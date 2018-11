Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","shortLead":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","id":"20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01e67c9-5549-4370-9a8c-10c206ef302e","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","timestamp":"2018. november. 28. 12:06","title":"Az ukrán elnök aláírta a hadiállapot bevezetéséről szóló jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt szeretnék, ha még aznap összeülne a Szakszervezeti Tisztségviselők Tanácsa, és akciótervet dolgoznának ki arra az esetre, ha a képviselők mégis megszavaznák a módosító javaslatot.","shortLead":"Azt szeretnék, ha még aznap összeülne a Szakszervezeti Tisztségviselők Tanácsa, és akciótervet dolgoznának ki arra...","id":"20181128_A_pedagogusok_is_csatlakoznak_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9181f9bc-e261-4893-8d71-aa9338b11e12","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_A_pedagogusok_is_csatlakoznak_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","timestamp":"2018. november. 28. 14:34","title":"Pedagógusok is csatlakoznak a „rabszolgatörvény” elleni tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Majdnem minden társadalmi körben csökkent a szegények száma, egyedül a munkanélkülieknél nincs javulás. Az egyenlőtlenségek nőttek, a gyerek pedig továbbra is szegénységi kockázatnak számít – erre jutott a KSH, amikor a háztartások életszínvonalát elemezte.","shortLead":"Majdnem minden társadalmi körben csökkent a szegények száma, egyedül a munkanélkülieknél nincs javulás...","id":"20181130_19_millio_magyart_fenyeget_a_szegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de13a3c7-bee3-4030-8199-2b0d0ba56e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_19_millio_magyart_fenyeget_a_szegenyseg","timestamp":"2018. november. 30. 10:47","title":"Csaknem kétmillió magyart fenyeget a szegénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185bd67e-1cd0-43c9-9fc3-da65d26bc0fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb, a legilletékesebbtől, azaz a gyártótól származó poszter jelent meg a neten a Huawei Infinity O kijelzőjére utalva. Megelőzi vajon a kínai cég a Samsungot?","shortLead":"Egy újabb, a legilletékesebbtől, azaz a gyártótól származó poszter jelent meg a neten a Huawei Infinity O kijelzőjére...","id":"20181129_huawei_infinity_q_kepernyo_huawei_nova_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=185bd67e-1cd0-43c9-9fc3-da65d26bc0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8d809e-c8cb-4ddb-823e-1d0cb1a05853","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_huawei_infinity_q_kepernyo_huawei_nova_4","timestamp":"2018. november. 29. 19:03","title":"Itt az újabb sejtelmes kép a Huawei Samsung-konkurens megoldásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most nyilatkozott először az a nő, akit gyerekként elsodort kocsijával Szögi Lajos Olaszliszkán. ","shortLead":"Most nyilatkozott először az a nő, akit gyerekként elsodort kocsijával Szögi Lajos Olaszliszkán. ","id":"20181129_H_Kitti_sajnalja_hogy_agyonvertek_Szogi_Lajost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00f15e5-00d2-420a-b7d6-a35aa394f50f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_H_Kitti_sajnalja_hogy_agyonvertek_Szogi_Lajost","timestamp":"2018. november. 29. 12:05","title":"H. Kitti sajnálja, hogy agyonverték miatta Szögi Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap, illetve a kiadóhoz tartozó többi újság a Mediaworks-höz került. ","shortLead":"A lap, illetve a kiadóhoz tartozó többi újság a Mediaworks-höz került. ","id":"20181128_Puch_Laszlo_eladta_a_Szabad_Foldet_Meszaros_Lorincnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceeda24-68a1-4c5d-92e1-d643b190a3b3","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Puch_Laszlo_eladta_a_Szabad_Foldet_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. november. 28. 12:10","title":"Puch László eladta a Szabad Földet Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762","c_author":"Puzsér Róbert","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelöltségre jelentkező kritikus politikai manifesztuma. ","shortLead":"A főpolgármester-jelöltségre jelentkező kritikus politikai manifesztuma. ","id":"20181130_Puzser_Robert_Uj_centrista_politikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d0fbc1-f0ed-4a8f-95c6-eda800dbc906","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Puzser_Robert_Uj_centrista_politikat","timestamp":"2018. november. 30. 08:32","title":"Puzsér Róbert: Új centrista politikát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországot és Szlovákiát is lepipáljuk.","shortLead":"Lengyelországot és Szlovákiát is lepipáljuk.","id":"20181128_Magyarorszag_rekorder_az_adobeszedesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85958b33-408c-4c1e-b54f-ae9f7075c242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Magyarorszag_rekorder_az_adobeszedesben","timestamp":"2018. november. 28. 16:07","title":"Magyarország rekorder az adóbeszedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]