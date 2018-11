Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál mélyebb vízben is használható marad a készülék.","shortLead":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál...","id":"20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efcc485-7db0-4f0a-a39b-c58482f62d2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","timestamp":"2018. november. 08. 17:03","title":"Spéci tok jött a Huawei mobiljához: aki felteszi, 5 méterrel a víz alatt is jó képeket csinálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8f5683-6eee-4bad-8a8c-2ae63c0c37aa","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Rossz iskolai eredmények, ágybavizelés, gondok az olvasás- és írástanulásban, úszásban, biciklizésben. Egy láthatatlan népbetegség, a megmaradt csecsemőkori reflexek rengeteg gondot okoznak gyerek- és felnőttkorban: rengeteg autizmussal, diszlexiával, diszgráfiával hiperaktivitással kezelt, diagnosztizált gyerek és szüleik keserves élete vehet fordulatot, ha ezeket leépítik. A problémára több hazai szakember kínál megoldást, egyikükkel beszélgettünk, aki épp a csoportos terápiát vizsgálja – aminek alig van eszközigénye, a közoktatásban mindenki számára könnyedén elérhetővé lehetne tenni.","shortLead":"Rossz iskolai eredmények, ágybavizelés, gondok az olvasás- és írástanulásban, úszásban, biciklizésben. Egy láthatatlan...","id":"20181109_Sarlos_Erzsebet_Mennyi_eletet_lehetne_helyretenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae8f5683-6eee-4bad-8a8c-2ae63c0c37aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15e1eee-f693-4624-ae8d-dd23946a9b35","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Sarlos_Erzsebet_Mennyi_eletet_lehetne_helyretenni","timestamp":"2018. november. 09. 11:15","title":"Sarlós Erzsébet: Sok gyerek életét rendbe lehetne tenni ezzel a terápiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jobban drágul a nyugdíjasok élete, mint amennyivel a kormány számolt, amikor elkészítették a költségvetést.","shortLead":"Jobban drágul a nyugdíjasok élete, mint amennyivel a kormány számolt, amikor elkészítették a költségvetést.","id":"20181109_Elviheti_az_inflacio_a_nyugdijemelest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f965f4b6-7909-4310-9ec9-c366d41fbb2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Elviheti_az_inflacio_a_nyugdijemelest","timestamp":"2018. november. 09. 05:15","title":"Elviheti az infláció a nyugdíjemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a25fcd-ac50-4963-818c-2a5f9962d70f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába tesz meg mindent a kormány, 2001-től 2017-ig már a 400 ezer főt is meghaladta a népességfogyás – legalábbis ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének Demográfiai portré 2018 című tanulmánykötetéből. A legrosszabb forgatókönyv szerint 2070-re hatmillió magyar élhet az országban. Közben az elmúlt években stagnált a születésszám, pedig a gyermekvállalási kedv növekedett.","shortLead":"Hiába tesz meg mindent a kormány, 2001-től 2017-ig már a 400 ezer főt is meghaladta a népességfogyás – legalábbis...","id":"20181109_Hatmilliora_fogyhat_Magyarorszag_nepessege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a25fcd-ac50-4963-818c-2a5f9962d70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32667ede-ba2c-464c-aa6e-c0131e23bf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Hatmilliora_fogyhat_Magyarorszag_nepessege","timestamp":"2018. november. 09. 06:30","title":"Hatmillióra fogyhat Magyarország népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A HungaroControl szerint csak októberben kilencszer jelezte valamelyik járat személyzete, hogy lézerrel zavarták őket fel- vagy leszállás közben.","shortLead":"A HungaroControl szerint csak októberben kilencszer jelezte valamelyik járat személyzete, hogy lézerrel zavarták őket...","id":"20181110_Meg_mindig_vannak_akik_szerint_jo_vicc_szembe_lezerezni_a_pilotakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d85b6f-630a-4f83-906a-46a6ca0969f0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Meg_mindig_vannak_akik_szerint_jo_vicc_szembe_lezerezni_a_pilotakat","timestamp":"2018. november. 10. 13:32","title":"Még mindig vannak, akik szerint jó vicc szembe lézerezni a pilótákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72be262-51f1-47f7-aad2-9d720f59221c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új klippel jelentkezett Kis Grófo, aki ezúttal latinosra vette a figurát. ","shortLead":"Új klippel jelentkezett Kis Grófo, aki ezúttal latinosra vette a figurát. ","id":"20181109_Mindent_ellep_a_szotyolahej_a_sorbol_sosem_eleg__Kis_Grofo_uj_klipjeben_a_focira_bulibarozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72be262-51f1-47f7-aad2-9d720f59221c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032f25c3-53fc-424e-8239-5736ffd5513b","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Mindent_ellep_a_szotyolahej_a_sorbol_sosem_eleg__Kis_Grofo_uj_klipjeben_a_focira_bulibarozik","timestamp":"2018. november. 09. 09:39","title":"\"Mindent ellep a szotyolahéj, a sörből sosem elég\" – Kis Grófo új klipjében a focira bulibárózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég rosszul hangzik így hálaadás előtt.\r

\r

","shortLead":"Elég rosszul hangzik így hálaadás előtt.\r

\r

","id":"20181110_Pusztit_a_pulyka_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d54cff-ef38-4c67-aace-962c7d57a39d","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Pusztit_a_pulyka_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 10. 09:53","title":"Pusztít a pulyka Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2712b2-c258-44e3-a471-3e367e847492","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a 2019. májusi-júniusi érettségi vizsgák anyagai között az emelt szintű tételek címét magyar nyelv és irodalomból. És ott meglepő neveket találni.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a 2019. májusi-júniusi érettségi vizsgák anyagai között az emelt szintű...","id":"20181109_Esterhazy_Ady_a_tetelek_kozott_Az_erettsegi_osszeallitoi_nem_hallottak_a_kulturharcrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2712b2-c258-44e3-a471-3e367e847492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db23528-a939-4c4a-945d-a8144abff6ad","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Esterhazy_Ady_a_tetelek_kozott_Az_erettsegi_osszeallitoi_nem_hallottak_a_kulturharcrol","timestamp":"2018. november. 09. 16:04","title":"Esterházy és Ady a tételek között? Az érettségi összeállítói nem hallottak a kultúrharcról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]