Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","shortLead":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","id":"20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4420c0fb-9834-464b-ac2a-9a9a526c7ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","timestamp":"2018. december. 26. 15:44","title":"Az Etna megrázkódott, megrongálta a földrengésekkel szembeni védőszent szobrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b389a3fc-59fe-4589-bd4a-670b7b39e1aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"És ugyanezen a meccsen, a Watford ellen a százegyediket is. ","shortLead":"És ugyanezen a meccsen, a Watford ellen a százegyediket is. ","id":"20181227_Hazard_meglotte_a_100_goljat_a_Chelseaben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b389a3fc-59fe-4589-bd4a-670b7b39e1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c278f42-5706-4740-acd3-3e8e5a1b9c41","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Hazard_meglotte_a_100_goljat_a_Chelseaben","timestamp":"2018. december. 27. 05:25","title":"Hazard meglőtte a 100. gólját a Chelsea-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott kijelzős mobilját.","shortLead":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott...","id":"20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aaee44-368c-4ae1-889f-40554841f523","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","timestamp":"2018. december. 27. 08:03","title":"A Honor sem maradt le: megjött a lyukasztott kijelzős V20 csúcstelefon, 48 megapixeles kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A szenvedéseket nem lehet kikerülni, egyre csak halmozódnak, aztán borul az egész, és jön az összeomlás” – mondja az énekesnő, aki azt is elmeséli, hogyan tanult meg szembesülni az érzéseivel, nem veszélyes-e a kitárulkozás, és mit jelenthet kihűlő párkapcsolatban a diszkrét hűtlenség.","shortLead":"„A szenvedéseket nem lehet kikerülni, egyre csak halmozódnak, aztán borul az egész, és jön az összeomlás” – mondja...","id":"20181226_Toth_Vera_Teljesen_ujjaszulettem_ami_mindig_fajdalmas_folyamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75659028-84ed-44b0-abc9-779b5e6ee4b4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181226_Toth_Vera_Teljesen_ujjaszulettem_ami_mindig_fajdalmas_folyamat","timestamp":"2018. december. 26. 15:00","title":"Tóth Vera: „Teljesen újjászülettem, ami mindig fájdalmas folyamat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a posztban nem említi Orbán nevét, egyértelműen róla van szó.","shortLead":"Bár a posztban nem említi Orbán nevét, egyértelműen róla van szó.","id":"20181227_Nagy_Imre_unkokaja_a_Facebookon_duhong_amiert_Orban_a_Varba_koltozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6459133c-d5d3-4f92-a7b5-1cf28f81381a","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Nagy_Imre_unkokaja_a_Facebookon_duhong_amiert_Orban_a_Varba_koltozik","timestamp":"2018. december. 27. 10:50","title":"Nagy Imre unokája a Facebookon dühöng, amiért Orbán a Várba költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Szakértők és az otthonteremtési kedvezményt igénylő családok segítségével próbáltuk kideríteni, ha nem szociálpolitikai eszköz a lakáspolitika, akkor mégis micsoda? ","shortLead":"Szakértők és az otthonteremtési kedvezményt igénylő családok segítségével próbáltuk kideríteni, ha nem szociálpolitikai...","id":"20181226_Csalardok_eve_ez_lett_a_csokbol_2018ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4502a419-e21f-40f2-b1d6-b8e5685b4365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181226_Csalardok_eve_ez_lett_a_csokbol_2018ban","timestamp":"2018. december. 26. 10:00","title":"„Nem lehet minden csokforint mellé rendőrt állítani” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közbeszerzést írtak ki a közszolgálati csatornák hatásának és a vele kapcsolatos vélemények vizsgálatára. ","shortLead":"Közbeszerzést írtak ki a közszolgálati csatornák hatásának és a vele kapcsolatos vélemények vizsgálatára. ","id":"20181227_90_milliobol_fogja_kutatni_a_kozmedia_hogy_mekkora_a_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6406f572-bbe9-463d-a85c-895f7faa061b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_90_milliobol_fogja_kutatni_a_kozmedia_hogy_mekkora_a_hatasa","timestamp":"2018. december. 27. 11:08","title":"90 millióból fogja kutatni a közmédia, hogy mekkora a hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12abb757-4efe-440b-8c62-774b0c0ed537","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamu cikk egy állítólagos titkos iPhone-akcióról szól, de semmi nem igaz belőle, csak lehúzzák pénzzel az embereket. ","shortLead":"A kamu cikk egy állítólagos titkos iPhone-akcióról szól, de semmi nem igaz belőle, csak lehúzzák pénzzel az embereket. ","id":"20181227_Kamu_Indexcikkel_veri_at_az_embereket_egy_adathalasz_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12abb757-4efe-440b-8c62-774b0c0ed537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09e9369-1b92-4d6b-b2d2-eb4d350d9518","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Kamu_Indexcikkel_veri_at_az_embereket_egy_adathalasz_oldal","timestamp":"2018. december. 27. 12:26","title":"Kamu Index-cikkel veri át az embereket egy adathalász oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]