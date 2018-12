Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást, amit a Snapdragon 855 lapkakészlet kínál.","shortLead":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást...","id":"20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04e84f-0f1f-4676-b070-dbb9c55c8fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","timestamp":"2018. december. 18. 13:03","title":"Igazi erőgép: 12 GB RAM és bivalyerős chip van a Lenovo új androidos telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kamatot emelt az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer szerdán (Fed), idén immár negyedik, 2015 decembere, a kamatemelési ciklus elindulása óta pedig kilencedik alkalommal. ","shortLead":"Kamatot emelt az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer szerdán (Fed), idén immár negyedik...","id":"20181219_megint_kamatot_emelt_a_fed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6a1b92-582b-47c1-bcb3-a38716bb2b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_megint_kamatot_emelt_a_fed","timestamp":"2018. december. 19. 20:30","title":"Megint kamatot emelt a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a209b3ae-8893-44ea-a0df-ffd410993741","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A sárgamellényesek után a kékmellényesek következhetnek Franciaország utcáin.\r

","shortLead":"A sárgamellényesek után a kékmellényesek következhetnek Franciaország utcáin.\r

","id":"20181218_21_millio_820_ezer_kifizetetlen_tulora_a_francia_rendoroknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a209b3ae-8893-44ea-a0df-ffd410993741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224452ea-26de-4c84-a62b-b8f8840e727a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_21_millio_820_ezer_kifizetetlen_tulora_a_francia_rendoroknel","timestamp":"2018. december. 18. 11:37","title":"21 millió 820 ezer kifizetetlen túlóra a francia rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál menedzser azonnal elhagyta a klubot.","shortLead":"A portugál menedzser azonnal elhagyta a klubot.","id":"20181218_kirugas_jose_muourinho_manchester_united","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb1c007-9de1-4ce8-873e-2197c572db4a","keywords":null,"link":"/sport/20181218_kirugas_jose_muourinho_manchester_united","timestamp":"2018. december. 18. 11:00","title":"Kirúgta Mourinhót a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új harckocsik és önjáró tüzérségi lövegek vásárlásáról írtak alá szerződést szerdán a Honvédelmi Minisztériumban.","shortLead":"Új harckocsik és önjáró tüzérségi lövegek vásárlásáról írtak alá szerződést szerdán a Honvédelmi Minisztériumban.","id":"20181219_Uj_harckocsikat_vesz_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe3a651-94e5-44f2-932e-90fcf7c64870","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Uj_harckocsikat_vesz_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 19. 09:41","title":"Új harckocsikat vesz Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8afff970-ba5d-4a3c-b66f-62d05deb2979","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pintér Sándor hét éven át vezette a biztonsági céget, amely most az MTVA székházát őrzi, majd eladta azt Simicska Lajos egykori helyettesének. A Civil Biztonsági Szolgálat 2010 óta a vagyonvédelmi piac nagyágyúja.","shortLead":"Pintér Sándor hét éven át vezette a biztonsági céget, amely most az MTVA székházát őrzi, majd eladta azt Simicska Lajos...","id":"20181218_civil_biztonsagi_szolgalat_Pinter_Sandor_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8afff970-ba5d-4a3c-b66f-62d05deb2979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc8443d-7e83-4a09-9975-63bc18644217","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_civil_biztonsagi_szolgalat_Pinter_Sandor_tuntetes","timestamp":"2018. december. 18. 14:05","title":"Az MTVA-ban képviselőket taszigáló biztonságiak cége a közbeszerzésekben is verhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","shortLead":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","id":"20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46f851c-e45d-454e-8ca1-9f3afeee25b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","timestamp":"2018. december. 18. 14:02","title":"A jobbikos Staudt Gábor lemondott a parlamenti mandátumáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]