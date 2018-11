Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos, a túlórakeretet megemelő javaslat egyik benyújtója szeretne kompromisszumban megállapodni a szakszervezetekkel. ","shortLead":"Kósa Lajos, a túlórakeretet megemelő javaslat egyik benyújtója szeretne kompromisszumban megállapodni...","id":"20181126_Rabszolgatorveny_Kosa_szerdan_leulne_a_tiltakozo_szakszervezetekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c7162-c8bb-41b4-99b1-8c28afc4106d","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Rabszolgatorveny_Kosa_szerdan_leulne_a_tiltakozo_szakszervezetekkel","timestamp":"2018. november. 26. 21:59","title":"\"Rabszolgatörvény\": Kósa szerdán leülne a tiltakozó szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a734bccd-69d1-4592-9acc-0038727e6b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újbudai lakásban fogták el a 25 éves férfit. ","shortLead":"Egy újbudai lakásban fogták el a 25 éves férfit. ","id":"20181128_Kamu_netes_hirdetesekkel_csalt_ki_penzt_27_elfogatoparancs_volt_ellene__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a734bccd-69d1-4592-9acc-0038727e6b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c985ba-29ed-4ec7-b30b-bf6cf0c27dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Kamu_netes_hirdetesekkel_csalt_ki_penzt_27_elfogatoparancs_volt_ellene__video","timestamp":"2018. november. 28. 07:00","title":"Kamu netes hirdetésekkel csalt ki pénzt, 27 elfogatóparancs volt ellene – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság első alelnökét megkérdezték, van-e esélye az ellenzéknek az EP-választáson.","shortLead":"Az Európai Bizottság első alelnökét megkérdezték, van-e esélye az ellenzéknek az EP-választáson.","id":"20181127_Timmermans_Orban_politikajaval_elszigetelodes_var_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab144ce-1328-46b0-859d-ff9324b9b8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Timmermans_Orban_politikajaval_elszigetelodes_var_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 27. 17:44","title":"Timmermans: Orbán politikájával elszigetelődés vár Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd dolláros befektetést tervezett a francia Total Irán partvidékén, ahol a világ legnagyobb földgáz készletét találták meg a kutatók. Aztán jött Trump elnök, aki felmondta az atomalkut Iránnal. Egyben megfenyegette azokat a külföldi cégeket, melyek ezek után is kapcsolatba kerülnek Iránnal. ","shortLead":"Egymilliárd dolláros befektetést tervezett a francia Total Irán partvidékén, ahol a világ legnagyobb földgáz készletét...","id":"20181126_Kinaiak_szereztek_meg_a_vilag_legnagyobb_foldgazkincset_hala_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573afee2-407d-4995-b563-9eceb59ebefd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Kinaiak_szereztek_meg_a_vilag_legnagyobb_foldgazkincset_hala_Trumpnak","timestamp":"2018. november. 26. 13:48","title":"Kínaiak szerezték meg a világ legnagyobb földgázkincsét, hála Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán festői környezetben, Hawaiin mutatja be a Qualcomm a legújabb, bivalyerős lapkakészletét, a Snapdragon 8150-et.","shortLead":"Igazán festői környezetben, Hawaiin mutatja be a Qualcomm a legújabb, bivalyerős lapkakészletét, a Snapdragon 8150-et.","id":"20181126_qualcomm_snapdragon_8150_bemutatoja_december_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332c8618-dcc0-44ec-b654-f8ab9dd36c3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_qualcomm_snapdragon_8150_bemutatoja_december_4","timestamp":"2018. november. 26. 10:03","title":"Kimentek a meghívók: végre tudni, mikor jön a Qualcomm minden mást verő lapkakészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem tudja elképzelni, hogy a globális felmelegedés káros hatással lenne az amerikai és a világgazdaságra.","shortLead":"Nem tudja elképzelni, hogy a globális felmelegedés káros hatással lenne az amerikai és a világgazdaságra.","id":"20181127_Donald_Trump_sajat_kormanya_klimajelentesenek_sem_hisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa3090a-1149-4a6d-bbe6-a3cde023090e","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Donald_Trump_sajat_kormanya_klimajelentesenek_sem_hisz","timestamp":"2018. november. 27. 05:22","title":"Donald Trump saját kormánya klímajelentésének sem hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kulturális bizottság fideszes elnöke szerint még tart a tervezet véglegesítéséről szóló vita.","shortLead":"A kulturális bizottság fideszes elnöke szerint még tart a tervezet véglegesítéséről szóló vita.","id":"20181126_Biztosan_nem_vezetik_be_jovore_az_uj_alaptantervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27967f35-f378-4353-bf96-a4a6a95feef0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Biztosan_nem_vezetik_be_jovore_az_uj_alaptantervet","timestamp":"2018. november. 26. 13:27","title":"Biztosan nem vezetik be jövőre az új alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6ea4e9-d4b1-4204-8bb2-94efc15b0b02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A házat az Operaház egykori karmestere építtette, most mélygarázsos szálloda épül a helyén. ","shortLead":"A házat az Operaház egykori karmestere építtette, most mélygarázsos szálloda épül a helyén. ","id":"20181127_Lebontanak_egy_tobb_mint_150_eves_hazat_a_VIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b6ea4e9-d4b1-4204-8bb2-94efc15b0b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff182c-8e27-4f03-bc5e-62ca6cdfe488","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Lebontanak_egy_tobb_mint_150_eves_hazat_a_VIII_keruletben","timestamp":"2018. november. 27. 19:29","title":"Hírneves művész házát bontják le a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]