[{"available":true,"c_guid":"64217f7a-4ff9-46a7-bb58-914c9e7962d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki csúcsforgalomban lecsapó támadó egy embert megölt, mielőtt a rendőrök lelőtték.","shortLead":"A pénteki csúcsforgalomban lecsapó támadó egy embert megölt, mielőtt a rendőrök lelőtték.","id":"20181110_melbourne_keses_tamadas_terrortamadas_iszlam_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64217f7a-4ff9-46a7-bb58-914c9e7962d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c0bc5c-d308-4764-80eb-e88ae7b49cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_melbourne_keses_tamadas_terrortamadas_iszlam_allam","timestamp":"2018. november. 10. 08:40","title":"Az Iszlám Állam ihlette a melbourne-i merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan tennivalólistává alakítja a Microsoft irodai programja a szövegünket, ha annak tartalma alapján úgy ítéli meg, hogy éppen a napi feladatainkat írjuk össze.","shortLead":"Gyorsan tennivalólistává alakítja a Microsoft irodai programja a szövegünket, ha annak tartalma alapján úgy ítéli meg...","id":"20181110_microsoft_word_editor_asszisztens_mesterseges_intelligencia_todo_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa286505-ad34-4074-bc8f-32a108ea56e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_microsoft_word_editor_asszisztens_mesterseges_intelligencia_todo_lista","timestamp":"2018. november. 10. 11:03","title":"Ügyes kis trükk jön a Wordbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kánikulában kiszámlázott fűtésdíj, üres lakásban „elfolyó” víz miatt aggódnak egy szegedi nyugdíjaspark lakói, akik szerint jövőre alapdíjemelés is jöhet, amit egyelőre elnapoltak. A kormányhivatalhoz fordultak, ott mindent rendben találtak, legalábbis azt, amit volt hatáskörük megvizsgálni, ugyanis a vállalkozás nem kért, és így nem is kapott semmiéle szociális tevékenységre engedélyt, magyarul, egy tisztán magánvállalkozásról van szó. A tulajdonos szerint lejáratás indult ellenük, az idősek viszont pert fontolgatnak.","shortLead":"Kánikulában kiszámlázott fűtésdíj, üres lakásban „elfolyó” víz miatt aggódnak egy szegedi nyugdíjaspark lakói, akik...","id":"20181109_Perre_mennek_a_nyugdijasok_szerintuk_csunyan_atvagjak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952d2d80-3ad3-4941-9eaf-395838257319","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Perre_mennek_a_nyugdijasok_szerintuk_csunyan_atvagjak_oket","timestamp":"2018. november. 09. 14:36","title":"Perre mennek a luxuslakóparkos nyugdíjasok, szerintük csúnyán átvágják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag ezzel indokolt a kormányfő, amikor Gulyás Gergely megkérdezte, minek nekik „az öreg zsidó”. Csaba László, Orbán Viktor korábbi tanácsadója mesélte el a történetet. A CEU jelenlegi oktatója szerint az egyetem csak nyert azzal, hogy a kormány támadásai miatt világszerte megismerték és kampuszt nyit Bécsben, de értelme akkor van az intézménynek, ha Budapesten marad.","shortLead":"Állítólag ezzel indokolt a kormányfő, amikor Gulyás Gergely megkérdezte, minek nekik „az öreg zsidó”. Csaba László...","id":"20181110_Orban_megindokolta_Semmi_nem_jutott_eszunkbe_marad_Soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57341197-3e36-4754-a230-13f66a5ed584","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Orban_megindokolta_Semmi_nem_jutott_eszunkbe_marad_Soros","timestamp":"2018. november. 10. 08:44","title":"Orbán állíthatta: Semmi nem jutott eszünkbe, marad Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56a5cd3-1008-4642-aef1-6a76ab03b66b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A páciens gyógyszert akart felíratni.","shortLead":"A páciens gyógyszert akart felíratni.","id":"20181108_Szaradt_parizsi_egerurulek_pelenkacsomag_video_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c56a5cd3-1008-4642-aef1-6a76ab03b66b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95adb48b-e0d8-4796-a097-0495b7feb42c","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szaradt_parizsi_egerurulek_pelenkacsomag_video_korhaz","timestamp":"2018. november. 08. 13:40","title":"Száradt párizsit akart levideózni a kórházban, mire megmutatták neki az egérürülékes pelenkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is képesek a monitor előtt tölteni, anélkül, hogy elfáradnának. ","shortLead":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is...","id":"20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c20d6e5-94ca-4118-9b5d-8563a2c65ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","timestamp":"2018. november. 09. 12:03","title":"Kína megcsinálta soha el nem fáradó Szellő Istvánját: a mesterséges intelligencia mondja a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cbd969-8c2f-4c58-b685-c64f5267c51e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök jelenlétében. ","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök...","id":"20181108_donald_tusk_europai_neppart_beszed_keresztenydemokracia_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7cbd969-8c2f-4c58-b685-c64f5267c51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543de05-7a71-42c5-90b7-8d679788c256","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_donald_tusk_europai_neppart_beszed_keresztenydemokracia_orban_viktor","timestamp":"2018. november. 08. 13:58","title":"Donald Tusk: Nem kereszténydemokrata, aki megtagadja a jogállam elvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérjen mindig kártérítést és fotózza le bőröndje belsejét indulás előtt! Jó tanácsok váratlan helyről.","shortLead":"Kérjen mindig kártérítést és fotózza le bőröndje belsejét indulás előtt! Jó tanácsok váratlan helyről.","id":"20181109_Nem_szeretne_hogy_atvagja_a_legitarsasag_Erre_ugyeljen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07878db-d691-4a4a-b3e7-3966dbfb9b81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Nem_szeretne_hogy_atvagja_a_legitarsasag_Erre_ugyeljen","timestamp":"2018. november. 09. 05:44","title":"Nem szeretné, hogy átvágja a légitársaság? Erre ügyeljen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]