[{"available":true,"c_guid":"483bb121-73cd-4c29-93dd-51cd0bb5c5d4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A női zsenikről mindig elfeledkeznek, legalábbis egészen a közelmúltig a világ nagyobb részén nem engedték, hogy azok legyenek - mutat rá Eric Weiner filozófus. ","shortLead":"A női zsenikről mindig elfeledkeznek, legalábbis egészen a közelmúltig a világ nagyobb részén nem engedték, hogy azok...","id":"20181127_A_tortenelem_miert_van_hijan_a_noi_zseniknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483bb121-73cd-4c29-93dd-51cd0bb5c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe20efd-0d99-4903-9601-afea6453ce3d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181127_A_tortenelem_miert_van_hijan_a_noi_zseniknek","timestamp":"2018. november. 27. 13:15","title":"A történelem miért van híján a női zseniknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megváltozott a december 10-i „aluljárókoncert” helyszíne: a Széll Kálmán téren, a metrókijáratnál lép majd fel Lovasi András, Menyhárt Jenő, Szűcs Krisztián, Frenk és sokan mások.



","shortLead":"Megváltozott a december 10-i „aluljárókoncert” helyszíne: a Széll Kálmán téren, a metrókijáratnál lép majd fel Lovasi...","id":"20181128_Nem_a_Blahan_es_nem_aluljaroban_de_sok_sztar_lep_fel_a_hajlektalanokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a84646-f3c0-452b-a3ce-482973f6d4e8","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Nem_a_Blahan_es_nem_aluljaroban_de_sok_sztar_lep_fel_a_hajlektalanokert","timestamp":"2018. november. 28. 10:04","title":"Nem a Blahán és nem aluljáróban, de sok sztár lép fel a hajléktalanokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f7f74b-b03a-472e-82b6-9542024dfa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örökbérleti szerződés hanem haszonkölcsön szerződés van a Politikatörténeti Intézet és az állam között. Ezt pedig az utóbbi felmondja, majd 15 nappal később \"intézkedni fog az ingatlan kiürítése iránt\", azaz kiteszi a PTI-t.","shortLead":"Nem örökbérleti szerződés hanem haszonkölcsön szerződés van a Politikatörténeti Intézet és az állam között. Ezt pedig...","id":"20181127_Megis_ki_kell_koltoznie_a_PTInek_a_Kuria_epuletebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37f7f74b-b03a-472e-82b6-9542024dfa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d9bb28-6a5e-42b6-8ca2-c46e6f0a804b","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Megis_ki_kell_koltoznie_a_PTInek_a_Kuria_epuletebol","timestamp":"2018. november. 27. 12:18","title":"Mégis ki kell költöznie a PTI-nek a Kúria épületéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 55 éves rendező szerda este nősült meg.","shortLead":"Az 55 éves rendező szerda este nősült meg.","id":"20181129_Quentin_Tarantino_elvette_35_eves_baratnojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ee6289-3367-4cb3-90ec-590a8774a823","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Quentin_Tarantino_elvette_35_eves_baratnojet","timestamp":"2018. november. 29. 07:52","title":"Quentin Tarantino elvette 35 éves barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c5fcd-1e8c-4f32-befd-9ec0b62c3a8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stephen Hillenburg halálát amiotrófiás laterálszklerózis, másnéven az ALS betegség okozta. 57 éves volt. ","shortLead":"Stephen Hillenburg halálát amiotrófiás laterálszklerózis, másnéven az ALS betegség okozta. 57 éves volt. ","id":"20181127_Meghalt_az_ember_aki_kitalalta_SpongyaBobot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c5fcd-1e8c-4f32-befd-9ec0b62c3a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733347-0563-4cda-95f3-724100fa7c8c","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Meghalt_az_ember_aki_kitalalta_SpongyaBobot","timestamp":"2018. november. 27. 19:41","title":"Meghalt az ember, aki kitalálta SpongyaBobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gruevszki-ügy, fegyverkereskedők kiadása, Oroszország békén hagyása a kiújult ukrán válság kapcsán – több oroszbarát lépésünk volt mostanában, amire jutott egy Amerika-ellenes is: a kormány nem egyezett meg a CEU-val. Ez már a végső szakítás a nyugati orientációval?","shortLead":"Gruevszki-ügy, fegyverkereskedők kiadása, Oroszország békén hagyása a kiújult ukrán válság kapcsán – több oroszbarát...","id":"20181128_Hello_Szasa_Megszaporodtak_az_oroszbarat_huzasaink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6882a4ff-f732-4a52-a708-6a12137e154c","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Hello_Szasa_Megszaporodtak_az_oroszbarat_huzasaink","timestamp":"2018. november. 28. 17:23","title":"Helló, Szása! Megszaporodtak az oroszbarát húzásaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","shortLead":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","id":"20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365a4ede-8d2c-4398-a32b-87ddb6fde4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","timestamp":"2018. november. 28. 14:48","title":"Videó: tél előtti tanulság, csak óvatosan a hókotró közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban az amerikai kormány, amiért az oroszoknak adtuk ki az általuk is kért fegyverkereskedőket, de a magyar kormányt sem kell félteni, ráripakodott az USA-ra.","shortLead":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban...","id":"20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e42a2e5-4d73-4414-9184-43dbebd0b743","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","timestamp":"2018. november. 27. 13:49","title":"A kormány nem ijed meg, visszatámad az amerikai kritikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]