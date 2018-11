Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f228581d-c5a3-46e1-99f2-d908d85de53c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nils Wahl főtanácsnok szerint a devizahitel-szerződések tartalmát módosító magyar jogszabályi rendelkezések összhangban vannak az uniós joggal.","shortLead":"Nils Wahl főtanácsnok szerint a devizahitel-szerződések tartalmát módosító magyar jogszabályi rendelkezések összhangban...","id":"20181115_Rossz_hirt_kaptak_a_pereskedo_devizahitelesek_az_Europai_Birosagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f228581d-c5a3-46e1-99f2-d908d85de53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f611242d-f05f-45f2-9b4a-6c134012750e","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Rossz_hirt_kaptak_a_pereskedo_devizahitelesek_az_Europai_Birosagtol","timestamp":"2018. november. 15. 11:34","title":"Rossz hírt kaptak a pereskedő devizahitelesek az Európai Bíróságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0648a424-ed75-4137-aba1-144fd18c693c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben az amerikai gyártó tisztán elektromos hajtású újdonsága, melynek platóján akár egy betonkeverőt is lehet szállítani. Nem kis tempóval.","shortLead":"Érkezőben az amerikai gyártó tisztán elektromos hajtású újdonsága, melynek platóján akár egy betonkeverőt is lehet...","id":"20181115_sportkocsikhoz_hasonloan_gyorsulhat_a_tesla_hatalmas_villany_pickupja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0648a424-ed75-4137-aba1-144fd18c693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a19d3-2ee2-4309-bad7-138836fb8a40","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_sportkocsikhoz_hasonloan_gyorsulhat_a_tesla_hatalmas_villany_pickupja","timestamp":"2018. november. 15. 13:21","title":"Sportkocsikhoz hasonlóan gyorsulhat a Tesla hatalmas villanypickupja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írta: az elök nem törődik senki mással, csak magával.","shortLead":"Azt írta: az elök nem törődik senki mással, csak magával.","id":"20181115_Lady_Gaga_csunyan_kiosztotta_Donald_Trumpot_a_Twitteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4276f13a-f1d8-4d6b-9921-77e3763575f0","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Lady_Gaga_csunyan_kiosztotta_Donald_Trumpot_a_Twitteren","timestamp":"2018. november. 15. 07:15","title":"Lady Gaga csúnyán kiosztotta Donald Trumpot a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormányfő szerint terv nélkül futott neki elődje a kilépésről döntő népszavazásnak.","shortLead":"A brit kormányfő szerint terv nélkül futott neki elődje a kilépésről döntő népszavazásnak.","id":"20181115_Theresa_May_Ha_nincs_megallapodas_elmaradhat_a_Brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e293c7-c4c9-4da6-a3dd-d0f0d3d41973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Theresa_May_Ha_nincs_megallapodas_elmaradhat_a_Brexit","timestamp":"2018. november. 15. 12:48","title":"Theresa May: Ha nincs megállapodás, elmaradhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig nem egyértelmű, hogy az öltözéknek semmi köze a nemi erőszakhoz.","shortLead":"Még mindig nem egyértelmű, hogy az öltözéknek semmi köze a nemi erőszakhoz.","id":"20181116_Noi_tangak_leptek_el_a_kozossegi_oldalakat_es_fontos_uzenetuk_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6fb363-cd18-4a52-b2aa-1b429093698f","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Noi_tangak_leptek_el_a_kozossegi_oldalakat_es_fontos_uzenetuk_van","timestamp":"2018. november. 16. 10:25","title":"Női tangák lepték el a közösségi oldalakat, és fontos üzenetük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobbak a kockázatok, magasabbak a lakásárak a fővárosban, mint amit a gazdaság helyzete indokolna – jelezte a jegybank.","shortLead":"Egyre nagyobbak a kockázatok, magasabbak a lakásárak a fővárosban, mint amit a gazdaság helyzete indokolna – jelezte...","id":"20181115_MNB_nagy_baj_lehet_meg_a_budapesti_lakaspiacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc400388-226a-4947-b641-aa9b092d45ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_MNB_nagy_baj_lehet_meg_a_budapesti_lakaspiacon","timestamp":"2018. november. 15. 16:58","title":"MNB: Nagy baj lehet még a budapesti lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden magyar állampolgár Nagy-Britanniában maradhat és dolgozhat a jövőben is, aki azelőtt költözik az országba, mielőtt az hivatalosan kilépne az unióból. Ezt mondta az RTL Híradónak adott interjújában az Egyesült Királyság budapesti nagykövete. ","shortLead":"Minden magyar állampolgár Nagy-Britanniában maradhat és dolgozhat a jövőben is, aki azelőtt költözik az országba...","id":"20181115_2020_utan_egyedi_elbiralas_alapjan_dontik_el_hogy_ki_vallalhat_munkat_a_briteknel_es_ki_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73afff-50dc-477f-8fb0-16e8db7775ea","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_2020_utan_egyedi_elbiralas_alapjan_dontik_el_hogy_ki_vallalhat_munkat_a_briteknel_es_ki_nem","timestamp":"2018. november. 15. 22:11","title":"2020 után egyedi elbírálás alapján dönthetik el, hogy ki vállalhat munkát a briteknél és ki nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A K&H Banknak nem ez az első ilyen jellegű munkája.","shortLead":"A K&H Banknak nem ez az első ilyen jellegű munkája.","id":"20181114_Egy_bank_ujitja_fel_a_kozvilagitast_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f64768d-5a49-4840-ba80-0578608c8a97","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Egy_bank_ujitja_fel_a_kozvilagitast_Szombathelyen","timestamp":"2018. november. 14. 14:11","title":"Egy bank újítja fel a közvilágítást Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]