[{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Bajorországot választják.","shortLead":"A legtöbben Bajorországot választják.","id":"20190109_Tiz_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_Nemetorszagban_elo_magyarok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3b542e-55ea-41b0-941c-da9f6840f31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Tiz_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_Nemetorszagban_elo_magyarok_szama","timestamp":"2019. január. 09. 10:12","title":"Tíz év alatt háromszorosára nőtt a Németországban élő magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","shortLead":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","id":"20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2776a498-1ce1-45f8-baed-ab96dd1c65b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","timestamp":"2019. január. 09. 12:01","title":"Leállt Hosszú Katinka hivatalos weboldala is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására belekerültek újabb tételek.","shortLead":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására...","id":"20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063f49a-55b0-4abf-96e9-cc34f180741d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 09. 09:36","title":"Az idei évtől egy sor női betegség után is jár adókedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","shortLead":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","id":"20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b751d6e-96e5-4aa5-be73-47d6a55de016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","timestamp":"2019. január. 09. 18:13","title":"21 motorból, 6 autóból és egy különleges Merciből áll Kim Dzsongun konvoja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 20 holttestre bukkantak a mexikói hatóságok, ezek közül 17 össze volt égve. ","shortLead":"Összesen 20 holttestre bukkantak a mexikói hatóságok, ezek közül 17 össze volt égve. ","id":"20190110_Osszeegett_holttesteket_talaltak_az_amerikai_hatar_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06ce39a-0312-4b2d-b74d-b7e81d471200","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Osszeegett_holttesteket_talaltak_az_amerikai_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. január. 10. 10:53","title":"Összeégett holttesteket találtak az amerikai határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati hátszéllel felépített cégbirodalmát.","shortLead":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati...","id":"20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a129aa3c-f5e5-4f0a-a56b-91d33c0534f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","timestamp":"2019. január. 09. 14:31","title":"Nemzetközi céggé tenné szuperholdingját Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem tudta, hogy a nő várandós, egészen addig, amíg vajúdni nem kezdett.","shortLead":"Senki nem tudta, hogy a nő várandós, egészen addig, amíg vajúdni nem kezdett.","id":"20190108_Letartoztattak_egy_arizonai_klinika_vezetojet_miutan_az_egyik_komaban_fekvo_paciens_teherbe_esett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b49a31-8c31-4bb3-a3bc-eabda9ff8262","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Letartoztattak_egy_arizonai_klinika_vezetojet_miutan_az_egyik_komaban_fekvo_paciens_teherbe_esett","timestamp":"2019. január. 08. 18:46","title":"Lemondott egy arizonai klinika vezetője, miután az egyik kómában fekvő páciens teherbe esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200adf8-ac3d-46ac-9460-40c8d201e800","c_author":"Bunge Zrt.","category":"brandcontent","description":"Konyhánk sajnos komoly hulladéktermelő lehet, gondoljunk csak az élelmiszerek csomagolására, a zöldségek és gyümölcsök nejlonzacskóira és dobozaira, a sok feleslegesen elhasznált vízre és energiára. Olyan egyszerű, könnyen betartható tippeket, trükköket osztunk meg cikkünkben, amelyekkel rengeteget tehetünk a környezetünk védelmében.","shortLead":"Konyhánk sajnos komoly hulladéktermelő lehet, gondoljunk csak az élelmiszerek csomagolására, a zöldségek és gyümölcsök...","id":"20181214_101_tipp_amivel_kornyezettudatosabb_lehet_a_konyhank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1200adf8-ac3d-46ac-9460-40c8d201e800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debd7fcb-e5c0-4a54-b6e3-81032c19996b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181214_101_tipp_amivel_kornyezettudatosabb_lehet_a_konyhank","timestamp":"2019. január. 10. 07:32","title":"Két életű maradékok, avagy hogyan legyünk kreatívan környezettudatosak a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]