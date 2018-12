Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4da430f-e617-4f71-90de-acc3826a6876","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Biztosan nem így tervezte a rajtot a pápua új-guineai versenyző.","shortLead":"Biztosan nem így tervezte a rajtot a pápua új-guineai versenyző.","id":"20181213_rovidpalyas_uszo_vb_ugyetlen_rajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4da430f-e617-4f71-90de-acc3826a6876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a80e05-c5f8-4cc7-b74b-8a7bef97b735","keywords":null,"link":"/sport/20181213_rovidpalyas_uszo_vb_ugyetlen_rajt","timestamp":"2018. december. 13. 12:42","title":"Ez az úszó-vb legbénább csobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves gyermekek is szavazhassanak a választásokon. Szerinte ugyanis a fiatalokat jelenleg hátrányos megkülönböztetés sújtja, mert olyanok döntenek a politikáról, akiket csak a jelen érdekel.","shortLead":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves...","id":"20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608a8d18-e506-4dbf-b5f7-e29dd71e39ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Kapjanak szavazatot a hatévesek is – javasolja egy brit politológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b660db-11f2-4a14-963e-0630219286bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.","shortLead":"Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.","id":"20181213_Strasbourg_utan_megerositettek_a_romai_Colosseum_es_Forum_Romanum_vedelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45b660db-11f2-4a14-963e-0630219286bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eedf76c-41d0-47ba-bb77-844e39a2a743","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Strasbourg_utan_megerositettek_a_romai_Colosseum_es_Forum_Romanum_vedelmet","timestamp":"2018. december. 13. 22:05","title":"Strasbourg után: megerősítették a római Colosseum és Forum Romanum védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cb39e5-6954-4db6-b803-c7229d311550","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki több száz millió forintot költ el egy hiperautóra, annak az igen magas javítási költségeken sem szabad meglepődnie. Vázoljuk a Bugatti szervizdíjait.","shortLead":"Ha valaki több száz millió forintot költ el egy hiperautóra, annak az igen magas javítási költségeken sem szabad...","id":"20181213_horror_szervizkoltsegek_az_5_millio_forintos_olajcsere_csak_a_beleposzint_bugatti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74cb39e5-6954-4db6-b803-c7229d311550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2e60a6-f43d-472d-926f-c28427e6052c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_horror_szervizkoltsegek_az_5_millio_forintos_olajcsere_csak_a_beleposzint_bugatti","timestamp":"2018. december. 13. 13:21","title":"Horror szervizköltségek, az 5 millió forintos olajcsere csak a belépőszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5bad85-caf1-46d3-9dc1-44bb0ef7c41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának nyilatkozó alkotmányjogász szerint két jogelv is sérülhetett a módosítás elfogadásakor.","shortLead":"A Népszavának nyilatkozó alkotmányjogász szerint két jogelv is sérülhetett a módosítás elfogadásakor.","id":"20181214_Alkotmanyjogasz_alapveto_jogelvek_serulhetettek_a_rabszolgatorveny_elfogadasakor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd5bad85-caf1-46d3-9dc1-44bb0ef7c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bbf676-eaaa-45a6-9cb3-af4e7e4a5d33","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Alkotmanyjogasz_alapveto_jogelvek_serulhetettek_a_rabszolgatorveny_elfogadasakor","timestamp":"2018. december. 14. 07:14","title":"Alkotmányjogász: alapvető jogelvek sérülhettek a rabszolgatörvény elfogadásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a42a23e-453e-43b6-8ab7-193fa402edc1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A történtek után az ellenzéki pártoknak nem lenne szabad visszatérniük az Országházba.","shortLead":"A történtek után az ellenzéki pártoknak nem lenne szabad visszatérniük az Országházba.","id":"20181214_TGM_Mit_tegyen_a_parlamenti_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a42a23e-453e-43b6-8ab7-193fa402edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675a7f49-059e-4523-9c33-3fa76c38f784","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_TGM_Mit_tegyen_a_parlamenti_ellenzek","timestamp":"2018. december. 14. 11:20","title":"TGM: Mit tegyen a parlamenti ellenzék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombati döntő előtt ByeAlex vallotta meg, mit gondolt és mit gondol most az X-Faktorról. Az ő két csapata van még versenyben, illetve Tamáska Gabi. Azt is tudjuk már, ki lesz a show sztárfellépője.



","shortLead":"A szombati döntő előtt ByeAlex vallotta meg, mit gondolt és mit gondol most az X-Faktorról. Az ő két csapata van még...","id":"20181214_ByAlex_Ilyen_eddig_meg_nem_esett_meg_velem_a_faktor_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4622fa05-65a9-4ced-a8cc-455485d7cb6c","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_ByAlex_Ilyen_eddig_meg_nem_esett_meg_velem_a_faktor_alatt","timestamp":"2018. december. 14. 14:11","title":"ByeAlex: „Ilyen eddig még nem esett meg velem a faktor alatt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán Viktor álma.","shortLead":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán...","id":"20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa92846-c208-4e53-aab8-dd324c7d3e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","timestamp":"2018. december. 14. 05:44","title":"Eurostat: A második legszegényebb nép a magyar az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]