[{"available":true,"c_guid":"da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet próbálni az év egyik legjobb videojátékát.","shortLead":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet...","id":"20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba42e6b3-62d5-401b-bbb6-e1a2c7aaaa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","timestamp":"2018. december. 06. 21:33","title":"Ingyen ki lehet próbálni az év egyik legjobb játékának tartott Shadow of the Tomb Raidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94c7b1f-3fd6-4a75-82a7-aa00752a0a67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egyre több Finnországba induló repülőt töröltek, miután azzal hirdették az utat, hogy havas csodavilágot lehet megnézni. Van, ahol tavalyról raktak el havat, de 0 fok felett nem merik kivinni.","shortLead":"Egyre több Finnországba induló repülőt töröltek, miután azzal hirdették az utat, hogy havas csodavilágot lehet...","id":"20181205_Torlik_a_Lappfoldre_indulo_repuloket_a_brit_utazasi_irodak_mert_nincs_ho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94c7b1f-3fd6-4a75-82a7-aa00752a0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa211e3-8978-43a7-a524-10950f2f5950","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Torlik_a_Lappfoldre_indulo_repuloket_a_brit_utazasi_irodak_mert_nincs_ho","timestamp":"2018. december. 05. 11:36","title":"Törlik a Lappföldre induló repülőket a brit utazási irodák, mert nincs hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján akadályozta meg a szigetország részvételét.\r

