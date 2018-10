Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták a Kepler űrtávcsövet.","shortLead":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták...","id":"20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478cacfe-90d7-494c-b79c-dd9027e95775","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","timestamp":"2018. október. 31. 10:03","title":"Ennyi volt: 9 év után elfogyott az üzemanyag a NASA legsikeresebb űrszondájából, a Keplerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1253e0-a587-491a-b46b-4bcab6baa0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt szeretné elérni, hogy a kutyatartók magukba szálljanak, a harci ebek tartását pedig szerinte engedélyhez kellene kötni.","shortLead":"Azt szeretné elérni, hogy a kutyatartók magukba szálljanak, a harci ebek tartását pedig szerinte engedélyhez kellene...","id":"20181029_Amerikai_bulldog_olte_meg_Boggie_kiskutyajat_az_enekesno_most_a_felelos_allattartasert_kampanyol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1253e0-a587-491a-b46b-4bcab6baa0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16cda11-e176-4d48-bee4-795aae158998","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Amerikai_bulldog_olte_meg_Boggie_kiskutyajat_az_enekesno_most_a_felelos_allattartasert_kampanyol","timestamp":"2018. október. 29. 15:42","title":"Amerikai buldog ölte meg Boggie kiskutyáját, az énekesnő most a felelős állattartásért kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dfb41b-bed3-4ad3-950b-eba12765cab8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Mercedesnek lehet X-osztályos pickupja, akkor miért ne lehetne egy hasonló modellje a BMW-nek is?","shortLead":"Ha a Mercedesnek lehet X-osztályos pickupja, akkor miért ne lehetne egy hasonló modellje a BMW-nek is?","id":"20181030_velhetoen_ritkan_szallitana_betonkeverot_ez_a_platos_bmw_x7_x8_mercedes_xosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9dfb41b-bed3-4ad3-950b-eba12765cab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6350ca-cadf-4cb3-b18e-6cd02ccd1b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_velhetoen_ritkan_szallitana_betonkeverot_ez_a_platos_bmw_x7_x8_mercedes_xosztaly","timestamp":"2018. október. 30. 10:21","title":"Vélhetően ritkán szállítana betonkeverőt ez a platós BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor az óvatlan sofőr vagy egy technikai probléma miatt egy autó önállóan megváltoztatja a helyét. ","shortLead":"Ilyen az, amikor az óvatlan sofőr vagy egy technikai probléma miatt egy autó önállóan megváltoztatja a helyét. ","id":"20181030_a_nap_fotoja_onallo_eletre_kelt_ez_a_budakalaszi_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d492a929-b127-40c2-a434-29decf2657d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_a_nap_fotoja_onallo_eletre_kelt_ez_a_budakalaszi_auto","timestamp":"2018. október. 30. 06:41","title":"A nap fotója: Önálló életre kelt ez a budakalászi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ház előtt a döntés, a képviselők szavaznak majd Simonka György mentelmi jogáról. Videó.","shortLead":"A Ház előtt a döntés, a képviselők szavaznak majd Simonka György mentelmi jogáról. Videó.","id":"20181029_Dontott_a_mentelmi_bizottsag_felfuggeszthetik_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a0495e-d8b4-479f-af30-cddd6d752fda","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Dontott_a_mentelmi_bizottsag_felfuggeszthetik_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. október. 29. 12:30","title":"Döntött a szakbizottság, felfüggeszthetik a fideszes Simonka mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e167f735-17f4-4f08-bf6d-902562e3f0cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tizenkét évvel ezelőtt már jártak Magyarországon. ","shortLead":"Tizenkét évvel ezelőtt már jártak Magyarországon. ","id":"20181029_Tokio_Hotel_Budapest_koncert_turne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e167f735-17f4-4f08-bf6d-902562e3f0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d6e87-467e-4673-af9f-29ed411c112a","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Tokio_Hotel_Budapest_koncert_turne","timestamp":"2018. október. 29. 11:55","title":"Budapestre jön a Tokio Hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segít, ahol tud. Most Mészáros Lőrinc Echo Tv-jében beszélt a Mikulásgyárról, aminek szervezésében ő is, Sarka Kata is besegít.","shortLead":"Segít, ahol tud. Most Mészáros Lőrinc Echo Tv-jében beszélt a Mikulásgyárról, aminek szervezésében ő is, Sarka Kata is...","id":"20181029_Rogan_Cecilia_szegenyeknek_ajandekozza_a_gyerekek_megunt_jatekait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4246a29a-ad3a-4b56-907a-8d2aec223f93","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Rogan_Cecilia_szegenyeknek_ajandekozza_a_gyerekek_megunt_jatekait","timestamp":"2018. október. 29. 11:11","title":"Rogán Cecília szegényeknek ajándékozza a gyerekek megunt játékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég bejelentette, hogy szükségellátás keretében minden, a szemétkáosszal érintett településről elviszi a hulladékot. Több mint egy óra múlva aztán jelezte, hogy új közleményt ad majd ki. ","shortLead":"A cég bejelentette, hogy szükségellátás keretében minden, a szemétkáosszal érintett településről elviszi a hulladékot...","id":"20181031_szemetszallitas_kommunalis_hulladek_zold_hid_katasztrofavedelem_szuksegellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371df28b-bd6e-4d50-be63-f39a64ccf5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetszallitas_kommunalis_hulladek_zold_hid_katasztrofavedelem_szuksegellatas","timestamp":"2018. október. 31. 08:34","title":"Teljes a zavar a szemétszállításban: visszavonta közleményét a Zöld Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]