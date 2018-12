Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A finn szerencsére reagált a szentpétervári vodkás fellépésére.

Kecskemét után Debrecenben is gyártanak már Mercedeseket – igaz, nem személyautókat.

Évzáró díszvacsorát ad az Állami Egészségügyi Ellátó Központ félezer főnek, miközben 100 millió forintra büntették őket, a rábízott intézményekben pedig WC-papír sincs. A gyanúsítottat nagy erőkkel keresik. ","shortLead":"A karácsonyi vásár közelében kezdett lövöldözni egy hatóságok előtt már ismert személy, akinek sikerült elmenekülnie...","id":"20181211_Strasbourgi_lovoldozes_nott_az_aldozatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3fecd9-480c-4e4b-b9c7-ee888f48fbd5","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Strasbourgi_lovoldozes_nott_az_aldozatok_szama","timestamp":"2018. december. 11. 22:15","title":"Terrortámadás a strasbourgi karácsonyi vásárban: három halott, az elkövető még mindig szökésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évi 73 milliót oszthat szét a házelnök, a pénz jó része határon túli magyaroknak ment. ","shortLead":"Évi 73 milliót oszthat szét a házelnök, a pénz jó része határon túli magyaroknak ment. ","id":"20181211_32_milliot_adott_belyeggyujtoknek_Kover_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52597521-6d75-4088-b1ed-80ced4d6a4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_32_milliot_adott_belyeggyujtoknek_Kover_Laszlo","timestamp":"2018. december. 11. 19:24","title":"3,2 milliót adott bélyeggyűjtőknek Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9049de7-fcfd-40a0-805e-70e0d815c0f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroalgák cirkulálhatják a levegőt az űrhajók fedélzetén: az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából a Ruag Space svájci vállalkozás készíti el a mikroalgákkal működő levegőcirkuláló rendszer prototípusát. ","shortLead":"Mikroalgák cirkulálhatják a levegőt az űrhajók fedélzetén: az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából a Ruag Space...","id":"20181211_mikroalgak_urhajok_levego_keringtetes_esa_biorat_ruag_space","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9049de7-fcfd-40a0-805e-70e0d815c0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f605bb-1b8a-4728-84b0-958896e4e5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_mikroalgak_urhajok_levego_keringtetes_esa_biorat_ruag_space","timestamp":"2018. december. 11. 21:03","title":"Ez pipa: megoldódni látszik, hogyan fognak lélegezni a Marsra utazó űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia vadászati és vadgazdálkodási szövetség (ONCFS) közzétette friss jelentését a farkasállományról. Az alapos felmérések szerint már 72 falka járja a francia vidékeket, főleg az Alpok és Provence tájait, de az ország középső részeiben is egyre többen vannak. ","shortLead":"A francia vadászati és vadgazdálkodási szövetség (ONCFS) közzétette friss jelentését a farkasállományról. Az alapos...","id":"20181211_Jol_vizsgazott_a_farkastorveny_Macroneknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d46dfed-f145-4412-86ff-7464794c7e20","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Jol_vizsgazott_a_farkastorveny_Macroneknal","timestamp":"2018. december. 11. 10:28","title":"Jól vizsgázott a farkastörvény Macronéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóra. Ez a címe Gajdics Ottó publicisztikájának, ami a Magyar Időkben jelent meg aznap, amikor minden valószínűség szerint a fideszes többség megszavazza a parlamentben a túlóratörvényt.","shortLead":"A túlóra. Ez a címe Gajdics Ottó publicisztikájának, ami a Magyar Időkben jelent meg aznap, amikor minden valószínűség...","id":"20181212_A_kormanylap_megmagyarazza_a_rabszolgatorvenyt_a_kinaiak_12_orat_dolgoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63e9389-0a61-4cc8-ba16-9f288531f4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_kormanylap_megmagyarazza_a_rabszolgatorvenyt_a_kinaiak_12_orat_dolgoznak","timestamp":"2018. december. 12. 09:11","title":"A kormánylap megmagyarázza a „rabszolgatörvényt”: a kínaiak 12 órát dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]