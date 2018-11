Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy a Facebook Messenger a korábbi üzenetváltásokat kezdi el úgy megjeleníteni, mintha azok frissek lennének. A hibát mostanra már orvosolták.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy a Facebook Messenger a korábbi üzenetváltásokat kezdi el úgy megjeleníteni...","id":"20181127_facebook_messenger_bug_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c7cef6-e5e5-47b9-b4f2-96c45a4e3d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_facebook_messenger_bug_hiba","timestamp":"2018. november. 27. 11:33","title":"Nagyon kellemetlen hiba bukkant fel a Facebook Messengerben – ön is találkozott vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete már a megújult Messengert használják a facebookozók, ám a jelek szerint nem az volt a végső változat: időközben kijött egy újabb verzió, ami nem kevés kellemetlenséget is hozott.","shortLead":"Néhány hete már a megújult Messengert használják a facebookozók, ám a jelek szerint nem az volt a végső változat...","id":"20181126_facebook_messenger_dizajn_kullem_uj_messenger_funkciok_uzenetiras_a_facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cff077-de35-4635-90b4-412c53b57574","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_facebook_messenger_dizajn_kullem_uj_messenger_funkciok_uzenetiras_a_facebookon","timestamp":"2018. november. 26. 16:03","title":"Megint változott a Messenger, és könnyen lehet, hogy ez az őrületbe kergeti majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A Beyond Meat nevű vegán burgeres cég azt tervezi, hogy tőzsdén keresztül von be forrásokat a további terjeszkedéshez – vette észre a Portfolio.hu.","shortLead":"A Beyond Meat nevű vegán burgeres cég azt tervezi, hogy tőzsdén keresztül von be forrásokat a további terjeszkedéshez –...","id":"20181125_Tozsdere_keszul_Leonardo_DiCaprio_vegan_burgeres_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c604e5-84df-4771-b1ea-d5f2a1d04673","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Tozsdere_keszul_Leonardo_DiCaprio_vegan_burgeres_cege","timestamp":"2018. november. 25. 20:59","title":"Tőzsdére készül Leonardo DiCaprio vegán burgeres cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed9841-74fe-4665-af4e-111d0c10a619","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új gyártócsarnokokat, automata magas- és kéziraktárat, valamint energiaépületet építenek -","shortLead":"Új gyártócsarnokokat, automata magas- és kéziraktárat, valamint energiaépületet építenek -","id":"20181127_Nagy_fejlesztesbe_kezd_a_nyiregyhazi_Lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ed9841-74fe-4665-af4e-111d0c10a619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b01e026-b68a-4b91-8f8b-0c03440de54b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Nagy_fejlesztesbe_kezd_a_nyiregyhazi_Lego","timestamp":"2018. november. 27. 07:23","title":"Nagy fejlesztésbe kezd a nyíregyházi Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ba992-5a41-413d-ba42-a256f2b1f26a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyenes Beszéd és az Egyenesen volt műsorvezetője Gulyás Márton műsorában fakadt ki az ellenzéki bénáskodásra. ","shortLead":"Az Egyenes Beszéd és az Egyenesen volt műsorvezetője Gulyás Márton műsorában fakadt ki az ellenzéki bénáskodásra. ","id":"20181125_Kalman_Olga_az_ellenzeki_teszetoszasagrol_ugy_kellett_nogatni_oket_hogy_szolaljanak_mar_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93ba992-5a41-413d-ba42-a256f2b1f26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0039f3a2-90a6-4dfa-9ce7-d7250b178595","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Kalman_Olga_az_ellenzeki_teszetoszasagrol_ugy_kellett_nogatni_oket_hogy_szolaljanak_mar_meg","timestamp":"2018. november. 25. 19:10","title":"Kálmán Olga az ellenzéki teszetoszaságról: úgy kellett nógatni őket, hogy szólaljanak már meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","shortLead":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","id":"20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd566a0f-b4e8-485c-9ff8-9510c8a65269","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Adam Sandler megint belebotlott egy esküvői fotózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ac11bc-46dc-4ba5-8add-41795088da54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkán látni olyan boldognak a NASA embereit, mint amilyenek hétfőn voltak, amikor a májusban útnak indított szondájuk sikerrel landolt a Mars felszínén.","shortLead":"Ritkán látni olyan boldognak a NASA embereit, mint amilyenek hétfőn voltak, amikor a májusban útnak indított szondájuk...","id":"20181127_nasa_mars_insight_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53ac11bc-46dc-4ba5-8add-41795088da54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37a4d19-f5b4-454f-845a-5f526bbde3d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_nasa_mars_insight_urszonda","timestamp":"2018. november. 27. 15:03","title":"Hogy mit éreztek a NASA emberei, amikor az InSight leszállt a Marson? Mutatjuk – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin Libertadores Kupa fináléjának visszavágójában a két ősi rivális, a River Plate és a Boca Juniors csap(ott volna) össze.","shortLead":"Az argentin Libertadores Kupa fináléjának visszavágójában a két ősi rivális, a River Plate és a Boca Juniors csap(ott...","id":"20181125_Tovabb_halasztjak_a_Linonbertadoresdontpo_a_szombati_botrany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dea5a3-3f30-4bb0-9f05-c2fb2d182b3c","keywords":null,"link":"/sport/20181125_Tovabb_halasztjak_a_Linonbertadoresdontpo_a_szombati_botrany_miatt","timestamp":"2018. november. 25. 21:24","title":"Tovább halasztják a Libertadores-döntőt a szombati botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]