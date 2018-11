Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új-Guineán keresztül juthattak el Ausztráliába a kontinens első lakói.","shortLead":"Új-Guineán keresztül juthattak el Ausztráliába a kontinens első lakói.","id":"20181101_Lenyugozo_hajozasi_kepessegekkel_hoditottak_meg_elso_lakoi_Ausztraliat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515f1872-0b3a-4a57-ae2e-5f57684762d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_Lenyugozo_hajozasi_kepessegekkel_hoditottak_meg_elso_lakoi_Ausztraliat","timestamp":"2018. november. 01. 14:20","title":"Lenyűgöző hajózási képességekkel hódították meg első lakói Ausztráliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába tett feljelentést Szél Bernadett a közbeszerzési ellenőrzési rendszer hiányosságai miatt, az ügyészség nem talált bűncselekményt.","shortLead":"Hiába tett feljelentést Szél Bernadett a közbeszerzési ellenőrzési rendszer hiányosságai miatt, az ügyészség nem talált...","id":"20181101_Kozbeszerzesek_elutasitotta_az_ugyeszseg_a_feljelentest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e3c654-7a5e-43d4-afe1-87e5ed5f2c60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Kozbeszerzesek_elutasitotta_az_ugyeszseg_a_feljelentest","timestamp":"2018. november. 01. 15:22","title":"Közbeszerzések: elutasította az ügyészség a feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56920cb-94ac-4ef9-9efa-bcedb7e2cbcc","c_author":"","category":"vilag","description":"A kolozsvári polgármesteri hivatal tíz napon belül versenytárgyalást hirdet a várost átszelő metróvonal előmegvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére – írta meg a maszol.ro.","shortLead":"A kolozsvári polgármesteri hivatal tíz napon belül versenytárgyalást hirdet a várost átszelő metróvonal...","id":"20181101_Metro_epul_Kolozsvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56920cb-94ac-4ef9-9efa-bcedb7e2cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d888d4-638c-45a7-804a-1a9b42fb069f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Metro_epul_Kolozsvaron","timestamp":"2018. november. 01. 14:06","title":"Metró épül Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16668626-ef9e-468f-913f-ddcc610c1c6c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok abszurd történetet meséltek a segítő szervezetek munkatársai arról, hogyan kezelik egyes munkahelyeken a zaklatásos ügyeket. Lenne mit bejelenteni, de előfordul, ahhoz fut be a hívás, akivel pont a baj okozója. A metoo botrány a színházi szférát rázta meg igazán, de ott is csak egy évvel az események után jött létre egy, az áldozatokat segítő honlap. ","shortLead":"Sok abszurd történetet meséltek a segítő szervezetek munkatársai arról, hogyan kezelik egyes munkahelyeken a zaklatásos...","id":"20181101_metoo_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16668626-ef9e-468f-913f-ddcc610c1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5e3a73-7068-4d08-899f-4eebb07390b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_metoo_zaklatas","timestamp":"2018. november. 01. 17:30","title":"Kirúgták a zaklatót, utána mindenki a nőt utálta, hogy oda a népszerű kolléga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0054b09-2f82-4a55-bfeb-4c41334c12cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyitott ablakon keresztül mászott be egy meztelen férfi egy tatabányai lakásba, de végül a csukott ablakon ugrott ki. A férfi vérében kábítószert találtak. ","shortLead":"A nyitott ablakon keresztül mászott be egy meztelen férfi egy tatabányai lakásba, de végül a csukott ablakon ugrott ki...","id":"20181102_Meztelen_ferfi_maszott_be_egy_tatabanyai_lakasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0054b09-2f82-4a55-bfeb-4c41334c12cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b4307e-6de6-43b3-8f2f-dd76a2cb2a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Meztelen_ferfi_maszott_be_egy_tatabanyai_lakasba","timestamp":"2018. november. 02. 09:48","title":"Meztelen férfi mászott be egy tatabányai lakásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A tengerben kutató búvárok a felszínre hozták a Lion Air légitársaság gépének fekete dobozát. A búvárok látták a gép törzsét is.","shortLead":"A tengerben kutató búvárok a felszínre hozták a Lion Air légitársaság gépének fekete dobozát. A búvárok látták a gép...","id":"20181101_Megtalaltak_a_lezuhant_indonez_repulo_fekete_dobozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d329f5-8d5a-450f-ac58-664b5392d9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Megtalaltak_a_lezuhant_indonez_repulo_fekete_dobozat","timestamp":"2018. november. 01. 08:13","title":"Megtalálták a lezuhant indonéz repülő fekete dobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább szigorítanák a fegyvertartás szabályait. A Pew Research Centre nevű közvélemény-kutató cég felmérése szerint a tömeggyilkosságok után rendre megugrik a korlátozáspártiak aránya, valószínűleg így lesz a pittsburghi zsinagóga-támadás után is. Még akkor is, ha a fegyvergyártók nagyon figyelnek a fiatalokra.","shortLead":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább...","id":"20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca8a609-e868-4dee-a284-4220a508929f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","timestamp":"2018. november. 01. 14:00","title":"A fiatal amerikaiaknak kezd elegük lenni a fegyverekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8271056-1e57-4eaa-8ef0-b966c3ad7d8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyereményjátékra hivatkozva próbálnak adatokat szerezni a gyanútlan emberektől. ","shortLead":"Nyereményjátékra hivatkozva próbálnak adatokat szerezni a gyanútlan emberektől. ","id":"20181101_Uj_modszerekkel_probalkoznak_a_telefonos_csalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8271056-1e57-4eaa-8ef0-b966c3ad7d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca9d46e-e3c3-48ee-9adf-9e86bec1e964","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Uj_modszerekkel_probalkoznak_a_telefonos_csalok","timestamp":"2018. november. 01. 21:57","title":"Új módszerekkel próbálkoznak a telefonos csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]