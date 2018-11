Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f6932d8-6536-4f1f-91a8-4b21bf7f03e7","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Új márka felépítésére szánta el magát a Seat: Cupra néven önálló brandet hozott létre a sportos modelljeinek. Hogy mindez miért is lehet jó stratégia, még nem teljesen világos, de az első fecske, a 300 lóerős Cupra Ateca izgalmas újdonsága a piacnak.","shortLead":"Új márka felépítésére szánta el magát a Seat: Cupra néven önálló brandet hozott létre a sportos modelljeinek...","id":"20181117_cupra_ateca_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f6932d8-6536-4f1f-91a8-4b21bf7f03e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc07b6b8-642a-4664-9962-826e744b258e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_cupra_ateca_menetproba","timestamp":"2018. november. 17. 14:00","title":"Cupra Ateca-menetpróba: ne nevezd Seatnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc5037e-45e7-4194-8c99-bdc64bc5bccc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a céges ajándékok műfaját egy amerikai vállalkozás.","shortLead":"Új szintre emelte a céges ajándékok műfaját egy amerikai vállalkozás.","id":"20181118_Fegyvert_karacsonyra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc5037e-45e7-4194-8c99-bdc64bc5bccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9319662-3a65-42b3-acee-97aa48efa39a","keywords":null,"link":"/elet/20181118_Fegyvert_karacsonyra","timestamp":"2018. november. 19. 08:15","title":"Fegyvert karácsonyra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","shortLead":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","id":"20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eae261-32ca-46ac-8502-9ab053748ac5","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","timestamp":"2018. november. 19. 08:50","title":"Új madárfaj érkezett Magyarországra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2d98e7-30b0-4127-a9b6-450f49bb2e8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Postabank egykori elnök-vezérigazgatója 62 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el Bécsben.","shortLead":"A Postabank egykori elnök-vezérigazgatója 62 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el Bécsben.","id":"20181117_Elhunyt_Princz_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2d98e7-30b0-4127-a9b6-450f49bb2e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f86b00-b9ce-4a4e-a320-91f96d90f36e","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Elhunyt_Princz_Gabor","timestamp":"2018. november. 17. 17:14","title":"Elhunyt Princz Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaországban valóban magasabb vámmal sújtják az amerikai bort, mint a franciát az USA-ban – de a tarifát nem Párizs, hanem az EU határozza meg. ","shortLead":"Franciaországban valóban magasabb vámmal sújtják az amerikai bort, mint a franciát az USA-ban – de a tarifát nem...","id":"20181119_Trumpnak_ebben_a_kerdesben_igaza_van_csakhogy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc67969-ef38-4aad-b08d-d76ec67ae972","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Trumpnak_ebben_a_kerdesben_igaza_van_csakhogy","timestamp":"2018. november. 19. 06:51","title":"Trumpnak ebben a kérdésben igaza van, csakhogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a643037-3403-40fa-b542-0d450701994f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Janukovics volt Ukrán elnök megúszta a narancsos forradalmat, de most egy tenisz mérkőzés leveheti a lábáról.","shortLead":"Janukovics volt Ukrán elnök megúszta a narancsos forradalmat, de most egy tenisz mérkőzés leveheti a lábáról.","id":"20181118_Korhazba_kerult_Janukovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a643037-3403-40fa-b542-0d450701994f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191374ff-e60a-494c-8762-4fd5929bdab6","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Korhazba_kerult_Janukovics","timestamp":"2018. november. 18. 08:20","title":"Kórházba került Janukovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik. Szeptemberben háromszor annyi nem teljesítő hitelt tartottak nyilván, mint júniusban.","shortLead":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik...","id":"20181119_Elkezdodott_sorra_dolnek_be_a_jelzaloghitelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8589d033-d3cb-4d8d-a283-482449c48974","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Elkezdodott_sorra_dolnek_be_a_jelzaloghitelek","timestamp":"2018. november. 19. 11:54","title":"Elkezdődött: sorra dőlnek be a jelzáloghitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","shortLead":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","id":"20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101e360a-b403-43f9-98c9-6454b9c211c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","timestamp":"2018. november. 17. 14:21","title":"Gulyás Gergely: erősödik a főpolgármester szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]