[{"available":true,"c_guid":"54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","shortLead":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","id":"20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd566a0f-b4e8-485c-9ff8-9510c8a65269","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Adam Sandler megint belebotlott egy esküvői fotózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Megszületett a megállapodás a Brexit feltételeiről a vasárnapi, rendkívüli EU-csúcson. Ám ez távolról sem jelenti azt, hogy elhárult a rendezetlen Brexit veszélye.","shortLead":"Megszületett a megállapodás a Brexit feltételeiről a vasárnapi, rendkívüli EU-csúcson. Ám ez távolról sem jelenti azt...","id":"20181125_Vegre_tudjuk_mit_jelent_a_Brexit_Most_a_briteken_a_sor_hogy_belenyugodjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aaa87b-df40-4112-ae71-7f84547f925d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Vegre_tudjuk_mit_jelent_a_Brexit_Most_a_briteken_a_sor_hogy_belenyugodjanak","timestamp":"2018. november. 25. 14:05","title":"Orbán is elérzékenyült azon a napon, amikor megtudtuk, mit jelent a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb0893-8c61-4eea-93c5-898a801173bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Alexander Gerst űrhajós a Nemzetköz Űrállomás (ISS) fedélzetéről rögzítette, ahogy Bajkonurból fellövik a Progress űrhajót.","shortLead":"A német Alexander Gerst űrhajós a Nemzetköz Űrállomás (ISS) fedélzetéről rögzítette, ahogy Bajkonurból fellövik...","id":"20181125_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fellovese_video_alexander_gerst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb0893-8c61-4eea-93c5-898a801173bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da0bd9f-6fda-4696-be2e-7fc5a2a24db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fellovese_video_alexander_gerst","timestamp":"2018. november. 25. 20:03","title":"Lenyűgöző timelapse videó: így néz ki az űrből egy földi rakétakilövés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","shortLead":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","id":"20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab5ac4-c2e1-42ac-b73b-f58b88eb73db","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","timestamp":"2018. november. 26. 19:16","title":"Beázik a szombathelyi sürgősségi, kukákkal fogják fel a becsöpögő vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"Az utóbbi évek legnagyobb szállásfejlesztési programja körül csoportosulnak a Mészáros Lőrinchez és a kormányhoz közeli, uniós közbeszerzéseket sorra nyerő cégek.","shortLead":"Az utóbbi évek legnagyobb szállásfejlesztési programja körül csoportosulnak a Mészáros Lőrinchez és a kormányhoz...","id":"201847__meszarosek_hotelei__turizmus__kozpenz__megszallok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d1483c-9a3f-41c1-9dfe-0e2a4908ff54","keywords":null,"link":"/kkv/201847__meszarosek_hotelei__turizmus__kozpenz__megszallok","timestamp":"2018. november. 25. 15:00","title":"300 milliárdért fejlesztik a szállodákat. Na, és ki jár jól vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat hónapnyi utazást követően várhatóan ma 21 óra körül landol a Marson a NASA robotgeológusa, amely a vörös bolygó rengéseit is vizsgálja majd. Az InSight leszállását élőben sugározzák.","shortLead":"Hat hónapnyi utazást követően várhatóan ma 21 óra körül landol a Marson a NASA robotgeológusa, amely a vörös bolygó...","id":"20181126_nasa_insight_urszonda_mars_leszallas_elo_adas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdfebc5-25af-4670-8f73-7b619cc00be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_nasa_insight_urszonda_mars_leszallas_elo_adas","timestamp":"2018. november. 26. 19:33","title":"Itt nézheti élőben a NASA újabb történelmi landolását a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vissza kéne vonni az új egyházügyi törvényt a TASZ jogvédő szervezet szerint, mert továbbra is diszkriminája a vallási szervezeteket, amelyek joggal pereskedhetnek majd az igazukért.","shortLead":"Vissza kéne vonni az új egyházügyi törvényt a TASZ jogvédő szervezet szerint, mert továbbra is diszkriminája a vallási...","id":"20181126_TASZ_az_uj_egyhazugyi_torveny_karos_es_kozpenzpazarlast_jelent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fcf2b4-7b48-4e96-8e14-70ea317fc79d","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_TASZ_az_uj_egyhazugyi_torveny_karos_es_kozpenzpazarlast_jelent","timestamp":"2018. november. 26. 12:10","title":"TASZ: az új egyházügyi törvény káros, és közpénzpazarlást jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. ","shortLead":"Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. ","id":"20181126_samsung_galaxy_f_ar_osszecsukhato_telefon_hajlithato_telefon_infinity_flex_display","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed7cbe3-1451-4af1-8473-07bc6e2dcae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_samsung_galaxy_f_ar_osszecsukhato_telefon_hajlithato_telefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. november. 26. 17:03","title":"Elképesztően sokba kerülhet a Samsung összehajtható mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]