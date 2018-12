Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"713d21e3-729b-4557-8d53-f4fbcab2ee51","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Az elektronikus jegy- és bérletrendszer körüli ordenáré sértegetés és hazudozás után a főpolgármester egy dolgot tehet: megkövet mindenkit. Igen, engem is. ","shortLead":"Az elektronikus jegy- és bérletrendszer körüli ordenáré sértegetés és hazudozás után a főpolgármester egy dolgot tehet...","id":"20181210_Cegledi_Elvarom_Tarlos_Istvan_bocsanatkereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713d21e3-729b-4557-8d53-f4fbcab2ee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30902e53-7b80-432a-a5bc-21e21c0d2a92","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Cegledi_Elvarom_Tarlos_Istvan_bocsanatkereset","timestamp":"2018. december. 10. 16:45","title":"Ceglédi: Elvárom Tarlós István bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6354733-094f-4a83-9c6d-32b498c3380f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincsen semmi baja, csak picike.","shortLead":"Nincsen semmi baja, csak picike.","id":"20181212_Oriasallatok_utan_ime_egy_mini_a_macskameretu_bika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6354733-094f-4a83-9c6d-32b498c3380f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b21b7a-3d21-41e3-bc3b-b97f90b552b5","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Oriasallatok_utan_ime_egy_mini_a_macskameretu_bika","timestamp":"2018. december. 12. 10:45","title":"Óriásállatok után íme, egy mini: a macskaméretű bika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svájci központú Met Holding került a kormányfő közelébe.","shortLead":"A svájci központú Met Holding került a kormányfő közelébe.","id":"20181212_Orbanek_az_europai_gazbizniszben_is_feltuntek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209b8d5a-7caa-4d7b-b19a-4634fecfbdf1","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Orbanek_az_europai_gazbizniszben_is_feltuntek","timestamp":"2018. december. 12. 12:48","title":"Orbánék az európai gázbizniszben is feltűntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06891e79-2c6a-4fea-a737-7658f76f260d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sokkoló alakítás az Oscarig repítheti Kidmant.","shortLead":"A sokkoló alakítás az Oscarig repítheti Kidmant.","id":"20181212_Nicole_Kidman_eltiltotta_lanyait_az_uj_filmjetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06891e79-2c6a-4fea-a737-7658f76f260d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20583c-2a95-4b14-b7ca-64a9067b9de0","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Nicole_Kidman_eltiltotta_lanyait_az_uj_filmjetol","timestamp":"2018. december. 12. 12:07","title":"Nicole Kidman eltiltotta lányait az új filmjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint Tarlós István megkezdte a kampányt, de „a cementtel és sóderrel mindig jól kitömött betonemberről” azt mondja Puzsér, szemérmetlenül hazudik.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint Tarlós István megkezdte a kampányt, de „a cementtel és sóderrel mindig jól kitömött...","id":"20181211_Puzser_Tarlos_meg_a_Kutyapartot_is_megprobalja_tullicitalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0984880e-98e7-4a57-b1db-f0e8cae308d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Puzser_Tarlos_meg_a_Kutyapartot_is_megprobalja_tullicitalni","timestamp":"2018. december. 11. 12:24","title":"Puzsér: Tarlós még a Kutyapártot is megpróbálja túllicitálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead52509-7ad5-46d2-8310-1d8177861853","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Így üzennek a kormányfőnek - levélben és szóban - a CEU polgárai. Videó","shortLead":"Így üzennek a kormányfőnek - levélben és szóban - a CEU polgárai. Videó","id":"20181210_Video_Halld_meg_a_hangunk_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ead52509-7ad5-46d2-8310-1d8177861853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c747e8e-5ce6-4394-a91b-9d1bd08c575b","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Video_Halld_meg_a_hangunk_Orban","timestamp":"2018. december. 10. 17:15","title":"Videó: Halld meg a hangunk, Orbán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc38030-6ef7-49ff-8252-3dcb4b418246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két különleges technológia szabadalmát szúrta ki a Facebook, amik a helyadatok, illetve más felhasználók szokásai alapján képesek meghatározni, hová fogunk menni legközelebb.","shortLead":"Két különleges technológia szabadalmát szúrta ki a Facebook, amik a helyadatok, illetve más felhasználók szokásai...","id":"20181211_facebook_helymeghatarozas_szabadalom_celzott_reklamok_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc38030-6ef7-49ff-8252-3dcb4b418246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7839757b-b920-4605-91b0-517319da5f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_facebook_helymeghatarozas_szabadalom_celzott_reklamok_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. december. 11. 10:33","title":"Olyan technológiát talált ki a Facebook, ami megjósolja, hova fogunk menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy a Kreml zsoldjában álló orosz internetes trollok is részt vettek a franciaországi sárgamellényes tüntetések résztvevőinek felhergelésében. Igaz, önmagukban nem lettek volna képesek utcára vinni több mint százezer embert.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy a Kreml zsoldjában álló orosz internetes trollok is részt vettek a franciaországi...","id":"20181211_Az_orosz_trollok_Franciaorszagban_is_aktivak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a85e0cf-4854-4697-bc99-8b83ec082f90","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Az_orosz_trollok_Franciaorszagban_is_aktivak","timestamp":"2018. december. 12. 06:00","title":"Az orosz trollok a francia tüntetések körül is kavarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]