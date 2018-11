Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz nulladik évfolyam az általános iskolákban, az erről szóló részt legalábbis kihúzták az új Nemzeti alaptanterv átdolgozott tervezetéből. Az óvoda és az iskola közé ékelt előkészítő évfolyam terve ellen több szakmai szervezet is tiltakozott.","shortLead":"Nem lesz nulladik évfolyam az általános iskolákban, az erről szóló részt legalábbis kihúzták az új Nemzeti alaptanterv...","id":"20181123_Meggondolta_magat_a_kormany_nem_lesz_kilenceves_az_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67eb8fd2-aac0-45cf-a777-e334887b6733","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Meggondolta_magat_a_kormany_nem_lesz_kilenceves_az_iskola","timestamp":"2018. november. 23. 08:15","title":"Meggondolta magát a kormány, nem lesz kilencéves az általános iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","shortLead":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","id":"20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0fd403-2e08-46ab-9748-0ae30adcc993","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","timestamp":"2018. november. 22. 11:34","title":"Mindenki, aki pályázott, nyert is a háztartási nagygépek csereprogramjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paprikás krumpli hozzávalójaként azonban még nem ajánlják. ","shortLead":"Paprikás krumpli hozzávalójaként azonban még nem ajánlják. ","id":"20181122_Talaltak_egy_uj_tucsokfajt_amit_elvileg_nyugodtan_meg_lehet_enni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca46182-a6a1-4b09-8207-ac2e8dca9a19","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Talaltak_egy_uj_tucsokfajt_amit_elvileg_nyugodtan_meg_lehet_enni","timestamp":"2018. november. 22. 15:14","title":"Találtak egy új tücsökfajt, amit elvileg nyugodtan meg lehet enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rugdalózót vett Orbán Viktort a Vidi stadionavatóján, igaz, a kommentelők szerint ez kicsi lesz Gruevszkinek.","shortLead":"Rugdalózót vett Orbán Viktort a Vidi stadionavatóján, igaz, a kommentelők szerint ez kicsi lesz Gruevszkinek.","id":"20181121_Videotonos_rugdalozot_adtak_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f8733c-cbae-4289-a0ca-a8ce0c1667d8","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Videotonos_rugdalozot_adtak_Orbannak","timestamp":"2018. november. 21. 20:23","title":"Videotonos rugdalózóval fényképezkedett Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8ed840-9987-4e48-9267-2d86ab41c78f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A többszerelmű kapcsolatok képviselői hadat üzennek a féltékenységnek, a kisajátításnak, a birtoklásnak. Ami az ilyen viszonyok előnye, az ugyanúgy a hátránya is lehet. ","shortLead":"A többszerelmű kapcsolatok képviselői hadat üzennek a féltékenységnek, a kisajátításnak, a birtoklásnak. Ami az ilyen...","id":"20181122_Nem_csak_szex_ideologia_kinek_valo_a_poliamoria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b8ed840-9987-4e48-9267-2d86ab41c78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2c258c-2683-4801-aa6a-05128ad16183","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181122_Nem_csak_szex_ideologia_kinek_valo_a_poliamoria","timestamp":"2018. november. 22. 17:30","title":"Nem csak szex, ideológia: kinek való a poliamoria?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","shortLead":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","id":"20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb93e2e-61b4-4f1c-aeaa-a6d1db9e398b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","timestamp":"2018. november. 22. 14:42","title":"A reggeli csúcsforgalomban segítette világra gyermekét egy martonvásári apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1626ed-281a-4301-a4af-cf63adbe5000","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Hamis, ráadásul több évtizeddel megkésett hagyományőrzés jegyében állítottak emlékszobrot „a magyarok szeretett királynéjának”, Sisinek a nevét viselő Erzsébetnek.\r

\r

","shortLead":"Hamis, ráadásul több évtizeddel megkésett hagyományőrzés jegyében állítottak emlékszobrot „a magyarok szeretett...","id":"20181122_Tenyleg_ilyen_szobrot_erdemelt_Sisi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1626ed-281a-4301-a4af-cf63adbe5000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35bb817-8c77-4177-8308-cae08fe83b9a","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Tenyleg_ilyen_szobrot_erdemelt_Sisi","timestamp":"2018. november. 22. 11:55","title":"Tényleg ilyen szobrot érdemelt Sisi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezek a franchise-ok nincsenek \"fizetőképes” helyzetben, mert a náluk dolgozó eladók munkatermelékenysége nagyon alacsony, és komoly gondok vannak az üzemi hatékonyág terén is – állítja Raskó György a KSH boltösszeomlásokról számot adó statisztikája kapcsán.","shortLead":"Ezek a franchise-ok nincsenek \"fizetőképes” helyzetben, mert a náluk dolgozó eladók munkatermelékenysége nagyon...","id":"20181123_Rasko_vagy_egy_lancba_tomorul_a_CBA_a_Coop_es_a_Real_vagy_vegleg_lenyomja_oket_a_Lidl_es_az_Aldi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae76b37-406b-4571-843d-432daac4ff6e","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Rasko_vagy_egy_lancba_tomorul_a_CBA_a_Coop_es_a_Real_vagy_vegleg_lenyomja_oket_a_Lidl_es_az_Aldi","timestamp":"2018. november. 23. 13:57","title":"Raskó: Vagy egy láncba tömörül a CBA, a Coop és a Reál, vagy végleg lenyomja őket a Lidl és az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]