[{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Több mint 40 jelzés érkezett egyetemistáktól, amiben felnyomják a tanáraikat \"kéretlen baloldali politizálás\" miatt, de a bejelentések folyamatosan jönnek – ezt a 888.hu közölte, mikor a Klubrádió a felhívás sikeréről kérdezte Habony Árpád bulvárlapját.","shortLead":"Több mint 40 jelzés érkezett egyetemistáktól, amiben felnyomják a tanáraikat \"kéretlen baloldali politizálás\" miatt, de...","id":"20181128_Mar_tobb_mint_40_egyetemista_jelentette_fel_tanarat_Habony_bulvarlapjanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a97e5-7735-4a85-8158-8f81d2824152","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Mar_tobb_mint_40_egyetemista_jelentette_fel_tanarat_Habony_bulvarlapjanal","timestamp":"2018. november. 28. 12:54","title":"Már több mint 40 egyetemista jelentette fel tanárát Habony bulvárlapjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tao-támogatásból épülne.","shortLead":"Tao-támogatásból épülne.","id":"20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034c3e4-f44d-4536-b95d-d3dd326203aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","timestamp":"2018. november. 28. 15:43","title":"Lajosmizse sem marad sportcsarnok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt kártérítést, a Helsinki szerint viszont nem ők képviselték a férfit. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt...","id":"20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac88be0-ddf5-40e8-a1df-e804b58d5370","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","timestamp":"2018. november. 28. 17:19","title":"A kormánylap az olaszliszkai lincselő miatt támadta a Helsinki Bizottságot, de nagyon mellényúltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis az agy olyan részére bukkant, amely nem volt ismert az orvostudomány előtt. A felfedezés különböző neurológiai betegségek kezelését segítheti. ","shortLead":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis...","id":"20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc881e5-47ea-47a8-9283-d715bdf82b82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","timestamp":"2018. november. 28. 11:33","title":"Van egy rejtett része az agynak, amit csak most fedeztek fel, a Parkinson-kór kezelésében is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e360f47-6ca6-476f-928c-c7bd3500f4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamisan tanúzott és hamis alibit igazolt F.-né Ny. Éva a romagyilkosságok elkövetőinek. Csak a gyilkosok perének végén indulhatott ellene eljárást, most született meg az ítélet.","shortLead":"Hamisan tanúzott és hamis alibit igazolt F.-né Ny. Éva a romagyilkosságok elkövetőinek. Csak a gyilkosok perének végén...","id":"20181128_Bortonbe_vonul_a_romagyilkossagok_elkovetoinek_hamis_alibit_igazolo_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e360f47-6ca6-476f-928c-c7bd3500f4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03074742-2fff-42f9-83c4-0e3a6c2f266a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Bortonbe_vonul_a_romagyilkossagok_elkovetoinek_hamis_alibit_igazolo_no","timestamp":"2018. november. 28. 17:26","title":"Börtönbe kell vonulnia a romagyilkosságok elkövetőinek hamis alibit igazoló nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cca5c28-8808-455f-92d0-fc18f0556619","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moszkvában található Keldis Kutatóközpont vezetője szerint Elon Musk csak meglévő technológiát használt fel a SpaceX rakétáihoz, ők azonban újat fejlesztenének. Csakhogy ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"A Moszkvában található Keldis Kutatóközpont vezetője szerint Elon Musk csak meglévő technológiát használt fel a SpaceX...","id":"20181129_atom_meghajtasu_raketa_urjarmu_urtechnologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cca5c28-8808-455f-92d0-fc18f0556619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2847d972-73f4-4919-adab-274b6ad0821e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_atom_meghajtasu_raketa_urjarmu_urtechnologia","timestamp":"2018. november. 29. 20:03","title":"Atommeghajtású űrrakétát fejlesztenének az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig ismeretlen részleteket közölt a német közszolgálati DW, állításuk szerint már Macedóniából is magyarok segíthettek kijutni Nikola Gruevszki korábbi miniszterelnöknek.","shortLead":"Eddig ismeretlen részleteket közölt a német közszolgálati DW, állításuk szerint már Macedóniából is magyarok...","id":"20181128_Macedoniabol_is_magyarok_segithettek_kijutni_Gruevszkinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb97b56a-853d-4b8d-a00d-ef9491388b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Macedoniabol_is_magyarok_segithettek_kijutni_Gruevszkinek","timestamp":"2018. november. 28. 11:25","title":"Macedóniából is magyarok segíthettek kijutni Gruevszkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","shortLead":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","id":"20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ab8d4-682d-49ed-bf9c-e7b9a7542a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","timestamp":"2018. november. 30. 06:15","title":"A tél első hétvégéjén is marad a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]