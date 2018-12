Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","shortLead":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","id":"20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f866d3a-3f3a-43c5-afd3-ef9a1b154f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","timestamp":"2018. december. 05. 06:00","title":"Lezsák nélkül folytatná a rabszolgatörvény rövidre zárt vitáját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghosszabbította a hatóság a Vodafone Magyarország 2100 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságát.","shortLead":"Meghosszabbította a hatóság a Vodafone Magyarország 2100 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságát.","id":"20181205_vodafone_magyarorszag_2100_mhz_nmhh_frekvenciahasznalati_jogosultsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3894be9c-4886-435a-953d-547ef7370169","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_vodafone_magyarorszag_2100_mhz_nmhh_frekvenciahasznalati_jogosultsag","timestamp":"2018. december. 05. 20:43","title":"Marad a Vodafone a 2100 Mhz-en, ezen szórják majd a szupergyors internetet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede22e06-73dc-4c6b-8303-0163fc46f870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye, hogy lehetetlennek tűnik? Az Egyesült Államokban már hagyománya van. De miért tömi cukorkával Michelle Obamát George Bush a saját apja temetésén? Van magyarázat a rejtélyes gesztusra.","shortLead":"Ugye, hogy lehetetlennek tűnik? Az Egyesült Államokban már hagyománya van. De miért tömi cukorkával Michelle Obamát...","id":"20181206_Kepzelje_el_hogy_Orban_Viktor_ad_egy_cukorkat_Dobrev_Klaranak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede22e06-73dc-4c6b-8303-0163fc46f870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14250447-80f0-4495-a97f-f11465c7b64c","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Kepzelje_el_hogy_Orban_Viktor_ad_egy_cukorkat_Dobrev_Klaranak","timestamp":"2018. december. 06. 08:05","title":"Képzelje el, hogy Orbán Viktor ad egy cukorkát Dobrev Klárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28079326-e0d0-4c00-879a-51a7abc2b8e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák főváros nemrég kivívta a világ leginkább kellemesen lakható városának járó címet. Ausztria 1,8 milliós fővárosa remekel a tömegközlekedésben, műemlék-épületekkel, legendás múzeumokkal, pezsgő, modern kulturális élettel rendelkezik. De amiért megelőzött sok más metropoliszt, az elsősorban a relatíve olcsó lakhatás.","shortLead":"Az osztrák főváros nemrég kivívta a világ leginkább kellemesen lakható városának járó címet. Ausztria 1,8 milliós...","id":"20181205_Wienerschnitzel_es_kebabszag_mt_tiud_Becs_jobban_mint_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28079326-e0d0-4c00-879a-51a7abc2b8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5430645-15d5-4069-9ba2-b19e51f5ca38","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Wienerschnitzel_es_kebabszag_mt_tiud_Becs_jobban_mint_Budapest","timestamp":"2018. december. 05. 05:52","title":"Wienerschnitzel és kebabszag, mit tud Bécs jobban, mint Budapest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c4cb3e-93ca-4194-8656-c9ea2a7dc156","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt üzemeltetőt egy éve rakta ki a tulajdonos ELMŰ az étteremből, a férfi perelt, nyert, visszatért, és székekkel, asztalokkal zárta körbe magát.","shortLead":"A volt üzemeltetőt egy éve rakta ki a tulajdonos ELMŰ az étteremből, a férfi perelt, nyert, visszatért, és székekkel...","id":"20181205_Visszatert_es_bezarta_magat_volt_ettermebe_a_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83c4cb3e-93ca-4194-8656-c9ea2a7dc156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83787c60-5e86-4f2e-b34c-50e478550858","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Visszatert_es_bezarta_magat_volt_ettermebe_a_ferfi","timestamp":"2018. december. 05. 20:27","title":"Visszatért, és bezárta magát volt éttermébe a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati rádió és televízió. A riportban azt vizsgálják, hogy a látszólag semmiféle káros kibocsátást, zajt nem produkáló, modern elektromos autók valóban olyan környezetbarátok-e, mint ahogy azt a közvélemény többsége véli. ","shortLead":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati...","id":"20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3c1915-ab56-40cd-81f7-a260390585ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","timestamp":"2018. december. 06. 09:35","title":"Feldúlták Párizst a sárgamellényesek, ideje higgadtan érvelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa614887-5efa-48d3-b13a-634b7a4a757b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hagyomány, hogy az év ezen időszakában mindig elromlik a Széll Kálmán téri óra. A budapestiek most is lecsaptak a lehetőségre. ","shortLead":"Már hagyomány, hogy az év ezen időszakában mindig elromlik a Széll Kálmán téri óra. A budapestiek most is lecsaptak...","id":"20181204_A_CEU_eluzeserol_is_megemlekezik_a_Szell_Kalman_teren_kiragasztott_ora__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa614887-5efa-48d3-b13a-634b7a4a757b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d70531-1c39-4eb4-9882-ac93cc85e217","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_CEU_eluzeserol_is_megemlekezik_a_Szell_Kalman_teren_kiragasztott_ora__foto","timestamp":"2018. december. 04. 14:04","title":"A CEU elűzéséről is megemlékezik a Széll Kálmán téren kiragasztott óra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]