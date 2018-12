Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Itt tanulják a fiatal cápák a másokkal való együttélést.","shortLead":"Itt tanulják a fiatal cápák a másokkal való együttélést.","id":"20181213_Elkeszult_a_Capasuli_az_Allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e797f0a7-67f2-47ca-ad73-b353d5763ab2","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Elkeszult_a_Capasuli_az_Allatkertben","timestamp":"2018. december. 13. 13:08","title":"Elkészült a Cápasuli az Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","shortLead":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","id":"20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c3fdac-67be-4aa0-ba39-fb315577abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. december. 14. 13:17","title":"Európai kölcsönből bővülhet tovább a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7308b6a-753e-4c3e-88e8-7bc4a1d116e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha nem jár sikerrel a társadalmi egyeztetés, a kormány dönti el, merre menjen a nyomvonal.","shortLead":"Ha nem jár sikerrel a társadalmi egyeztetés, a kormány dönti el, merre menjen a nyomvonal.","id":"20181215_A_II_keruletiek_ellenallasa_miatt_keslekedik_az_M0as_epitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7308b6a-753e-4c3e-88e8-7bc4a1d116e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0b6a18-faee-47ff-ac05-3ddc8a687b48","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_A_II_keruletiek_ellenallasa_miatt_keslekedik_az_M0as_epitese","timestamp":"2018. december. 15. 10:05","title":"A II. kerületiek ellenállása miatt késlekedik az M0-s építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött törvényesen, ezért kellett mennie.","shortLead":"A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött...","id":"20181213_Kovacs_Zoltan_most_a_Washington_Postot_osztotta_ki_CEUugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10b199-4199-48e3-b3b0-3878e4ac0494","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kovacs_Zoltan_most_a_Washington_Postot_osztotta_ki_CEUugyben","timestamp":"2018. december. 13. 15:02","title":"Kovács Zoltán most a Washington Postot osztotta ki CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6abafec-eb7b-4b0d-a512-50f0cbd7db13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. 