demeter Márta nemzetbiztonsági felülvizsgálati eljárását az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójánál, közben feljelentés is érkezett a politikus csúsztatásai miatt, a Fidesz-frakció pedig szintén az ügyészséghez fordul - írja szombati számában két kormánylap is, a Magyar Hírlap és a Magyar Idők.
2018. október. 27. 10:35

Megint Trumpon röhögnek a netezők, most egy esernyőjelenet miatt
2018. október. 28. 10:27

"Csűrhetjük, csavarhatjuk, de a pártok helyett senki sem fogja legyőzni a Fideszt"
„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid rendszereket" – mondja Filippov Gábor politológus, aki szerint a politika nemcsak követi, alakítja is a valóságot, s ebben nincs vetélytársa a Fidesznek. Interjú.
2018. október. 28. 09:30

Videó: Olaszországban a viharos tenger egyszerűen lezúzott egy mólót
Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.
2018. október. 28. 21:49

Magyar kutatók megtalálták az agyban a stressz és az álmatlanság kulcsát
A stressz és az álmatlanság kulcsrendszerét fedezték fel az agyban a Magyar Tudományos Akadémia kutatói, eredményük utat nyithat az alvászavarok kezelése és radikálisan új típusú altatók fejlesztése felé.
2018. október. 27. 20:03

Az orosz trollok is beszálltak az oltásellenes háborúba, Olaszország már elesett
Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták a kötelező oltásokat. ","shortLead":"A házelnök kezdeményezte az LMP-s Demeter Márta nemzetbiztonsági felülvizsgálati eljárását az Alkotmányvédelmi Hivatal...","id":"20181027_Kover_Laszlo_nemzetbiztonsagi_felulvizsgalatot_kezdemenyezett_Demeter_Marta_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a866d15-6d61-4532-b536-1686175ffd13","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Kover_Laszlo_nemzetbiztonsagi_felulvizsgalatot_kezdemenyezett_Demeter_Marta_ellen","timestamp":"2018. október. 27. 10:35","title":"Kövér László nemzetbiztonsági felülvizsgálatot kezdeményezett Demeter Márta ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Megint_Trumpon_rohognek_a_netezok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c572641-2956-4c88-82b9-861dd1b8b230","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Megint_Trumpon_rohognek_a_netezok","timestamp":"2018. október. 28. 10:27","title":"Megint Trumpon röhögnek a netezők, most egy esernyőjelenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1f7556-8e99-4fa9-8317-892002969234","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid rendszereket” – mondja Filippov Gábor politológus, aki szerint a politika nemcsak követi, alakítja is a valóságot, s ebben nincs vetélytársa a Fidesznek. Interjú.","shortLead":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid...","id":"201836__hibrid_rendszer__veszelyes_szemuvegesek__lelkes_feljelentok__csak_afidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1f7556-8e99-4fa9-8317-892002969234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f46b47-a8e1-4364-87c0-688ddfcf2eb6","keywords":null,"link":"/itthon/201836__hibrid_rendszer__veszelyes_szemuvegesek__lelkes_feljelentok__csak_afidesz","timestamp":"2018. október. 28. 09:30","title":"\"Csűrhetjük, csavarhatjuk, de a pártok helyett senki sem fogja legyőzni a Fideszt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","shortLead":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","id":"20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489cb582-18f8-4fc8-bc9c-585d6422b9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","timestamp":"2018. október. 28. 21:49","title":"Videó: Olaszországban a viharos tenger egyszerűen lezúzott egy mólót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A stressz és az álmatlanság kulcsrendszerét fedezték fel az agyban a Magyar Tudományos Akadémia kutatói, eredményük utat nyithat az alvászavarok kezelése és radikálisan új típusú altatók fejlesztése felé.","shortLead":"A stressz és az álmatlanság kulcsrendszerét fedezték fel az agyban a Magyar Tudományos Akadémia kutatói, eredményük...","id":"20181027_agy_idegsejthalozat_agy_erdeklodesi_szintje_eberseg_alvas_stressz_almatlansag_mta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb3220b-e240-4903-9748-808bdb6c903e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_agy_idegsejthalozat_agy_erdeklodesi_szintje_eberseg_alvas_stressz_almatlansag_mta","timestamp":"2018. október. 27. 20:03","title":"Magyar kutatók megtalálták az agyban a stressz és az álmatlanság kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták a kötelező oltásokat. Nem csoda, hogy az országban újra támad a kanyaró, amely másutt is szedi áldozatait. Ha egy bizonyos arány alá megy a beoltottak aránya, annak csúnya következményei lehetnek.
2018. október. 28. 12:30